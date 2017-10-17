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11:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Оглушительная затрещина. Издевательство и унижение»

«СЭ» изучил реакцию испанских СМИ на разгромное поражение «Севильи» от «Спартака».

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MARCA
ИЗ РОССИИ С БОЛЬЮ

«Севилья» уезжает из Москвы, потерпев болезненное поражение и опустившись на третью строчку в группе. 60 минут игрового времени гости владели инициативой, но «Спартак» использовал свое лучшее оружие: быстрые контратаки. Так, угловой «Севильи» закончился голом Промеса. Кьер исправил положение, а Крун-Дели перед перерывом должен был делать счет 2:1, но российский вратарь совершил невероятный сейв.

Во втором тайме «Севилья» допустила несколько непростительных промахов, и футбол наказал ее за ошибки. Первая же внятная атака хозяев привела к голу Мельгарехо. Это было несправедливо и болезненно. У гостей опустились руки — еще два гола в течение десяти минут, отчаянные лица севильцев, и последний, пятый мяч Промеса под самый финал. Оглушительная затрещина от «Спартака».

AS
РУССКАЯ РУЛЕТКА ВЫНОСИТ МОЗГИ «СЕВИЛЬЕ»:
«МАНИТА» ОТ «СПАРТАКА»

«Севилья» прожила в Москве худший свой вечер в Лиге чемпионов: последний раз 5 мячей в еврокубках она пропускала от «Реала» в 1958 году. (Победу, когда команда забивает пять голов, в Испании называют «манитой». — Прим. «СЭ») Подопечные Бериссо сыграли с хозяевами в русскую рулетку и со стадиона отправились прямиком в неотложку, потерпев унизительное поражение.

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Невероятно быстрый в контратаках, «Спартак» вышел вперед благодаря голу Промеса — практически неизвестного футболиста, который приехал в Москву из «Твенте» и стал настоящей мукой для Габриэля Меркадо. Было видно, что Каррера, который в игре против «Ливерпуля» включил катеначчо, на этот раз играл сам и позволял играть сопернику. «Севилья» завелась: Селихов три раза спас хозяев после ударов Крун-Дели и Бен Йеддера, а затем Комбаров не позволил французу забить в уже опустевшие ворота. После этого в действиях гостей начался полный раздрай — голы «Спартака» посыпались один за другим. Издевательство и унижение, сильно осложнившее лигочемпионскую жизнь «Севильи».

MUNDO DEPORTIVO
РУССКАЯ БАНЯ ДЛЯ НЕУЗНАВАЕМОЙ «СЕВИЛЬИ»

«Cевилья» в Москве была загнана в угол и поставила под сомнение свой выход из группы после разгрома от «Спартака». Испанцы не реализовали множество моментов — прекрасно играл вратарь москвичей — и дали слабину в защите, ослабленную травмами, что привело к постыдному поражению 1:5, которое поставило перед командой Бериссо множество вопросов.

SPORT
«СПАРТАК» КРУШИТ «СЕВИЛЬЮ» В КОНТРАТАКАХ

«Cевилья» делает шаг назад и уступает лидерство в группе Е, разгромно проиграв на «Открытие Арене» в Москве «Спартаку», который наглядно продемонстрировал смертоносность своих контратак. Скорость и эффективность москвичей привели к пяти забитым мячам после пяти ударов в створ ворот Серхио Рико. Первый тайм закончился вничью, во многом благодаря уверенной игре вратаря «Спартака», но во второй половине встречи тандем бразильца и голландца в атаке хозяев растоптал гостевую оборону и уверенность севильцев в своих силах.

EL PAIS
«СЕВИЛЬЯ» ТЕРПИТ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ В МОСКВЕ

Осторожный футбол «Севильи» без веры в свои силы привел к тому, что московский «Спартак» преподал испанцам отличный урок игры на контратаках. Скверное и тяжелое поражение вскрыло многие проблемы гостей — с такой невнятной игрой в Лиге чемпионов они так и продолжат проигрывать командам, которые не добились многого в Европе. «Спартак» продуктивен и силен, но он точно находится не на уровне «Севильи», и от игроков калибра Банеги, Эскудеро, Бен Йеддера и Меркадо никто не ожидал такого кораблекрушения.

Спартак М 5:1
Первый тайм: 1:1
Севилья
17.10.2017, 21:45 Зрители: 44307 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Эдуардо Бериссо
Голы
18′ Квинси Промес (А. Ещенко) 10
58′ Лоренсо Мельгарехо (К. Промес, А. Ещенко) 25
67′ Денис Глушаков (Д. Комбаров, Фернанду) 8
74′ де Соуза Луиз Адриану (К. Промес, Фернанду) 12
90′ Квинси Промес 10
4 Симон Кьер 30′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
34′ Георгий Джикия 14
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
45′ Фернанду 11
де Соуза Луиз Адриану 12
25′ Александр Самедов 19
Лоренсо Мельгарехо 25
57′ Ивелин Попов 71
Марио Пашалич 50
1 Серхио Рико
25 Габриэль Меркадо
18 Серхио Эскудеро (к) 37′
4 Симон Кьер
5 Клеман Лангле
10 Эвер Банега
14 Гвидо Писарро 89′
17 Пабло Сарабия
7 Микаэль Крун-Дели 68′
22 Франко Васкес
9 Виссам Бен Йеддер 82′
20 Луис Муриэль
24 Нолито 76′
16 Гонсалес Хесус Навас
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
12 Удары (всего) 16
9 Удары в створ 6
0 Угловые 9
7 Фолы 10
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
Боковой судья Филиппо Мели (Италия)
  Лука Банти (Италия)
  Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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