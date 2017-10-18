Музейная победа «Спартака». Матч с «Севильей» дополнил славный ряд
Таких триумфов у москвичей было не так уж много.
Таких триумфов у москвичей было не так уж много.
Красивая крупная победа
— Сегодня вы видели историю. Это была самая большая победа «Спартака»! Величайшая победа, если брать по счету и уровню соперника. Думаю, мяч с игры будет в нашем музее!
— Однозначно, игру будут помнить многие поколения. Как встречи с «Арсеналом» и «Астон Виллой». Говорю это как болельщик с 40-летним стажем.
Это высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна и президента Олимпийского комитета России Александра Жукова после матча. Не сговариваясь, они сделали акцент на исключительности победы над «Севильей». На ее историческом масштабе.
И ведь правда, это отличный повод освежить в памяти другие золотые страницы
СПАРТАК — НАПОЛИ — 0:0. Пенальти — 5:3
7 ноября 1990 года. Кубок чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Серия пенальти: Карпин — 1:0. Феррара — 1:1. Шалимов — 2:1. Мауро — 2:2. Шмаров — 3:2. Барони — 3:2 (мимо). Кульков — 4:2. Марадона — 4:3. Мостовой — 5:3.
«Спартак»: Черчесов, Базулев, Кульков, Попов, Поздняков, Карпин, Перепаденко, Шалимов, Шмаров, Мостовой, Градиленко.
«Наполи» (Италия): Галли, Феррара, Франчини, Криппа, Алемао, Барони, Коррадини, Де Наполи, Мауро, Дзола (Марадона, 65), Инкокьятти.
Первый матч: 0:0
Москва. «Лужники». 86 000 зрителей.
В том розыгрыше Кубка чемпионов «Спартак» добился выхода в полуфинал — лучшее достижение в истории клуба. Остановил
РЕАЛ — СПАРТАК — 1:3
20 марта 1991 года. Кубок чемпионов. ¼ финала. Ответный матч
Голы: Бутрагеньо, 10 (1:0). Радченко, 20 (1:1). Радченко, 38 (1:2). Шмаров, 64 (1:3).
«Реал» (Испания): Харо, Чендо, Солана, Йерро, Санчис (Лоренто, 76), Гордильо, Бутрагеньо, Мичел, Уго Санчес, Македа (Алдана, 63), Вильяройя.
«Спартак»: Черчесов, Базулев, Кульков, Попов, Поздняков, Карпин, О. Иванов, Шалимов, Шмаров, Попович (Бушманов, 89), Радченко.
Первый матч: 0:0
Мадрид. «Сантьяго Бернабеу». 90 200 зрителей.
Перезимовав после победы над великим и ужасным Марадоной, «Спартак» продолжил снимать скальпы грандов. Игра в Мадриде стала одной из лучших не только в карьере Олега Романцева, но и за всю историю
РУСЕНБОРГ — СПАРТАК — 2:4
18 октября 1995 года. Лига чемпионов. Групповой турнир.
Голы: Лекен, 2 (1:0). Браттбакк, 45 (2:0). Аленичев, 59 (1:1). Никифоров, 65 (2:2). Кечинов, 75 (2:3). Кечинов, 82 (2:4).
«Русенборг» (Норвегия): Ямтфалл, Кварме (Хеггем, 46), Хофтюн, Брагстад, Стенсос, Странд (Стаурвик, 78), Султведт (Иверсен, 66), Скаммельсруд, Лекен, Браттбакк, Якобсен.
«Спартак»: Черчесов, Хлестов, Никифоров, Цымбаларь, Мамедов, Юран, Онопко, Кульков, Шмаров (Кечинов, 58), Пятницкий (Аленичев, 46), Тихонов.
Тронхейм (Норвегия). «Леркендаль «. 12200 зрителей.
Шесть побед в шести матчах группового турнира Лиги чемпионов — достижение, которое невозможно улучшить. Его можно только повторить. С тех пор подобное удавалось только «Барселоне» и «Реалу». 22 года назад соперниками «Спартака» по группе стали чемпион Англии «Блэкберн» с Аланом Ширером на острие атаки, а также норвежский «Русенборг» и польская «Легия». Встреча в Тронхейме — бриллиант той европейской кампании. К перерыву норвежцы вели 2:0, однако во втором тайме Романцев выпустил молодых Кечинова и Аленичева, и все перевернулось.
К сожалению, уверенным выходом в ¼ финала
СПАРТАК — РЕАЛ — 2:1
30 сентября 1998 года. Лига чемпионов. Групповой этап.
Голы: Рауль, 64 (0:1). Цымбаларь, 72 (1:1). Титов, 77 (2:1).
«Спартак»: Филимонов, Хлестов, Цымбаларь, Бушманов, Ананко, Баранов, Титов, Тихонов, Парфенов, Робсон (Бузникин, 90), Писарев (Канищев, 66).
«Реал» (Испания): Илльгнер, Пануччи, Роберто Карлос, Йерро, Санчис, Редондо, Рауль, Миятович, Зеедорф, Савио, Карамбе (Морьентес, 80).
Москва. «Лужники». 65 000 зрителей.
Многим болельщикам, смотревшим матч не на стадионе, он запомнился душевным и неповторимым комментарием Владимира Маслаченко. «Спартаку» игра против звездных мадридцев, которыми руководил еще усатый Гус Хиддинк, давалась тяжело. Но после гола Рауля
СПАРТАК — АРСЕНАЛ — 4:1
22 ноября 2000 года. Лига чемпионов. Второй групповой этап.
Голы: Сильвинью, 2 (0:1). Маркао, 29 (1:1). Маркао, 51 (2:1). Титов, 77 (3:1). Робсон, 82 (4:1).
«Спартак»: Филимонов, Ананко (Бушманов, 88), Ковтун, Тчуйсе, Парфенов, Булатов, Титов, Безродный, Баранов, Робсон, Маркао.
«Арсенал» (Англия): Маннингер, Киоун, Адамc, Пирес (Лаурен, 70), Юнгберг, Анри, Парлор, Сильвинью, Лужный, Вивас, Кану (Вильторд, 66).
Москва. «Лужники». 81 000 зрителей.
В тот вечер болельщики покидали «Лужники» с окоченелыми от мороза пальцами (температура опустилась до «минус десяти»), но с пылающими от счастья сердцами. Гол лондонцев на второй минуте погрузил было чашу стадиона в уныние, но затем «Спартак» заиграл так ярко и результативно, что о погоде никто уже не вспоминал. Дублем отметился Маркао, промелькнувший в истории клуба как комета, а гол Егора Титова «добил» англичан с Лужным, Анри и Кану в составе.