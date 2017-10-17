Испанцы пришли в раздевалку «Спартака». За футболкой Промеса!
Итог разгрома «Севильи» на «Открытие Арене» — в материале нашего ведущего обозревателя.
Итог разгрома «Севильи» на «Открытие Арене» — в материале нашего ведущего обозревателя.
Игорь РАБИНЕР
ТАКОГО НЕ БЫЛО ДАЖЕ ПРИ РОМАНЦЕВЕ
После матча в спартаковскую раздевалку зашли неожиданные гости. Два футболиста «Севильи» — не могу, правда, сказать, кто конкретно — пришли к хозяевам «Открытие Арены» за футболками Квинси Промеса и Фернанду.
Обычно в Лиге чемпионов все бывает наоборот: игроки наших клубов после окончания встреч просят майки зарубежных звезд. Но тут был уникальный вечер. Вечер, который каждый из состава «Спартака» (включая тех, кто
А я постараюсь обязательно сохранить программку и пропуск в ложу прессы. Может, конечно, «Спартак» поднимет планку еще выше, но те, кому повезло попасть в Тушино, посчастливилось увидеть, как на наших глазах творится история.
Но теперь упоительный сольный номер Промеса перед самым финальным свистком превратил, казалось, невозможное и вовсе в
И ведь собачьим холодом и снегом, как, например, «Арсенал» в 2000-м или «Наполи» в 1990-м, тут не отмажешься. Погода была абсолютно футбольной и комфортной. И на судейство не сошлешься — наоборот, ответный мяч «Севильи» забит после того, как Меркадо беззастенчиво оперся о плечи Глушакова и не дал тому выпрыгнуть. Ни к одному же из спартаковских голов при всем желании не придерешься.
В МОСКВЕ ЗА ОДИН МАТЧ «СЕВИЛЬЕ» ЗАБИЛИ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ВСЯ ПРИМЕРА ЗА ВОСЕМЬ
5:1 с «Севильей»! Вспоминая «Спартак» в Мариборе, боявшийся самого себя, соперника и его болельщиков, Лигу чемпионов, в эти цифры невозможно поверить. Но это и называется футболом.
О рекорде, едва перейдя порог хозяйской раздевалки, и сказал своей команде Леонид Федун. Для него это тоже был особенный день. Три с лишним года он ждал первой еврокубковой победы «Спартака» на построенном им стадионе. И вот дождался. Да какой!
Парадокс в том, что из 42 матчей, которые «Спартак» под руководством Карреры провел в двух чемпионатах России, с крупным счетом команда выигрывала лишь однажды. 3:0 у «Терека» в предпоследнем туре прошлого первенства. А в Лиге чемпионов это удалось с третьей попытки, да еще и более разгромно. Пяти, да что там — четырех — мячей при итальянце
В то же время «Севилья» в восьми матчах примеры в этом сезоне, после которых она делит 4−5 место с «Атлетико», отставая на два очка от второго места, пропустила четыре мяча.
За 90 минут против «Спартака» команда Эдуардо Бериссо, мужественно взявшего вину за провал на себя, получила в свои ворота больше.
«Спартак» растоптал клуб, еще тур назад, до поражения в Бильбао, шедший вторым в чемпионате Испании. Клуб, который в этой Лиге на выезде сделал ничью с «Ливерпулем» и покромсал в мелкую (хотя и не настолько, как англичане) стружку «Марибор». Клуб, который совсем недавно выиграл три Лиги Европы подряд. Под руководством
Хотя у этого дня изначально была хорошая аура. Ровно 10 лет назад, 17 октября 2007 года, сборная России в Лужниках дожала Англию — 2:1, одержав одну из трех (наряду с Францией-99 и Голландией-2008) самых больших своих побед в постсоветской истории. И оба мяча у команды Гуса Хиддинка забил тогдашний спартаковец Роман Павлюченко.
А ровно 25 лет назад, 17 октября 1992 года, «Спартак» в тех же Лужниках разгромил 4:1 «Локомотив», официально оформив титул первого в истории чемпиона России. И зрители точно так же заполонили газон после финального свистка, как в этом мае после игры с «Тереком» на «Открытие Арене»…
Не знаю, этой ли магией цифр руководствовался наш легендарный теннисист и яростный спартаковский болельщик Евгений Кафельников, поставивший на счет 4:1. А теперь представьте его смешанные чувства в момент второго гола Промеса. Других людей, рискнувших предсказать крупную победу «Спартака», я не знаю — только
КАРРЕРА ВЫБРАЛ ВАРИАНТ ПИЛИПЧУКА
О том, что и теперь все может быть хорошо, я первый раз подумал, увидев стартовый состав. Признаюсь, очень боялся, что Массимо Каррера перестрахуется и в третий раз из трех в этой Лиге выставит пять защитников.
Слава богу, нет. При этом, по моей информации, в тренерском штабе мнения, по какой модели надо играть против «Севильи», разделились. Новый швейцарский аналитик
Если бы дело происходило
Понимание, что, если «Спартак» хочет выйти из группы, отступать некуда и необходимо только побеждать, возобладало у итальянца над осторожностью.
