Идеальный противник. На что надеется ЦСКА?

Источник: Спорт-Экспресс

Евгений ЗЫРЯНКИН

Ключевой вопрос, на который хотелось бы найти ответ прямо сейчас, заранее, не дожидаясь игры, — вовсе не о том, смогут ли помочь ЦСКА уходившие на больничный ремонт Головин, Вернблум, Василий Березуцкий и Васин. Тем более что эта задачка с четырьмя неизвестными уже решена: все они, как уверяет Виктор Гончаренко, готовы сыграть, а стопроцентно не выйдет на поле лишь Дзагоев.

Гораздо важнее понимать, а лучше — точно знать, к какому уровню мастерства ближе «Базель», с кем его надежнее и правильнее сличать: с «Янг Бойз», «Бенфикой» или «МЮ»? Судя по таблице чемпионата Швейцарии, отборочный конкурент армейцев сейчас выглядит покрепче и опережает базельцев по всем параметрам — добрая, успокоительная информация. Но в еврокубках команда из Берна сыграла вничью с «Партизаном» и «Скендербеу», тогда как «Базель» неистово распотрошил «Бенфику», а на «Олд Траффорд» продержался почти целый тайм.

Из этой подборки фактов можно вывести, что до «Манчестера» чемпиону Швейцарии, пожалуй, все-таки не дотянуться — как и ЦСКА, а с земляком-оппонентом они приблизительно равны.

И если вспомнить, сколько нервов попортили москвичам «бойзы» на своем поле и с каким трудом была добыта нашим клубом победа в Лиссабоне, получается, что армейцев ожидает сопоставимый по классу соперник. То есть очень сложный, умелый и опытный. А еще агрессивный и злой: когда у него ладится игра, он вычерпывает ее без остатка — и даже при 3:0 вгрызается в раненую жертву остервенелой мертвой хваткой. Так было и с «Бенфикой», и в субботу против «Лугано». А ладится игра у «Базеля» в последнее время все чаще и чаще: две из трех его последних встреч завершились упомянутыми разгромами.

Означает ли все это, что в противостоянии с ним вице-чемпиону России надеяться не на что? Да, разумеется, означает. Шансов у него нет вообще. Занавес, расходимся, болеем за ЦСКА в премьер-лиге, если вам больше не за кого, а в дни его матчей в Лиге чемпионов получаем в прямом эфире удовольствие от «Барселоны», «Ювентуса», «Челси», «Атлетико», «Баварии», «ПСЖ», «Ромы» и «МЮ» — кому что нравится.

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А пока «цеэскафобы» и многочисленные «доброжелатели» еврокубковых посланников России, довольные таким поворотом авторской мысли, переключились на обсуждение игры «Спартака» с «Севильей», рассудим все всерьез. Без надрывных выкриков с мест и злопыхательского скрежета. Конечно, после нокдауна от «МЮ» о перспективах армейцев приходится говорить осторожно. Он мигом вернул всех нас к реальности бытия, подернувшегося флером иллюзий после счастливого выкрутаса армейцев в Португалии. В очередной раз довелось убедиться в том, что топ-уровень, на котором находятся лучшие клубы мира, для наших абсолютно недостижим, и с их помощью все недостатки ЦСКА, которые ловко удается скрывать в чемпионате страны, не просто выпирают со всех сторон, но и вырастают до гротеска.

Только «Базель» тоже получил от «Манчестера» три дежурные, безответные оплеухи, и ему до тех заоблачных вершин точно так же не допрыгнуть, хоть в хлам истопчи батут мастерства. А ведь по меркам родной Швейцарии он такой же топ, как в России ЦСКА, и настолько же богат солидным международным опытом. Из чего следует, что по таким, как «МЮ», нам вообще ничего не стоит ровнять и сличать. Это действительно другая галактика. При максимальной удаче их можно порой даже переиграть — но и это не будет означать ничего, кроме благополучного расположения звезд на ночном небосклоне да баснословной самоотдачи.

«Базель» — вот самый точный индикатор и идеально сопоставимый противник для ЦСКА. А значит, и самый серьезный. Как, собственно, и ЦСКА для «Базеля». Они совершенно равны — по крайней мере изначально. Потому и уважают, и опасаются друг друга одинаково.

Никакого преимущества в пресловутом опыте, как было во встречах с «Янг Бойз», армейцы, само собой, не получат. Попытка сыграть вторым номером, как с «Бенфикой», тоже вряд ли сработает: швейцарцы и сами не прочь выждать удобного момента для укуса до крови. Возможен, конечно, эффект неожиданности, если «Базель» со стартовым свистком помчится в атаку, что здорово сработало против португальцев. Но, при всем уважении, Эльюнусси — не Марсьяль, Волсфинкел — не Лукаку, а Джака — не Мхитарян; с ними оборона ЦСКА обязана справляться. Да и у армейцев есть, кем и чем удивить — особенно если сыграет, наконец, так, как от него давно ждут, Головин.

Конечно, в составе «Базеля» побольше игроков, способных усилить ЦСКА, чем наоборот. Но ведь и в «Бенфике» их было больше — а чем все закончилось?