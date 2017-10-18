Как «Спартаку» попасть в плей-офф Лиги чемпионов
Победа над «Севильей» позволила московскому клубу подняться на второе место, но его еще нужно удержать. Рассматриваем варианты, при которых
Победа над «Севильей» позволила московскому клубу подняться на второе место, но его еще нужно удержать. Рассматриваем варианты, при которых
Для начала посмотрим на турнирную таблицу группы Е и календарь оставшихся матчей. Отметим, что оба конкурента «Спартака» за выход в
1 ноября. Ливерпуль — Марибор, Севилья — Спартак.
21 ноября. Спартак — Марибор, Севилья — Ливерпуль.
6 декабря. Ливерпуль — Спартак, Марибор — Севилья.
КАК ЗАНЯТЬ ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО
Рубрика «Вредные советы». «Спартак» оторвался от замыкающего квартет «Марибора», но ничья со словенцами немного подкосила шансы
ХУДШИЙ РАСКЛАД
Ливерпуль — Марибор — 1:0, Севилья — Спартак — 1:0.
Спартак — Марибор — 0:1, Севилья — Ливерпуль — 0:0.
Ливерпуль — Спартак — 1:0, Марибор — Севилья — 0:0.
КАК ПОПАСТЬ В ЛИГУ ЕВРОПЫ
Несмотря на убедительную победу, вероятность попадания «Спартака» на третье место, а не на второе, все еще высока. И вполне реальна: несомненно, «Севилья» и «Ливерпуль» будут считаться фаворитами в домашних встречах с
ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РАСКЛАД
Ливерпуль — Марибор — 1:0, Севилья — Спартак — 1:0.
Спартак — Марибор — 1:0, Севилья — Ливерпуль — 0:1.
Ливерпуль — Спартак — 1:0, Марибор — Севилья — 0:1.
КАК ВЫЙТИ В 1/8 ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
Получается, что «Спартак» еще ничего себе не гарантировал, и для выхода в
Допустим, «Спартак» увозит из Севильи ничью. В этом случае российский клуб удерживает преимущество, но оно остается зыбким. Ключевой становится игра между испанцами и англичанами в 5-м туре. Если «Севилья» в ней не победит, то «Спартак» досрочно выйдет в
УДАЧНЫЙ РАСКЛАД ПРИ НИЧЬЕЙ В СЕВИЛЬЕ
Ливерпуль — Марибор — 1:0, Севилья — Спартак — 0:0.
Спартак — Марибор — 1:0, Севилья — Ливерпуль — 0:0.
Пояснение: матч последнего тура между «Ливерпулем» и «Спартаком» не повлияет на судьбу
Если москвичи уступят андалусийцам, то все усложнится. Нужен будет обязательный подвиг на «Энфилде», как бы между собой ни сыграли «Севилья» с «Ливерпулем». Но лучше бы для москвичей победили испанцы, потому что надеяться на осечку «Севильи» в Мариборе все равно наивно. А так «Спартак» может устроить ничья 2:2 с «Ливерпулем» (в этом случае
УДАЧНЫЙ РАСКЛАД ПРИ ПОРАЖЕНИИ В СЕВИЛЬЕ
Ливерпуль — Марибор — 1:0, Севилья — Спартак — 1:0.
Спартак — Марибор — 1:0, Севилья — Ливерпуль — 1:0.
Ливерпуль — Спартак — 2:2, Марибор — Севилья — 0:1.
Победа в Севилье — самый лакомый расклад, практически гарантирующий «Спартаку» весну в Лиге чемпионов. Это настолько очевидно, что мы даже не будем приводить таблицу. Хотя и в такой ситуации можно потерять путевку в