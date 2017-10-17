Испанцы пришли в раздевалку «Спартака». За футболкой Промеса!

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Игорь РАБИНЕР

ТАКОГО НЕ БЫЛО ДАЖЕ ПРИ РОМАНЦЕВЕ

После матча в спартаковскую раздевалку зашли неожиданные гости. Два футболиста «Севильи» — не могу, правда, сказать, кто конкретно — пришли к хозяевам «Открытие Арены» за футболками Квинси Промеса и Фернанду.

Обычно в Лиге чемпионов все бывает наоборот: игроки наших клубов после окончания встреч просят майки зарубежных звезд. Но тут был уникальный вечер. Вечер, который каждый из состава «Спартака» (включая тех, кто из-за травм сидел в ложе прессы — Реброва, Зобнина, Зе Луиша, Тимофеева) запомнит на всю жизнь, а 44 307 болельщиков, попавших на трибуны, станут рассказывать о нем своим внукам.

А я постараюсь обязательно сохранить программку и пропуск в ложу прессы. Может, конечно, «Спартак» поднимет планку еще выше, но те, кому повезло попасть в Тушино, посчастливилось увидеть, как на наших глазах творится история.

Красно-белые никогда прежде не выигрывали в групповом турнире Лиги чемпионов с разницей в четыре мяча. И пять голов тоже никогда раньше не забивали. Даже при Олеге Романцеве. В 2000-м Маркао с Робсоном ставили на колени лондонский «Арсенал» — 4:1. В 95-м размазывали английский же «Блэкберн» — 3:0 — до такой степени, что его игроки Ле Со и Бэтти дрались между собой прямо на поле Лужников.

Но теперь упоительный сольный номер Промеса перед самым финальным свистком превратил, казалось, невозможное и вовсе в какой-то сюрреализм. Массимо Каррера побил рекорд самого Романцева. 5:1! Во времена, когда разрыв в уровне между считаными топ-чемпионатами и всеми остальными растет, и количество разгромов в группе ЛЧ зашкаливает за все рамки разумного. Вот и тут случился разгром. Только такой, после которого игроки «Севильи», даже проходя через смешанную зону спустя час после финального свистка, не могли скрыть шока и растерянности. За чем угодно они ехали в Москву — но только не за этим!

И ведь собачьим холодом и снегом, как, например, «Арсенал» в 2000-м или «Наполи» в 1990-м, тут не отмажешься. Погода была абсолютно футбольной и комфортной. И на судейство не сошлешься — наоборот, ответный мяч «Севильи» забит после того, как Меркадо беззастенчиво оперся о плечи Глушакова и не дал тому выпрыгнуть. Ни к одному же из спартаковских голов при всем желании не придерешься.

В МОСКВЕ ЗА ОДИН МАТЧ «СЕВИЛЬЕ» ЗАБИЛИ БОЛЬШЕ,

ЧЕМ ВСЯ ПРИМЕРА ЗА ВОСЕМЬ

5:1 с «Севильей»! Вспоминая «Спартак» в Мариборе, боявшийся самого себя, соперника и его болельщиков, Лигу чемпионов, в эти цифры невозможно поверить. Но это и называется футболом.

О рекорде, едва перейдя порог хозяйской раздевалки, и сказал своей команде Леонид Федун. Для него это тоже был особенный день. Три с лишним года он ждал первой еврокубковой победы «Спартака» на построенном им стадионе. И вот дождался. Да какой!

Парадокс в том, что из 42 матчей, которые «Спартак» под руководством Карреры провел в двух чемпионатах России, с крупным счетом команда выигрывала лишь однажды. 3:0 у «Терека» в предпоследнем туре прошлого первенства. А в Лиге чемпионов это удалось с третьей попытки, да еще и более разгромно. Пяти, да что там — четырех — мячей при итальянце красно-белые до сих пор не забивали ни разу!

В то же время «Севилья» в восьми матчах примеры в этом сезоне, после которых она делит 4−5 место с «Атлетико», отставая на два очка от второго места, пропустила четыре мяча.

За 90 минут против «Спартака» команда Эдуардо Бериссо, мужественно взявшего вину за провал на себя, получила в свои ворота больше.

