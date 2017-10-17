Комбаров: Спасителем себя не чувствую, эйфории нет

«Спасителем команды себя не чувствую. Никакой эйфории нет. Наверное, это приходит с опытом. Когда был моложе, после побед над ЦСКА, «Зенитом» или, если вспоминать давние матчи, например, над «Марселем» — бывало впадал в эйфорию. Но уже давно воспринимаю такие вещи спокойно. Я просто сделал свою работу, не более того.

Герой сегодня — Промес, он отдал два и забил два. Но опять же, без команды ни один футболист не станет суперзвездой. Я не беру исключительные случаи: Роналду или Месси, хотя их команды тоже играют на них. Поэтому выделил бы сегодня весь «Спартак». Важно, что в оборонительных действиях участвовали все. Не только линия защиты или опорники, а вся команда, включая нападающих. Именно поэтому и пришёл результат, — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.