Александр Бубнов: Не стоит преувеличивать значение крупной победы «Спартака»

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«Спартак» одержал яркую победу, которая придаст ему сил и эмоций, сделал большой шаг на пути к выходу в плей-офф Лиги чемпионов. Место в весенней стадии еврокубков, если говорить о Лиге Европы, красно-белые себе уже де-факто гарантировали. Но не стоит переоценивать увиденное.

Почему нельзя придавать значение крупному счету? Во-первых, большую часть матча на поле шла равная борьба, и такое развитие событий — стечение обстоятельств. Не выручи Селихов перед перерывом после удара Кьера, реализуй момент Бен-Йедер, сценарий получился бы иным. Во-вторых, неважно с какой разницей мячей «Севилья» проиграла в Москве: если на своем поле она одолеет «Спартак», то выйдет вперед на два очка и вновь будет выступать с позиции силы на финише группового этапа.

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В-третьих, такой конфуз, безусловно, встряхнет команду Эдурадо Бериццо, которая подойдёт к ответному матчу с максимально возможным настроем и качественно иным отношением к конкретным игрокам соперника. Наконец, в четвёртых, не стоит забывать, что у «Севильи», которую в чемпионате изрядно погоняли в Бильбао, было меньше времени на подготовку к «Спартаку», а еще и перелет в Москву.

Красивой победе можно порадоваться, но ее значение ни в коем случае нельзя преувеличивать. Решающий матч еще впереди, команда Массимо Карреры проведет его через две недели в Испании. Выиграет — сыграет весной в Лиге чемпионов, не проиграет — сделает весомейшую заявку на плей-офф, уступит — отдаст все козыри на руки «Севилье», — цитирует Бубнова Sportbox.ru.