«Спартак» растоптал клуб, еще тур назад, до поражения в Бильбао, шедший вторым в чемпионате Испании. Клуб, который в этой Лиге на выезде сделал ничью с «Ливерпулем» и покромсал в мелкую (хотя и не настолько, как англичане) стружку «Марибор». Клуб, который совсем недавно выиграл три Лиги Европы подряд. Под руководством экс-спартаковского, между прочим, тренера Унаи Эмери. Или, если кому-то хочется его так называть, тренеришки.

Хотя у этого дня изначально была хорошая аура. Ровно 10 лет назад, 17 октября 2007 года, сборная России в Лужниках дожала Англию — 2:1, одержав одну из трех (наряду с Францией-99 и Голландией-2008) самых больших своих побед в постсоветской истории. И оба мяча у команды Гуса Хиддинка забил тогдашний спартаковец Роман Павлюченко.

А ровно 25 лет назад, 17 октября 1992 года, «Спартак» в тех же Лужниках разгромил 4:1 «Локомотив», официально оформив титул первого в истории чемпиона России. И зрители точно так же заполонили газон после финального свистка, как в этом мае после игры с «Тереком» на «Открытие Арене»…

Не знаю, этой ли магией цифр руководствовался наш легендарный теннисист и яростный спартаковский болельщик Евгений Кафельников, поставивший на счет 4:1. А теперь представьте его смешанные чувства в момент второго гола Промеса. Других людей, рискнувших предсказать крупную победу «Спартака», я не знаю — только экс-первая ракетка мира на такое способен.

КАРРЕРА ВЫБРАЛ ВАРИАНТ ПИЛИПЧУКА

О том, что и теперь все может быть хорошо, я первый раз подумал, увидев стартовый состав. Признаюсь, очень боялся, что Массимо Каррера перестрахуется и в третий раз из трех в этой Лиге выставит пять защитников.

Слава богу, нет. При этом, по моей информации, в тренерском штабе мнения, по какой модели надо играть против «Севильи», разделились. Новый швейцарский аналитик Жан-Пьер Джероза предлагал 5−4−1. Роман Пилипчук — 4−2−3−1.

Если бы дело происходило месяц-два назад, возможно, Каррера принял бы сторону европейского специалиста. Но за последние недели, насколько мне известно, конфигурация внутри штаба «Спартака» несколько изменилась, и прежние контакт и доверие между итальянцем и его российским ассистентом-аналитиком восстановились. Может, поэтому, а может, из-за более проработанной аргументации (тут уж со стороны судить невозможно), Каррера в конце концов счел, что прав Пилипчук. В конкуренции идей, которую можно только приветствовать, в итоге победила правильная.

Понимание, что, если «Спартак» хочет выйти из группы, отступать некуда и необходимо только побеждать, возобладало у итальянца над осторожностью. Красно-белые выходили не просто биться, как с «Ливерпулем» — когда, собственно, с тем составом и вариантов иных не существовало. Красно-белые приехали на свой стадион выигрывать, и схема с четырьмя защитниками ясно давала об этом понять. Это был, как выразился бы Станислав Черчесов, четкий месседж команде. И когда в первую же контратаку после перехвата Квинси мигом устремились сразу четыре его партнера, стало ясно — это не тот случай, когда расчет впереди будет только на Луиза Адриану с Промесом. «Севилья» неважно возвращается из нападения в оборону — и, делая ставку на быстрые атаки, москвичи учитывали именно этот фактор. И он сработал.

А может, выбор схемы диктовался еще и тем, что две последние встречи в чемпионате России «Спартак» провел по тем самым чемпионским 4−2−3−1. И матч с «Уралом» стал, пожалуй, лучшим для команды в чемпионате, и первый тайм в Грозном оказался ему под стать (правда, потом команда явно подсела). После разного рода проб и ошибок красно-белые вернулись к своей золотой классике. И, кстати, в их стартовом составе во вторник не появилось ни одного новичка.