А может, выбор схемы диктовался еще и тем, что две последние встречи в чемпионате России «Спартак» провел по тем самым чемпионским 4−2−3−1. И матч с «Уралом» стал, пожалуй, лучшим для команды в чемпионате, и первый тайм в Грозном оказался ему под стать (правда, потом команда явно подсела). После разного рода проб и ошибок
Схема с тремя центральными защитниками, знаю, больно бьет не только по Промесу (о чем еще сам Каррера говорил в прошлом сезоне, объясняя, почему от нее ушел), но и в первую очередь по Фернанду. Это касается и зон, где бразилец может принимать мяч, и куда дальше его перенаправлять. Мне приводили статистику, что его брак в передачах при 5−3−2 гораздо выше, чем при модели с четырьмя защитниками.
«Не мог же он разучиться играть!» — сколько раз мне в этом сезоне доводилось слышать эту фразу про Фернанду. Не мог. А вот другая расстановка могла наполовину, а то и больше, лишить его эффективности — что и делала. Тогда как против «Севильи» хавбек провел шедевральный матч на уровне лучших игр прошлого сезона. И вовсе не случайно за его футболкой пришел в спартаковскую раздевалку один из андалусийцев.
«2+2» ОТ ПРОМЕСА И «ГОЛ ОПГ «РОМАШКА»
Глядя на поле, не раз ловил себя на ощущении, что «Спартак» образца прошлого сезона вернулся — и с его футболом, и с характером, и с единством. И с полнейшим отсутствием трусости и нерешительности — журналисты обменивались впечатлениями об этом еще после первого тайма. Да, досадовали по поводу пропущенного гола, но игра, ее смелость и некоторая даже бесшабашность, нравилась всем. Хотя все же и допускали, что так можно и уступить.
Но в итоге вышла не голова в кустах, а грудь в крестах. Теперь тем, кто еще месяц или даже меньше назад призывал к отставке Карреры, наверняка захочется изобрести способ, чтобы удалить те цитаты из интернета. Мне, жестко критиковавшему тренера после «Тосно», хватило разума и терпения этого не сделать. Потому что, как я не раз говорил, убирать
К счастью, сейчас эта тема закрыта.
Очень важно, что в команде на поле не было ни одного «пассажира» — потому она и победила, да еще и с таким счетом.
Ведь не только Промес с его, бесспорно, умопомрачительным для матча Лиги чемпионов с классным соперником показателем «2+2» выиграл этот матч: глупцом будет тот, кто начнет утверждать подобное. Хотя после такого спектакля на мировой сцене, конечно, «Спартаку» удержать Квинси будет крайне сложно. Ну так и слава богу, что всем сомневающимся в международном уровне голландца надолго закрыты рты!
Когда тренеры говорят, что победу приносит вся команда, а не отдельные футболисты,
«Спартак» не выиграл бы эту встречу, если бы капитан Глушаков не подбадривал, а иногда и рычал на партнеров, чтобы они пластались, даже если уже совсем нет сил. Команда его слушает и, можно даже сказать, ему повинуется — и Денис ей очень, очень нужен. А в самый нужный момент он откроется под навес Комбарова и положит в ворота Рико третий мяч, который тут же войдет в народное творчество как «гол ОПГ «Ромашка». В Лиге чемпионов, заметьте! И Рико, которого все так хвалили до матча, начнет исступленно стучать кулаком о траву.
«Когда команда бьется — она выигрывает», — так отреагирует Глушаков на мою честную ремарку при выходе из смешанной зоны, что перед встречей я скорее предполагал ничью. Биться, конечно, условие для победы обязательное — но билась она и с «Ливерпулем», когда и сам Глушаков, и Промес, и Комбаров были травмированы. Но игрой тогда не пахло, и цель стояла одна — отбиться. С той задачей справились. Но если бы ее же ставили с «Севильей», уже намного лучшим составом — смысла бы в этом не было никакого. А когда нет смысла — и результата тоже нет.
Глушаков, Промес и Комбаров за время восстановления еще и отдохнули — чего тому же капитану после Кубка конфедераций так не хватало. И видно было, с какими легкими ногами они вышли на поле.
Самедов, напротив, в последний месяц загружен играми до невозможности. Вот и получил вскоре после первой голевой атаки довольно серьезную травму задней поверхности бедра,
Убежден: капитанство Дениса — это дополнительный стимул для футболистов терпеть. Был ведь для «Спартака» очень скверный фрагмент в начале второго тайма — минуты с 50-й по 58-ю — когда показалось, что энергозатратный футбол до перерыва лишил команду сил, и она встала. Тогда как раз и случился супермомент у
«Спартак» первых двух месяцев сезона в этой ситуации, вероятно, рассыпался бы. А «Спартак» сегодняшний — пошел вперед и был вознагражден голом Мельгарехо. Дальше же была, полагаю, не
НЕ ВЫИГРАЛ БЫ, ЕСЛИ…
Сколько же возникало моментов, которые могли развернуть этот матч в прямо противоположном направлении. Тем и ценна его драматургия, что это не было шоссе с односторонним движением — напротив, произойти могло что угодно.
