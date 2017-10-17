«Оглушительная затрещина. Издевательство и унижение»

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

MARCA

ИЗ РОССИИ С БОЛЬЮ

«Севилья» уезжает из Москвы, потерпев болезненное поражение и опустившись на третью строчку в группе. 60 минут игрового времени гости владели инициативой, но «Спартак» использовал свое лучшее оружие: быстрые контратаки. Так, угловой «Севильи» закончился голом Промеса. Кьер исправил положение, а Крун-Дели перед перерывом должен был делать счет 2:1, но российский вратарь совершил невероятный сейв.



Во втором тайме «Севилья» допустила несколько непростительных промахов, и футбол наказал ее за ошибки. Первая же внятная атака хозяев привела к голу Мельгарехо. Это было несправедливо и болезненно. У гостей опустились руки — еще два гола в течение десяти минут, отчаянные лица севильцев, и последний, пятый мяч Промеса под самый финал. Оглушительная затрещина от «Спартака».

AS

РУССКАЯ РУЛЕТКА ВЫНОСИТ МОЗГИ «СЕВИЛЬЕ»:

«МАНИТА» ОТ «СПАРТАКА»

«Севилья» прожила в Москве худший свой вечер в Лиге чемпионов: последний раз 5 мячей в еврокубках она пропускала от «Реала» в 1958 году. (Победу, когда команда забивает пять голов, в Испании называют «манитой». — Прим. «СЭ») Подопечные Бериссо сыграли с хозяевами в русскую рулетку и со стадиона отправились прямиком в неотложку, потерпев унизительное поражение.

Невероятно быстрый в контратаках, «Спартак» вышел вперед благодаря голу Промеса — практически неизвестного футболиста, который приехал в Москву из «Твенте» и стал настоящей мукой для Габриэля Меркадо. Было видно, что Каррера, который в игре против «Ливерпуля» включил катеначчо, на этот раз играл сам и позволял играть сопернику. «Севилья» завелась: Селихов три раза спас хозяев после ударов Крун-Дели и Бен Йеддера, а затем Комбаров не позволил французу забить в уже опустевшие ворота. После этого в действиях гостей начался полный раздрай — голы «Спартака» посыпались один за другим. Издевательство и унижение, сильно осложнившее лигочемпионскую жизнь «Севильи».

MUNDO DEPORTIVO

РУССКАЯ БАНЯ ДЛЯ НЕУЗНАВАЕМОЙ «СЕВИЛЬИ»

«Cевилья» в Москве была загнана в угол и поставила под сомнение свой выход из группы после разгрома от «Спартака». Испанцы не реализовали множество моментов — прекрасно играл вратарь москвичей — и дали слабину в защите, ослабленную травмами, что привело к постыдному поражению 1:5, которое поставило перед командой Бериссо множество вопросов.

SPORT

«СПАРТАК» КРУШИТ «СЕВИЛЬЮ» В КОНТРАТАКАХ

«Cевилья» делает шаг назад и уступает лидерство в группе Е, разгромно проиграв на «Открытие Арене» в Москве «Спартаку», который наглядно продемонстрировал смертоносность своих контратак. Скорость и эффективность москвичей привели к пяти забитым мячам после пяти ударов в створ ворот Серхио Рико. Первый тайм закончился вничью, во многом благодаря уверенной игре вратаря «Спартака», но во второй половине встречи тандем бразильца и голландца в атаке хозяев растоптал гостевую оборону и уверенность севильцев в своих силах.

EL PAIS

«СЕВИЛЬЯ» ТЕРПИТ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ В МОСКВЕ