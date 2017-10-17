Александр Самедов пропустит три недели из-за травмы бедра

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Александр Самедов получил травму задней поверхности бедра в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей». На 25-й минуте его заменил парагваец Лоренсо Мельгарехо.

По информации RT, полузащитник «Спартака» пропустит три недели. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Спартака». Московский клуб одержал свою самую крупную победу в Лиге чемпионов, а также повторил рекорд «Локомотива».

«Железнодорожники» в октябре 2001 года со счетом 5:1 победили в гостях бельгийский «Андерлехт». В составе «Спартака» в матче с «Севильей» дубль оформил голландский хавбек Квинси Промес, также сделавший две голевые передачи.

По мячу забили Мельгарехо, Денис Глушаков и Луис Адриано. После этой победой «Спартак» набрал пять очков и поднялся на второе место в турнирной таблице группы E. «Ливерпуль», разгромивший на выезде словенский «Марибор» (7:0), опережает чемпионов России за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.