«Спартак» не выиграл бы эту встречу, если бы Селихов на исходе первого тайма при счете 1:1 не вытащил из девятки сумасшедший крученый удар
«Спартак» не выиграл бы эту встречу, если бы Дмитрий Комбаров во втором тайме при тех же 1:1 не отбил ногой мяч с линии ворот после удара в упор
«Спартак» не выиграл бы эту встречу, если бы Луиз Адриану, широко улыбавшийся во время гимна Лиги чемпионов, не выгрызал бы любой мяч, летевший в его направлении (сколько раз ему доставалось по ногам и другим частям тела, причем судьи на это обращали явно недостаточно внимания!), и не находил удобного для партнеров развития атаки. Бразилец так отпахал на команду весь этот матч, что его реализованный «буллит» после паса Промеса показался верхом справедливости. Зе Луиш в ложе прессы в этот момент вскочил и заключил в объятия Леонида Трахтенберга, Селихов покатился на коленях по траве к трибуне (или это было после другого гола — впрочем, какая разница?), сам же Адриану, как в старые добрые, рванул в объятия Каррере.
«Спартак» не выиграл бы эту встречу, если бы Ещенко при счете 0:0, выбив мяч головой после испанского углового из своей штрафной, не подключился к атаке, не пронесся бы через все поле и не отдал голевую передачу Промесу. А затем не поучаствовал бы и во втором голе «Спартака», отдав мяч тому же Квинси, в свою очередь, отпасовавшему Мельгарехо.
«Спартак» не выиграл бы эту встречу, если бы Мельгарехо, которого раньше столько костерили болельщики
Кстати, Каррера предпочел выпустить Мельгарехо вместо Самедова, а не Педро Рошу, именно
В результате забили оба. А Промес — даже два. Кстати, повторю мысль из одного своего предыдущего материала: если бы не «ничейный» гол Мельгарехо в добавленное время «Анжи», то никакого поворота к лучшему запросто могло и не произойти. Пусть тогда многим и казалось: какая, мол, разница, играть вничью дома с аутсайдером или проигрывать?
НЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ К
А часто ли вы прежде видели так храбро подключающегося к атакам, врывающегося в чужую среднюю линию Джикию? И исполняющего такой финт у чужой штрафной (не после стандарта!), после которого два соперника были облапошены и смотрели друг на друга таким взглядом, словно только что с ними разбирался Арьен Роббен?
Оказывается, в последний месяц с Джикией на тренировках проводится соответствующая работа. К тому, как он ведет единоборства в обороне, ни у кого нет и не может быть претензий. Но есть вещи, касающиеся в первую очередь созидательного начала, в которых молодому игроку надо прибавлять, — и он слушает, впитывает. А с «Севильей» вдруг раз — и выдает.
Да, Джикия выбил мяч на необязательный угловой, из которого потом родился ответный гол соперника. Но до того он смахнул мяч с ноги Сарабиа, уже готовившегося поразить пустые ворота. А после — «снимал верх», играл на опережение, подстраховывал, выигрывал стыки бессчетное количество раз. Однажды, в конце первого тайма, даже получил травму, и весь стадион схватился за сердце. Но этот парень может уйти с поля только в случае
Кого еще не перечислил? Разве что Таски, который, получив от Карреры доверие после неудачного для себя матча в Грозном, исправился и был небросок, но спокоен и основателен. И Пашалича, вышедшего в сложнейший момент на замену, сделавшему в центре больше гораздо больше хорошего, чем плохого.
Повторяю: у «Спартака» в этом матче не было «пассажиров». Все управляли этой машиной, которая по ходу встречи превращалась в спорткар, тогда как «Севилья» — в «Жигули».
Ради таких матчей стоит становиться футболистом, тренером, болельщиком.
После таких, надеюсь, окончательно забываются все былые противоречия. Победы — лучшее лекарство от конфликтов, тем более такие. Они если не все, то очень многое стирают. И слава богу. Ведь в
Но жизнь даже на таких матчах не заканчивается. А для больших или растущих команд — только начинается. Вот и посмотрим, как отреагирует «Спартак» на такой вот чуть безумный успех и неизбежно сопутствующие ему славословия.
Сначала будет «Амкар». Упрямейший на самом деле соперник, не пропустивший за четыре последних матча ни одного гола, а в шести — один. Ему поди еще забей, хотя факт невыигрыша дома у «Тосно» (0:0) способен пермскую уверенность
Потом — домашняя игра с Нальчиком. Кубок России. Одна из главных задач
И скоро — ответный матч с «Севильей», которая встретит
|Массимо Каррера
|Эдуардо Бериссо
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|16
|9
|Удары в створ
|6
|0
|Угловые
|9
|7
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
|Боковой судья
|Филиппо Мели (Италия)
|Лука Банти (Италия)
|Массимилиано Иррати (Италия)