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08:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Комбаров: Спасителем себя не чувствую, эйфории нет

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, комментируя домашнюю победу над «Севильей» (5:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов, подчеркнул, что не чувствует себя спасителем команды.

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Во втором тайме при счёте 1:1 Комбаров вынес мяч из пустых ворот после удара Виссама Бен-Йеддера.

«Спасителем команды себя не чувствую. Никакой эйфории нет. Наверное, это приходит с опытом. Когда был моложе, после побед над ЦСКА, «Зенитом» или, если вспоминать давние матчи, например, над «Марселем» — бывало впадал в эйфорию. Но уже давно воспринимаю такие вещи спокойно. Я просто сделал свою работу, не более того.

Герой сегодня — Промес, он отдал два и забил два. Но опять же, без команды ни один футболист не станет суперзвездой. Я не беру исключительные случаи: Роналду или Месси, хотя их команды тоже играют на них. Поэтому выделил бы сегодня весь «Спартак». Важно, что в оборонительных действиях участвовали все. Не только линия защиты или опорники, а вся команда, включая нападающих. Именно поэтому и пришёл результат, — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.

Спартак М 5:1
Первый тайм: 1:1
Севилья
17.10.2017, 21:45 Зрители: 44307 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Эдуардо Бериссо
Голы
18′ Квинси Промес (А. Ещенко) 10
58′ Лоренсо Мельгарехо (К. Промес, А. Ещенко) 25
67′ Денис Глушаков (Д. Комбаров, Фернанду) 8
74′ де Соуза Луиз Адриану (К. Промес, Фернанду) 12
90′ Квинси Промес 10
4 Симон Кьер 30′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
34′ Георгий Джикия 14
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
45′ Фернанду 11
де Соуза Луиз Адриану 12
25′ Александр Самедов 19
Лоренсо Мельгарехо 25
57′ Ивелин Попов 71
Марио Пашалич 50
1 Серхио Рико
25 Габриэль Меркадо
18 Серхио Эскудеро (к) 37′
4 Симон Кьер
5 Клеман Лангле
10 Эвер Банега
14 Гвидо Писарро 89′
17 Пабло Сарабия
7 Микаэль Крун-Дели 68′
22 Франко Васкес
9 Виссам Бен Йеддер 82′
20 Луис Муриэль
24 Нолито 76′
16 Гонсалес Хесус Навас
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
12 Удары (всего) 16
9 Удары в створ 6
0 Угловые 9
7 Фолы 10
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
Боковой судья Филиппо Мели (Италия)
  Лука Банти (Италия)
  Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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