Музейная победа «Спартака». Матч с «Севильей» дополнил славный ряд

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Красивая крупная победа красно-белых над клубом из Андалусии займет в истории «Спартака» особое место, ведь таких триумфов на уровне Кубка/Лиги чемпионов у москвичей было не так уж много.

— Сегодня вы видели историю. Это была самая большая победа «Спартака»! Величайшая победа, если брать по счету и уровню соперника. Думаю, мяч с игры будет в нашем музее!

— Однозначно, игру будут помнить многие поколения. Как встречи с «Арсеналом» и «Астон Виллой». Говорю это как болельщик с 40-летним стажем.

Это высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна и президента Олимпийского комитета России Александра Жукова после матча. Не сговариваясь, они сделали акцент на исключительности победы над «Севильей». На ее историческом масштабе.

И ведь правда, это отличный повод освежить в памяти другие золотые страницы красно-белой лигочемпионской летописи. Пожалуй, такого не было со времен победы над «Арсеналом» в ноябре 2000-го.

СПАРТАК — НАПОЛИ — 0:0. Пенальти — 5:3

7 ноября 1990 года. Кубок чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Серия пенальти: Карпин — 1:0. Феррара — 1:1. Шалимов — 2:1. Мауро — 2:2. Шмаров — 3:2. Барони — 3:2 (мимо). Кульков — 4:2. Марадона — 4:3. Мостовой — 5:3.

«Спартак»: Черчесов, Базулев, Кульков, Попов, Поздняков, Карпин, Перепаденко, Шалимов, Шмаров, Мостовой, Градиленко.

«Наполи» (Италия): Галли, Феррара, Франчини, Криппа, Алемао, Барони, Коррадини, Де Наполи, Мауро, Дзола (Марадона, 65), Инкокьятти.

Первый матч: 0:0

Москва. «Лужники». 86 000 зрителей.

В том розыгрыше Кубка чемпионов «Спартак» добился выхода в полуфинал — лучшее достижение в истории клуба. Остановил красно-белых «Марсель», но сначала им удалось одолеть яркий «Наполи» с Диего Марадоной. На протяжении двух полных матчей и дополнительного времени матча команды не забили ни одного мяча, а в серии пенальти единственный промах допустил Марко Барони.

РЕАЛ — СПАРТАК — 1:3

20 марта 1991 года. Кубок чемпионов. ¼ финала. Ответный матч

Голы: Бутрагеньо, 10 (1:0). Радченко, 20 (1:1). Радченко, 38 (1:2). Шмаров, 64 (1:3).

«Реал» (Испания): Харо, Чендо, Солана, Йерро, Санчис (Лоренто, 76), Гордильо, Бутрагеньо, Мичел, Уго Санчес, Македа (Алдана, 63), Вильяройя.

«Спартак»: Черчесов, Базулев, Кульков, Попов, Поздняков, Карпин, О. Иванов, Шалимов, Шмаров, Попович (Бушманов, 89), Радченко.

Первый матч: 0:0

Мадрид. «Сантьяго Бернабеу». 90 200 зрителей.

Перезимовав после победы над великим и ужасным Марадоной, «Спартак» продолжил снимать скальпы грандов. Игра в Мадриде стала одной из лучших не только в карьере Олега Романцева, но и за всю историю красно-белых. После нулевой московской ничьей «Спартак» первым пропустил, однако не пал духом и в блестящей манере обыграл знаменитый «Королевский клуб». «Реал» был в шоке. Два дня спустя знаменитый Ди Стефано подал в отставку и больше никогда тренером не работал.

РУСЕНБОРГ — СПАРТАК — 2:4

18 октября 1995 года. Лига чемпионов. Групповой турнир.

Голы: Лекен, 2 (1:0). Браттбакк, 45 (2:0). Аленичев, 59 (1:1). Никифоров, 65 (2:2). Кечинов, 75 (2:3). Кечинов, 82 (2:4).

«Русенборг» (Норвегия): Ямтфалл, Кварме (Хеггем, 46), Хофтюн, Брагстад, Стенсос, Странд (Стаурвик, 78), Султведт (Иверсен, 66), Скаммельсруд, Лекен, Браттбакк, Якобсен.

«Спартак»: Черчесов, Хлестов, Никифоров, Цымбаларь, Мамедов, Юран, Онопко, Кульков, Шмаров (Кечинов, 58), Пятницкий (Аленичев, 46), Тихонов.

Тронхейм (Норвегия). «Леркендаль «. 12200 зрителей.

Шесть побед в шести матчах группового турнира Лиги чемпионов — достижение, которое невозможно улучшить. Его можно только повторить. С тех пор подобное удавалось только «Барселоне» и «Реалу». 22 года назад соперниками «Спартака» по группе стали чемпион Англии «Блэкберн» с Аланом Ширером на острие атаки, а также норвежский «Русенборг» и польская «Легия». Встреча в Тронхейме — бриллиант той европейской кампании. К перерыву норвежцы вели 2:0, однако во втором тайме Романцев выпустил молодых Кечинова и Аленичева, и все перевернулось.

К сожалению, уверенным выходом в ¼ финала красно-белые тогда ограничились. К весенним матчам с «Нантом» команду покинули Юран и Кульков, Онопко и Черчесов. Дальше прошли французы.

СПАРТАК — РЕАЛ — 2:1

30 сентября 1998 года. Лига чемпионов. Групповой этап.

Голы: Рауль, 64 (0:1). Цымбаларь, 72 (1:1). Титов, 77 (2:1).

«Спартак»: Филимонов, Хлестов, Цымбаларь, Бушманов, Ананко, Баранов, Титов, Тихонов, Парфенов, Робсон (Бузникин, 90), Писарев (Канищев, 66).

«Реал» (Испания): Илльгнер, Пануччи, Роберто Карлос, Йерро, Санчис, Редондо, Рауль, Миятович, Зеедорф, Савио, Карамбе (Морьентес, 80).

Москва. «Лужники». 65 000 зрителей.

Многим болельщикам, смотревшим матч не на стадионе, он запомнился душевным и неповторимым комментарием Владимира Маслаченко. «Спартаку» игра против звездных мадридцев, которыми руководил еще усатый Гус Хиддинк, давалась тяжело. Но после гола Рауля красно-белые заиграли столь остроумно и смело, что «Реал» от неожиданности «поплыл». Цымбаларь сравнял счет, шикарно исполнив «стандарт». Свой вклад в гол несомненно внес Василий Баранов, запугавший стенку и вратаря своим бешеным разбегом. А победный гол под крик Маслаченко «Бей, родной!» забил Титов — и радостные зрители разъезжались по домам, позабыв о прогремевшем месяцем ранее дефолте…

СПАРТАК — АРСЕНАЛ — 4:1

22 ноября 2000 года. Лига чемпионов. Второй групповой этап.

Голы: Сильвинью, 2 (0:1). Маркао, 29 (1:1). Маркао, 51 (2:1). Титов, 77 (3:1). Робсон, 82 (4:1).

«Спартак»: Филимонов, Ананко (Бушманов, 88), Ковтун, Тчуйсе, Парфенов, Булатов, Титов, Безродный, Баранов, Робсон, Маркао.

«Арсенал» (Англия): Маннингер, Киоун, Адамc, Пирес (Лаурен, 70), Юнгберг, Анри, Парлор, Сильвинью, Лужный, Вивас, Кану (Вильторд, 66).

Москва. «Лужники». 81 000 зрителей.