Схема с тремя центральными защитниками, знаю, больно бьет не только по Промесу (о чем еще сам Каррера говорил в прошлом сезоне, объясняя, почему от нее ушел), но и в первую очередь по Фернанду. Это касается и зон, где бразилец может принимать мяч, и куда дальше его перенаправлять. Мне приводили статистику, что его брак в передачах при 5−3−2 гораздо выше, чем при модели с четырьмя защитниками.

«Не мог же он разучиться играть!» — сколько раз мне в этом сезоне доводилось слышать эту фразу про Фернанду. Не мог. А вот другая расстановка могла наполовину, а то и больше, лишить его эффективности — что и делала. Тогда как против «Севильи» хавбек провел шедевральный матч на уровне лучших игр прошлого сезона. И вовсе не случайно за его футболкой пришел в спартаковскую раздевалку один из андалусийцев.

«2+2» ОТ ПРОМЕСА И «ГОЛ ОПГ «РОМАШКА»

Глядя на поле, не раз ловил себя на ощущении, что «Спартак» образца прошлого сезона вернулся — и с его футболом, и с характером, и с единством. И с полнейшим отсутствием трусости и нерешительности — журналисты обменивались впечатлениями об этом еще после первого тайма. Да, досадовали по поводу пропущенного гола, но игра, ее смелость и некоторая даже бесшабашность, нравилась всем. Хотя все же и допускали, что так можно и уступить.

Но в итоге вышла не голова в кустах, а грудь в крестах. Теперь тем, кто еще месяц или даже меньше назад призывал к отставке Карреры, наверняка захочется изобрести способ, чтобы удалить те цитаты из интернета. Мне, жестко критиковавшему тренера после «Тосно», хватило разума и терпения этого не сделать. Потому что, как я не раз говорил, убирать тренера-чемпиона (особенно в спартаковских обстоятельствах), не дожидаясь окончания следующего сезона, — позор.

К счастью, сейчас эта тема закрыта.

Очень важно, что в команде на поле не было ни одного «пассажира» — потому она и победила, да еще и с таким счетом.

Ведь не только Промес с его, бесспорно, умопомрачительным для матча Лиги чемпионов с классным соперником показателем «2+2» выиграл этот матч: глупцом будет тот, кто начнет утверждать подобное. Хотя после такого спектакля на мировой сцене, конечно, «Спартаку» удержать Квинси будет крайне сложно. Ну так и слава богу, что всем сомневающимся в международном уровне голландца надолго закрыты рты!

Когда тренеры говорят, что победу приносит вся команда, а не отдельные футболисты, кое-кто считает это унылым штампом. Но эта фраза — именно про матч «Спартак» — «Севилья»!

«Спартак» не выиграл бы эту встречу, если бы капитан Глушаков не подбадривал, а иногда и рычал на партнеров, чтобы они пластались, даже если уже совсем нет сил. Команда его слушает и, можно даже сказать, ему повинуется — и Денис ей очень, очень нужен. А в самый нужный момент он откроется под навес Комбарова и положит в ворота Рико третий мяч, который тут же войдет в народное творчество как «гол ОПГ «Ромашка». В Лиге чемпионов, заметьте! И Рико, которого все так хвалили до матча, начнет исступленно стучать кулаком о траву.

«Когда команда бьется — она выигрывает», — так отреагирует Глушаков на мою честную ремарку при выходе из смешанной зоны, что перед встречей я скорее предполагал ничью. Биться, конечно, условие для победы обязательное — но билась она и с «Ливерпулем», когда и сам Глушаков, и Промес, и Комбаров были травмированы. Но игрой тогда не пахло, и цель стояла одна — отбиться. С той задачей справились. Но если бы ее же ставили с «Севильей», уже намного лучшим составом — смысла бы в этом не было никакого. А когда нет смысла — и результата тоже нет.

Глушаков, Промес и Комбаров за время восстановления еще и отдохнули — чего тому же капитану после Кубка конфедераций так не хватало. И видно было, с какими легкими ногами они вышли на поле.

Самедов, напротив, в последний месяц загружен играми до невозможности. Вот и получил вскоре после первой голевой атаки довольно серьезную травму задней поверхности бедра, из-за которой может пропустить четыре недели. Опять у «Спартака» намечаются проблемы с лимитом, вроде бы отступившие после выздоровления Глушакова.

