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13:05 (мск), источник: РБК-Спорт

Александр Самедов пропустит три недели из-за травмы бедра

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов пропустит три недели из-за травмы, полученной в матче группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Севильи» (5:1).

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10
фотографий
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Александр Самедов получил травму задней поверхности бедра в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей». На 25-й минуте его заменил парагваец Лоренсо Мельгарехо.

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По информации RT, полузащитник «Спартака» пропустит три недели. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Спартака». Московский клуб одержал свою самую крупную победу в Лиге чемпионов, а также повторил рекорд «Локомотива».

«Железнодорожники» в октябре 2001 года со счетом 5:1 победили в гостях бельгийский «Андерлехт». В составе «Спартака» в матче с «Севильей» дубль оформил голландский хавбек Квинси Промес, также сделавший две голевые передачи.

По мячу забили Мельгарехо, Денис Глушаков и Луис Адриано. После этой победой «Спартак» набрал пять очков и поднялся на второе место в турнирной таблице группы E. «Ливерпуль», разгромивший на выезде словенский «Марибор» (7:0), опережает чемпионов России за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

В четвертом туре «Спартак» вновь сыграет с «Севильей», однако теперь на ее поле. В этом матче москвичей не смогут поддержать болельщики — за использование фанатами «Спартака» пиротехники в матче против «Марибора» УЕФА закрыл гостевой сектор на стадионе «Севильи».

Спартак М 5:1
Первый тайм: 1:1
Севилья
17.10.2017, 21:45 Зрители: 44307 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Эдуардо Бериссо
Голы
18′ Квинси Промес (А. Ещенко) 10
58′ Лоренсо Мельгарехо (К. Промес, А. Ещенко) 25
67′ Денис Глушаков (Д. Комбаров, Фернанду) 8
74′ де Соуза Луиз Адриану (К. Промес, Фернанду) 12
90′ Квинси Промес 10
4 Симон Кьер 30′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
34′ Георгий Джикия 14
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
45′ Фернанду 11
де Соуза Луиз Адриану 12
25′ Александр Самедов 19
Лоренсо Мельгарехо 25
57′ Ивелин Попов 71
Марио Пашалич 50
1 Серхио Рико
25 Габриэль Меркадо
18 Серхио Эскудеро (к) 37′
4 Симон Кьер
5 Клеман Лангле
10 Эвер Банега
14 Гвидо Писарро 89′
17 Пабло Сарабия
7 Микаэль Крун-Дели 68′
22 Франко Васкес
9 Виссам Бен Йеддер 82′
20 Луис Муриэль
24 Нолито 76′
16 Гонсалес Хесус Навас
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
12 Удары (всего) 16
9 Удары в створ 6
0 Угловые 9
7 Фолы 10
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
Боковой судья Филиппо Мели (Италия)
  Лука Банти (Италия)
  Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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