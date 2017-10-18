Испанские СМИ — о победе «Спартака»: Русская баня для бесцельной «Севильи»

«Спартак» сокрушил «Севилью» в захватывающем матче, в котором, как ни невероятно, испанская команда доминировала и имела хорошие шансы, но проиграла в последние полчаса, пишет издание.

Благодаря победе над «Севильей» подопечные Массимо Карреры вышли на второе место в своей группе. В 4-м туре «Спартак» отправится в Севилью, игра состоится 1 ноября.

«Теперь “Севилья” должна будет победить “Спартак” через две недели на “Рамон Санчес Писхуан”, если они не хотят усложнять выход из группы, так как “Ливерпуль” стал лидером группы, обыграв “Марибор” на его поле», — говорится в заметке.