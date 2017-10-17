«Оглушительная затрещина. Издевательство и унижение»
«СЭ» изучил реакцию испанских СМИ на разгромное поражение «Севильи» от «Спартака».
«СЭ» изучил реакцию испанских СМИ на разгромное поражение «Севильи» от «Спартака».
MARCA
ИЗ РОССИИ С БОЛЬЮ
«Севилья» уезжает из Москвы, потерпев болезненное поражение и опустившись на третью строчку в группе. 60 минут игрового времени гости владели инициативой, но «Спартак» использовал свое лучшее оружие: быстрые контратаки. Так, угловой «Севильи» закончился голом Промеса. Кьер исправил положение, а
Во втором тайме «Севилья» допустила несколько непростительных промахов, и футбол наказал ее за ошибки. Первая же внятная атака хозяев привела к голу Мельгарехо. Это было несправедливо и болезненно. У гостей опустились руки — еще два гола в течение десяти минут, отчаянные лица севильцев, и последний, пятый мяч Промеса под самый финал. Оглушительная затрещина от «Спартака».
AS
РУССКАЯ РУЛЕТКА ВЫНОСИТ МОЗГИ «СЕВИЛЬЕ»:
«МАНИТА» ОТ «СПАРТАКА»
«Севилья» прожила в Москве худший свой вечер в Лиге чемпионов: последний раз 5 мячей в еврокубках она пропускала от «Реала» в 1958 году. (Победу, когда команда забивает пять голов, в Испании называют «манитой». — Прим. «СЭ») Подопечные Бериссо сыграли с хозяевами в русскую рулетку и со стадиона отправились прямиком в неотложку, потерпев унизительное поражение.
Невероятно быстрый в контратаках, «Спартак» вышел вперед благодаря голу Промеса — практически неизвестного футболиста, который приехал в Москву из «Твенте» и стал настоящей мукой для Габриэля Меркадо. Было видно, что Каррера, который в игре против «Ливерпуля» включил катеначчо, на этот раз играл сам и позволял играть сопернику. «Севилья» завелась: Селихов три раза спас хозяев после ударов
MUNDO DEPORTIVO
РУССКАЯ БАНЯ ДЛЯ НЕУЗНАВАЕМОЙ «СЕВИЛЬИ»
«Cевилья» в Москве была загнана в угол и поставила под сомнение свой выход из группы после разгрома от «Спартака». Испанцы не реализовали множество моментов — прекрасно играл вратарь москвичей — и дали слабину в защите, ослабленную травмами, что привело к постыдному поражению 1:5, которое поставило перед командой Бериссо множество вопросов.
SPORT
«СПАРТАК» КРУШИТ «СЕВИЛЬЮ» В КОНТРАТАКАХ
«Cевилья» делает шаг назад и уступает лидерство в группе Е, разгромно проиграв на «Открытие Арене» в Москве «Спартаку», который наглядно продемонстрировал смертоносность своих контратак. Скорость и эффективность москвичей привели к пяти забитым мячам после пяти ударов в створ ворот Серхио Рико. Первый тайм закончился вничью, во многом благодаря уверенной игре вратаря «Спартака», но во второй половине встречи тандем бразильца и голландца в атаке хозяев растоптал гостевую оборону и уверенность севильцев в своих силах.
EL PAIS
«СЕВИЛЬЯ» ТЕРПИТ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ В МОСКВЕ
Осторожный футбол «Севильи» без веры в свои силы привел к тому, что московский «Спартак» преподал испанцам отличный урок игры на контратаках. Скверное и тяжелое поражение вскрыло многие проблемы гостей — с такой невнятной игрой в Лиге чемпионов они так и продолжат проигрывать командам, которые не добились многого в Европе. «Спартак» продуктивен и силен, но он точно находится не на уровне «Севильи», и от игроков калибра Банеги, Эскудеро, Бен Йеддера и Меркадо никто не ожидал такого кораблекрушения.
|Массимо Каррера
|Эдуардо Бериссо
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|16
|9
|Удары в створ
|6
|0
|Угловые
|9
|7
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
|Боковой судья
|Филиппо Мели (Италия)
|Лука Банти (Италия)
|Массимилиано Иррати (Италия)