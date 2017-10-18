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11:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Как «Спартаку» попасть в плей-офф Лиги чемпионов

Победа над «Севильей» позволила московскому клубу подняться на второе место, но его еще нужно удержать. Рассматриваем варианты, при которых красно-белые смогут выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс

Для начала посмотрим на турнирную таблицу группы Е и календарь оставшихся матчей. Отметим, что оба конкурента «Спартака» за выход в плей-офф проведут два матча дома, а чемпионы России — только один.

1 ноября. Ливерпуль — Марибор, Севилья — Спартак.
21 ноября. Спартак — Марибор, Севилья — Ливерпуль.
6 декабря. Ливерпуль — Спартак, Марибор — Севилья.

КАК ЗАНЯТЬ ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО

Рубрика «Вредные советы». «Спартак» оторвался от замыкающего квартет «Марибора», но ничья со словенцами немного подкосила шансы красно-белых на европейскую весну. Понятно, что вероятность невыхода хотя бы в Лигу Европы невысока, но все еще есть: при равенстве очков в первую очередь считаются личные встречи, поэтому «Спартаку» нельзя проигрывать дома «Марибору». Допустим, наш чемпион уступит в трех оставшихся играх, а словенцы зацепят ничью, например, в домашней встрече с «Севильей». В этом случае словенцы окажутся выше спартаковцев.

ХУДШИЙ РАСКЛАД
Ливерпуль — Марибор — 1:0, Севилья — Спартак — 1:0.
Спартак — Марибор — 0:1, Севилья — Ливерпуль — 0:0.
Ливерпуль — Спартак — 1:0, Марибор — Севилья — 0:0.

КАК ПОПАСТЬ В ЛИГУ ЕВРОПЫ

Несмотря на убедительную победу, вероятность попадания «Спартака» на третье место, а не на второе, все еще высока. И вполне реальна: несомненно, «Севилья» и «Ливерпуль» будут считаться фаворитами в домашних встречах с красно-белыми, а у тех будет больше шансов на успех в игре с «Марибором». Проще говоря, если все оставшиеся матчи группы завершатся в соответствии с коэффициентами букмекеров, то «Спартак» окажется в Лиге Европы.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РАСКЛАД
Ливерпуль — Марибор — 1:0, Севилья — Спартак — 1:0.
Спартак — Марибор — 1:0, Севилья — Ливерпуль — 0:1.
Ливерпуль — Спартак — 1:0, Марибор — Севилья — 0:1.

КАК ВЫЙТИ В 1/8 ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Получается, что «Спартак» еще ничего себе не гарантировал, и для выхода в плей-офф ему нужно не только обыгрывать «Марибор», но и непременно отбирать очки у «Севильи» или «Ливерпуля» (а лучше у обоих). Тут есть несколько вариантов.

Допустим, «Спартак» увозит из Севильи ничью. В этом случае российский клуб удерживает преимущество, но оно остается зыбким. Ключевой становится игра между испанцами и англичанами в 5-м туре. Если «Севилья» в ней не победит, то «Спартак» досрочно выйдет в плей-офф (подразумеваем, что «Марибор» проиграет и «Ливерпулю», и «Спартаку»).

УДАЧНЫЙ РАСКЛАД ПРИ НИЧЬЕЙ В СЕВИЛЬЕ
Ливерпуль — Марибор — 1:0, Севилья — Спартак — 0:0.
Спартак — Марибор — 1:0, Севилья — Ливерпуль — 0:0.

Пояснение: матч последнего тура между «Ливерпулем» и «Спартаком» не повлияет на судьбу красно-белых, даже если они проиграют, а «Севилья» победит (по личным встречам москвичи пройдут дальше).

Если москвичи уступят андалусийцам, то все усложнится. Нужен будет обязательный подвиг на «Энфилде», как бы между собой ни сыграли «Севилья» с «Ливерпулем». Но лучше бы для москвичей победили испанцы, потому что надеяться на осечку «Севильи» в Мариборе все равно наивно. А так «Спартак» может устроить ничья 2:2 с «Ливерпулем» (в этом случае красно-белые окажутся выше, потому что в Москве с красными сделали ничью — 1:1).

УДАЧНЫЙ РАСКЛАД ПРИ ПОРАЖЕНИИ В СЕВИЛЬЕ
Ливерпуль — Марибор — 1:0, Севилья — Спартак — 1:0.
Спартак — Марибор — 1:0, Севилья — Ливерпуль — 1:0.
Ливерпуль — Спартак — 2:2, Марибор — Севилья — 0:1.

Победа в Севилье — самый лакомый расклад, практически гарантирующий «Спартаку» весну в Лиге чемпионов. Это настолько очевидно, что мы даже не будем приводить таблицу. Хотя и в такой ситуации можно потерять путевку в плей-офф, но для этого нужно набрать максимум одно очко в играх с «Марибором» и «Ливерпулем», а также дождаться двух побед «Севильи». В общем, почти нереальный сценарий. Встреча в Севилье может решить судьбу «Спартака» в этом сезоне.

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