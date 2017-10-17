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08:35 (мск), источник: Советский спорт

Александр Бубнов: Не стоит преувеличивать значение крупной победы «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча Лиги чемпионов «Спартак» — «Севилья» (5:1).

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

«Спартак» одержал яркую победу, которая придаст ему сил и эмоций, сделал большой шаг на пути к выходу в плей-офф Лиги чемпионов. Место в весенней стадии еврокубков, если говорить о Лиге Европы, красно-белые себе уже де-факто гарантировали. Но не стоит переоценивать увиденное.

Почему нельзя придавать значение крупному счету? Во-первых, большую часть матча на поле шла равная борьба, и такое развитие событий — стечение обстоятельств. Не выручи Селихов перед перерывом после удара Кьера, реализуй момент Бен-Йедер, сценарий получился бы иным. Во-вторых, неважно с какой разницей мячей «Севилья» проиграла в Москве: если на своем поле она одолеет «Спартак», то выйдет вперед на два очка и вновь будет выступать с позиции силы на финише группового этапа.

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В-третьих, такой конфуз, безусловно, встряхнет команду Эдурадо Бериццо, которая подойдёт к ответному матчу с максимально возможным настроем и качественно иным отношением к конкретным игрокам соперника. Наконец, в четвёртых, не стоит забывать, что у «Севильи», которую в чемпионате изрядно погоняли в Бильбао, было меньше времени на подготовку к «Спартаку», а еще и перелет в Москву.

Красивой победе можно порадоваться, но ее значение ни в коем случае нельзя преувеличивать. Решающий матч еще впереди, команда Массимо Карреры проведет его через две недели в Испании. Выиграет — сыграет весной в Лиге чемпионов, не проиграет — сделает весомейшую заявку на плей-офф, уступит — отдаст все козыри на руки «Севилье», — цитирует Бубнова Sportbox.ru.

«Спартак» набрал пять очков и занимает второе место в группе Е. У «Севильи» четыре очка и третье место. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча. В следующем туре эти команды сыграют на поле «Севильи».

Спартак М 5:1
Первый тайм: 1:1
Севилья
17.10.2017, 21:45 Зрители: 44307 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Эдуардо Бериссо
Голы
18′ Квинси Промес (А. Ещенко) 10
58′ Лоренсо Мельгарехо (К. Промес, А. Ещенко) 25
67′ Денис Глушаков (Д. Комбаров, Фернанду) 8
74′ де Соуза Луиз Адриану (К. Промес, Фернанду) 12
90′ Квинси Промес 10
4 Симон Кьер 30′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
34′ Георгий Джикия 14
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
45′ Фернанду 11
де Соуза Луиз Адриану 12
25′ Александр Самедов 19
Лоренсо Мельгарехо 25
57′ Ивелин Попов 71
Марио Пашалич 50
1 Серхио Рико
25 Габриэль Меркадо
18 Серхио Эскудеро (к) 37′
4 Симон Кьер
5 Клеман Лангле
10 Эвер Банега
14 Гвидо Писарро 89′
17 Пабло Сарабия
7 Микаэль Крун-Дели 68′
22 Франко Васкес
9 Виссам Бен Йеддер 82′
20 Луис Муриэль
24 Нолито 76′
16 Гонсалес Хесус Навас
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
12 Удары (всего) 16
9 Удары в створ 6
0 Угловые 9
7 Фолы 10
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
Боковой судья Филиппо Мели (Италия)
  Лука Банти (Италия)
  Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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