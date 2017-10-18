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12:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Промес провёл лучший матч в карьере по версии InStat

Нападающий «Спартака» Квинси Промес в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (5:1) забил два мяча и отдал две голевые передачи.

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Промес впервые в своей клубной карьере набрал четыре балла по системе «гол+пас» в одной встрече. На уровне сборных он уже зарабатывал четыре очка — выступая за молодёжную команду Нидерландов, Промес забил три мяча и отдал голевой пас в матче против шотландцев (29 мая 2014 года). Также стоит отметить, что в текущем розыгрыше группового этапа ЛЧ ещё никому не удавалось набрать больше трёх очков по системе «гол+пас».

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа E, 17.10.2017, 21:45
Спартак М
5Севилья1

Промес провёл лучший матч в карьере по версии InStat. В игре с «Севильей» InStat Index футболиста составил рекордные для него 479 баллов. Для сравнения, в текущем сезоне РФПЛ средний InStat Index Промеса составляет 323 балла, и это лучший показатель в чемпионате.

Промес и его партнёр по команде Луис Адриано в матче с «Севильей» стали лидерами по количеству успешных обводок. Оба игрока по 7 раз удачно пошли в обыгрыш. При этом голландцу потребовалось для этого 10 попыток, а бразильцу — всего 8. В нынешнем сезоне РФПЛ Промес осуществляет 4,1 успешных обводок в среднем за 90 минут, Луис Адриано — 3,2.

Луис Адриано в матче с «Севильей» стал лучшим по количеству выигранных единоборств (12). В текущем сезоне РФПЛ бразилец выигрывает 9,2 единоборств в среднем за 90 минут.

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в матче с «Севильей» стал лучшим по проценту выигранных единоборств. Джикия вышел победителем в 9 из 11 эпизодов борьбы (82%). В текущем сезоне РФПЛ защитник выигрывает в среднем 12,3 единоборств в среднем за 90 минут при эффективности 74%.

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