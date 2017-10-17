«Спартак» забил пять голов «Севилье» и одержал историческую победу

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На 18-й минуте забил голландский нападающий «Спартака» Квинси Промес. На 30-й минуте паритет восстановил датский защитник «Севильи» Симон Кьер. Испанской команде удалось создать еще несколько голевых моментов, в одном из эпизодов защитник московского клуба Дмитрий Комбаров, оказавшись на линии ворот, спас команду, отразив удар с близкого расстояния. В некоторых эпизодах отлично сыграл вратарь «Спартака» Александр Селихов.

Затем же красно-белые нанесли четыре разящих удара, в итоге отправив соперника в нокаут: на 58-й минуте забил парагваец Лоренсо Мельгарехо, на 67-й — капитан команды Денис Глушаков, на 74-й — бразилец Луис Адриано, а на 90-й дубль оформил Промес.

Победа над «Севильей» стала самой крупной для «Спартака» в основных раундах Лиги чемпионов. Ранее таковыми были выигрыши у английского «Блэкберна» (3:0) и норвежского «Русенборга» (4:1) в 1995 году, у португальского «Спортинга» (3:0) и английского «Арсенала» (4:1) — в 2000-м. Если же учитывать и предварительные раунды, то бывали у «Спартака» и еще более сокрушительные победы — со счетом 5:0 были повержены латвийский «Сконто» в 1993 году и болгарский «Литекс» в 1998-м. Другим российским клубом, выигрывавшим в основных раундах Лиги чемпионов с разницей в четыре мяча и более, является московский «Локомотив», в октябре 2001 года в Брюсселе со счетом 5:1 разгромивший бельгийский «Андерлехт».

«Этот матч войдет в историю»

Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал матч с «Севильей» историческим. «Мы сыграли прекрасно, это величайшая победа по счету, да еще над таким серьезным соперником, она войдет в историю. Ни один человек, включая меня, не ожидал такой [крупной] победы, и никто не может сказать, что она не на классе», — сказал он журналистам. По словам Федуна, мяч, которым играли команды, будет помещен в находящийся на «Открытие-Арене» музей клуба.

Федун особенно выделил голкипера Селихова, которого сравнил с удавом. «К нему прилипали все мячи», — декларировал он. При этом Федун отметил, что сильных эмоций не испытывает, поскольку во время матча выпил успокоительное. «Я спокоен», — сказал владелец «Спартака».

Комплиментов в адрес «Спартака» не пожалел вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. «Блестящая победа, просто феерическая, отличный матч и великолепная победа. Что тут еще сказать? Просто рад за “Спартак” и его болельщиков», — заявил он ТАСС.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, по его собственному признанию, болеющий за «Спартак» 40 лет, согласился с тем, что победу над «Севильей» будут помнить много лет. «Не столько результат, сколько сама игра “Спартака” получилась выдающейся. Многие поколения будут помнить этот матч. Думаю, этой игрой “Спартак” полностью расплатился за начало сезона перед болельщиками», — сказал глава ОКР.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, также побывавший на матче, считает, что после победы над «Севильей» спартаковские футболисты «сплотятся еще сильнее».

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«Спартак» играл идеально

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что его команда против «Севильи» сыграла идеально, при этом он поверил в победу только когда раздался финальный свисток. При этом, по мнению тренера, эпизод, когда Комбаров вынес мяч с линии ворот, стал определяющим. Итальянец не забыл похвалить и Селихова.

«Мы играли не против мальчиков, “Севилья” — прекрасная команда, в которой собраны хорошие игроки, они часто выигрывали европейские кубки в последние годы. Конечно, у нас была капля удачи, нас спасал Селихов, но это не повод говорить, что ребята не заслужили победу», — подчеркнул Каррера.

«Такой матч должен войти не только в историю “Спартака”, но и в историю нашего футбола. Очень рад, что нам удалось победить такого непростого соперника. Я лучший игрок матча? Не думаю об этом, вся команда заслужила это звание», — сказал Селихов.

Первое место в группе Е занимает английский «Ливерпуль», в параллельном матче со счетом 7:0 разгромивший словенский «Марибор». «Спартак» имеет столько же очков, но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей идет на второй строчке. «Севилья» идет на третьей позиции (4 очка), а «Марибор» находится на четвертом месте (1 очко).

В 1/8 финала выйдут две лучшие команды группы. Если «Спартак» во второй части группового турнира наберет столько же очков, сколько и в первой, то с большой долей вероятности окажется в плей-офф.

Победа принесла «Спартаку» 1,5 млн евро

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериссо заявил, что «Спартак» преподал хороший урок ему и его команде. «Осталось поднять голову, утереть нос и, выучив все уроки, достойно провести ответный матч на нашем стадионе. Каждая контратака “Спартака” становилась для нас убийственной, соперник наказывал нас за каждую ошибку», — сказал специалист.

«Игра соперника нас не удивила, мы ждали чего-то подобного», — добавил Бериссо.

Ответный матч между «Севильей» и «Спартаком» пройдет в Испании 1 ноября.

Болельщикам московской команды проход на севильский стадион «Рамон Санчес Писхуан» будет запрещен в виду санкций, которые Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложил на «Спартак» за использование фанатами пиротехники на гостевом матче с «Марибором» 13 сентября (1:1). «В Севилье наших болельщиков, безусловно, будет не хватать, но мы постараемся сделать все возможное, чтобы они порадовались за нас у экранов своих телевизоров. С другой стороны — они сами виноваты», — сказал Глушаков.