Убежден: капитанство Дениса — это дополнительный стимул для футболистов терпеть. Был ведь для «Спартака» очень скверный фрагмент в начале второго тайма — минуты с 50-й по 58-ю — когда показалось, что энергозатратный футбол до перерыва лишил команду сил, и она встала. Тогда как раз и случился супермомент у Бен-Йеддера, вскоре после которого Каррера заменил утомленного подкатами Попова на Пашалича.

«Спартак» первых двух месяцев сезона в этой ситуации, вероятно, рассыпался бы. А «Спартак» сегодняшний — пошел вперед и был вознагражден голом Мельгарехо. Дальше же была, полагаю, не какая-то суперфизика, поставленная дальновидным д'Урбано с целью выйти на пик формы к середине Лиги чемпионов. Был адреналин, эмоции от такого гола в важнейший момент. В то время как «Севилья» повела себя наивно: «Свистать всех наверх!» — и лови одну контратаку за другой. Достаточно сказать, что после второго мяча красно-белые сделали три перехвата у чужой штрафной подряд — Пашалич, Луиз Адриану и Фернанду. Испанцам уже стало не до таких мелочей, как оборона.

НЕ ВЫИГРАЛ БЫ, ЕСЛИ…

Сколько же возникало моментов, которые могли развернуть этот матч в прямо противоположном направлении. Тем и ценна его драматургия, что это не было шоссе с односторонним движением — напротив, произойти могло что угодно.

«Спартак» не выиграл бы эту встречу, если бы Селихов на исходе первого тайма при счете 1:1 не вытащил из девятки сумасшедший крученый удар Крун-Дели. А отбитый выстрел сразу из-под двух защитников уже во втором тайме, когда Селихов видеть полета мяча просто не мог?

«Спартак» не выиграл бы эту встречу, если бы Дмитрий Комбаров во втором тайме при тех же 1:1 не отбил ногой мяч с линии ворот после удара в упор Бен-Йеддера. Причем летел мяч не в него. А спустя минуты тот же Комбаров уже идеально навешивал Глушакову на третий гол…

«Спартак» не выиграл бы эту встречу, если бы Луиз Адриану, широко улыбавшийся во время гимна Лиги чемпионов, не выгрызал бы любой мяч, летевший в его направлении (сколько раз ему доставалось по ногам и другим частям тела, причем судьи на это обращали явно недостаточно внимания!), и не находил удобного для партнеров развития атаки. Бразилец так отпахал на команду весь этот матч, что его реализованный «буллит» после паса Промеса показался верхом справедливости. Зе Луиш в ложе прессы в этот момент вскочил и заключил в объятия Леонида Трахтенберга, Селихов покатился на коленях по траве к трибуне (или это было после другого гола — впрочем, какая разница?), сам же Адриану, как в старые добрые, рванул в объятия Каррере.

«Спартак» не выиграл бы эту встречу, если бы Ещенко при счете 0:0, выбив мяч головой после испанского углового из своей штрафной, не подключился к атаке, не пронесся бы через все поле и не отдал голевую передачу Промесу. А затем не поучаствовал бы и во втором голе «Спартака», отдав мяч тому же Квинси, в свою очередь, отпасовавшему Мельгарехо.

«Спартак» не выиграл бы эту встречу, если бы Мельгарехо, которого раньше столько костерили болельщики красно-белых, не вышел на замену по ходу первого тайма вместо травмированного Самедова как настоящий мужик. И дело не только в победном голе, хотя как виртуозно он закрутил мяч в дальний угол! Но и в том, что парагваец вгрызался в мяч в каждом единоборстве, в которые охотно вступал, что раз за разом отрабатывал назад и не давал разгуляться севильскому левому флангу.

