«Думал, что фанаты “Спартака” такие же холодные, как ваша погода»

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Сумасшедший матч московского «Спартака» и испанской «Севильи» на групповом этапе Лиги чемпионов (5:1), безусловно, войдет в историю российского футбола, как справедливо отметил после встречи голкипер красно-белых Александр Селихов, совершивший в тот вечер один из самых красивых сейвов в своей карьере.

Эта игра запомнится навсегда и андалусийцам — только уже как черное пятно в их практически белоснежной истории последних лет. Дело в том, что.

это поражение стало для «Севильи» самым крупным в еврокубках начиная с сезона-1957/58, когда мадридский «Реал» уничтожил «рохибланкос» 8:0 в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов.

Как назло, за историческим разгромом подопечных Эдуардо Бериццо наблюдали целых 25 испанских журналистов, прибывших их разных уголков Королевства — от Севильи до Мадрида.

После встречи «Газета.Ru» поговорила с тремя представителями журналисткой братии Пиренейского полуострова, чтобы узнать, какое впечатление на них произвела игра «Спартака», а также фанатская поддержка «народной команды».

Первым отвечать вызвался Хосе Антонио Эспина, обозреватель спортивной газеты As из Мадрида.

— Что произошло в этом матче?

— «Севилья» была очень плоха в обороне, чем красно-белые умело воспользовались. У них был план внимательно играть в защите и время от времени выходить в контратаки, и это сработало.

Это напомнило мне победу сборной Италии над Испанией в 1/8 финала Евро-2016 (2:0). Тогда команды сыграли в похожем стиле.

К слову, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на тот момент был ассистентом Антонио Конте в «скуадра адзурра».

— Кто из «Спартака» доставил больше всего проблем «Севилье»?

— Не могу сказать, что игра «Спартака» мне очень понравилась, но меня сильно впечатлили его нападающие Квинси Промес и Луис Адриано, а также капитан команды Денис Глушаков.

Что касается вратаря Селихова, так он меня просто удивил. Это ведь запасной голкипер «Спартака», правильно?

Его игра действительно впечатляет. Тот сейв после удара Виссама Бен-Йеддера под перекладину… это нечто.

— Фанатов «Спартака» не пускают на ответный матч в Севилье. Неужели они такие страшные?

— Болельщики красно-белых проявили себя очень хорошо во время этой встречи. Они заполнили весь стадион и создали много шума.

Атмосфера была потрясающей! Я бы даже сравнил московских любителей футбола с севильскими — они такие же страстные и громкие. Учитывая, какой в России холод, я не ожидал от местных жителей настолько жаркой и громкой поддержки.

Мне кажется неудачным решение УЕФА не пускать таких фанатов на матч в Севилье. За эти дни в России я не видел никакой агрессии от болельщиков по отношению к иностранцам.

Но это УЕФА… иногда он наказывает за какие-то поступки, иногда нет. Очень жаль, что российские фанаты не приедут в Испанию.

Вторым отвечал Алонсо Риберо — представитель спортивного мадридского радио Marca.

— Почему разгром?

— Уф, не знаю… Меня очень удивила слабость «Севильи» в обороне. В чемпионате Испании это команда пропустила всего четыре гола и идет сейчас на пятом месте в таблице, но в матче со «Спартаком» даже в своей штрафной «рохибланкос» не казались хозяевами положения.

Постоянные ротации, которые проводит наставник «Севильи» Эдуардо Бериццо, не позволяют футболистам притереться друг к другу и развить собственный стиль игры. Думаю, в этом причина того, что в сложные моменты команда не понимает, что делать.

— Кто из «Спартака» вам больше всего понравился?

— Меня восхитил Адриано, которого я отлично знал еще до этой встречи. Также очень много опасности исходило от Промеса — для меня он был лучшим сегодня.

— Правильно ли, что фанатов «Спартака» не пускают на ответный матч в Севилье?

— Не знаю…

Не заметил ничего страшного в местных болельщиках. Сегодня на стадионе царила атмосфера уважения.

Вообще не было никаких проблем с фанатами.

Последним на вопросы «Газеты.Ru» ответил Карлос Идальго из радио Onda Cero — третьего по популярности во всей Испании.

— За счет чего «Спартак» смог спутать все карты «Севилье»?

— Он поразил ее скоростью, особенно на контратаках.

Не думал, что красно-белые смогут так молниеносно выходить из обороны, и уж тем более, что это будет так эффективно.

Открытием для меня стали и чудесные спасения вашего вратаря — именно они продержали «Спартак» на плаву до того момента, как ему удалось забить пару мячей, а потом «Севилья» просто сдалась и исчезла с поля. Честно скажу: подопечные Карреры очень меня удивили сегодня. Они доказали, что являются действительно хорошей командой.

— Самый классный игрок «Спартака»?

— Разумеется, Промес. И еще мне на самом деле нравились действия Ивелина Попова, пока его не заменили. Возможно, он выполнял самую сложную работу на поле, передвигаясь между линиями, обыгрываясь с нападающими, открывая для них зоны…

— Что вы думаете о фанатах «Спартака», которым не позволено ехать на матч в Севилье?

— Они замечательные. На прекрасном стадионе — прекрасная атмосфера. Кричалки, песни в поддержку «Спартака» — все это было очень красиво. Это одна из лучших торсид, что я видел, — а я видел, например, фанатов «Ливерпуля» на «Энфилде».

Честно, не ожидал встретить такую зажигательную публику в Москве — думал, вы холодные, как ваша погода.