Кстати, Каррера предпочел выпустить Мельгарехо вместо Самедова, а не Педро Рошу, именно из-за лучших оборонительных навыков Лоренсо, нежели у молодого бразильца. И по этой же причине не поменял Мельгарехо с Промесом флангами — что, казалось бы, напрашивалось. Но слева в атаке у «Севильи» действовал опаснейший Нолито, пусть даже после травмы и надевший шлем а-ля Петр Чех. С ним требовалось справляться вдвоем — Ещенко и крайнему хавбеку, поскольку оставлять одного защитника против Нолито было крайне рискованно. Промес для этой цели подходил меньше Мельгарехо, да и свежие ноги для соло в атаке ему сохранить требовалось.

В результате забили оба. А Промес — даже два. Кстати, повторю мысль из одного своего предыдущего материала: если бы не «ничейный» гол Мельгарехо в добавленное время «Анжи», то никакого поворота к лучшему запросто могло и не произойти. Пусть тогда многим и казалось: какая, мол, разница, играть вничью дома с аутсайдером или проигрывать?

НЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ К ФАСТ-ФУДУ!

А часто ли вы прежде видели так храбро подключающегося к атакам, врывающегося в чужую среднюю линию Джикию? И исполняющего такой финт у чужой штрафной (не после стандарта!), после которого два соперника были облапошены и смотрели друг на друга таким взглядом, словно только что с ними разбирался Арьен Роббен?

Оказывается, в последний месяц с Джикией на тренировках проводится соответствующая работа. К тому, как он ведет единоборства в обороне, ни у кого нет и не может быть претензий. Но есть вещи, касающиеся в первую очередь созидательного начала, в которых молодому игроку надо прибавлять, — и он слушает, впитывает. А с «Севильей» вдруг раз — и выдает.

Да, Джикия выбил мяч на необязательный угловой, из которого потом родился ответный гол соперника. Но до того он смахнул мяч с ноги Сарабиа, уже готовившегося поразить пустые ворота. А после — «снимал верх», играл на опережение, подстраховывал, выигрывал стыки бессчетное количество раз. Однажды, в конце первого тайма, даже получил травму, и весь стадион схватился за сердце. Но этот парень может уйти с поля только в случае какой-то чудовищной травмы. То ли болевой порог у него очень низок, то ли просто характер такой. Если он способен стоять на ногах — будет играть!

Кого еще не перечислил? Разве что Таски, который, получив от Карреры доверие после неудачного для себя матча в Грозном, исправился и был небросок, но спокоен и основателен. И Пашалича, вышедшего в сложнейший момент на замену, сделавшему в центре больше гораздо больше хорошего, чем плохого.

Повторяю: у «Спартака» в этом матче не было «пассажиров». Все управляли этой машиной, которая по ходу встречи превращалась в спорткар, тогда как «Севилья» — в «Жигули».

Ради таких матчей стоит становиться футболистом, тренером, болельщиком.

После таких, надеюсь, окончательно забываются все былые противоречия. Победы — лучшее лекарство от конфликтов, тем более такие. Они если не все, то очень многое стирают. И слава богу. Ведь в какой-то момент казалось, что все плохо. Однако все стороны нашли в себе силы вовремя остановиться, не знаю уж, до какой степени откровенно, но поговорить — а затем через работу пойти вперед. И прийти к «Севилье».

Но жизнь даже на таких матчах не заканчивается. А для больших или растущих команд — только начинается. Вот и посмотрим, как отреагирует «Спартак» на такой вот чуть безумный успех и неизбежно сопутствующие ему славословия.

Сначала будет «Амкар». Упрямейший на самом деле соперник, не пропустивший за четыре последних матча ни одного гола, а в шести — один. Ему поди еще забей, хотя факт невыигрыша дома у «Тосно» (0:0) способен пермскую уверенность чуть-чуть поколебать. Но брать три очка, чтобы реально вернуться в золотую гонку, «Спартаку» нужно обязательно — тем более, ЦСКА встречается с «Зенитом», а «Локомотив» — с «Краснодаром».

Потом — домашняя игра с Нальчиком. Кубок России. Одна из главных задач красно-белых на сезон. Учитывая, что 10 клубов РФПЛ во главе с «Зенитом», «Локо», ЦСКА и «Краснодаром» вылетели — сам бог велел. Тем более, единственный внутренний трофей, которого пока не хватает в коллекции Карреры, — как раз Кубок.