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08:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Промесу — 9,0 за «2+2»

Детально разбираем встречу «Спартака» и «Севильи».

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фотографий
10
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СПАРТАК

СЕЛИХОВ — 8,5. В пропущенном голе не виноват, а потрясающих и судьбоносных сэйвов при этом совершил целую россыпь. В концовке первого тайма феноменально перевел мяч над перекладиной после удара в «девятку» в исполнении Крун-Дели, в начале второго продолжал спасать — как после выстрелов со средней дистанции, так и при выходе все того же Крун-Дели один на один. Действовал самоотверженно, став одним из героев. Впрочем, таковых набралось в этот день немало.

ЕЩЕНКО — 7,5. Однажды в первом тайме позволил в своей штрафной слишком легко проскочить мимо себя Нолито, что вылилось в очень опасный момент. Однако заставил забыть тот эпизод, проявив активность в атаке и выносливость в обороне. Выполнил класснейший голевой пас на Промеса. Совершил кучу перехватов и выносов, в том числе и в концовке.

ТАСКИ — 6,0. До перерыва не помешал пробить Крун-Дели со средней дистанции, во втором тайме недоработал в эпизоде с попыткой Бен-Йеддера из пределов штрафной. Но при всем этом несколько раз здорово подчищал, поэтому тоже достоин похвалы.

ДЖИКИЯ — 7,0. Самый активный игрок первого тайма — был просто везде. Успевал и в обороне, и атаке. Даже пускался в дриблинг, один из которых на левом фланге мимо двух соперников привел к опасному моменту. Не избежал ошибок в обороне — например, заработал ненужный результативный угловой, а при подаче «корнера» позволил себя продавить. Но во всем остальном был надежен и цепок. Во втором перерыве не совершил ни одной значимой помарки, продолжая стелиться в подкатах.

КОМБАРОВ — 8,0. Ни разу не позволил обыграть себя один в один, максимум, что давал соперникам — это выполнять навесы. Пахал по всей бровке, постоянно участвовал в атаках. Совершил, вероятно, ключевое спасение в матче, выбив мяч с ленточки пустых ворот в начале второго тайма после выстрела Бен-Йеддера. Сделал потрясающую подачу на Глушакова при третьем голе. Герой!

ФЕРНАНДУ — 6,5. Редко ошибался в передачах, помогал команде выходить из обороны, разгонял атаки и сыграл очень полезно. В конце первого тайма, правда, совершил чересчур грубый фол на фланге, который мог привести к стычке и удалению. Но после перерыва снова действовал здорово.

ГЛУШАКОВ — 7,5. Много работал с мячом, старался продвигать его при первой возможности вперед. Формально причастен к пропущенному голу, но в том эпизоде его продавили не без нарушения правил. Пахал вплоть до самого конца, не допускал свободных зон, помогал нападающим. Забил важнейший третий гол, который окончательно заставил поверить в победу. Капитан и герой!

САМЕДОВ — 6,5. Активно провел свои минуты, при нем «Спартак» успел провести ряд опасных атак. На двоих с Промесом здорово вышли из обороны перед первым голом после «стандарта» у своих ворот, внеся огромный вклад в комбинацию. Увы, вскоре получил травму, но свое дело тоже сделать успел.

ПОПОВ — 6,5. Боролся за каждый мяч как за последний, иногда даже ценой травмы и кровотечения. Нанес один точный удар в конце первого тайма и выполнил одну проникающую передачу в штрафную. В начале второй половины подустал и был заменен.

ПРОМЕС — 9,0. Фантастический матч голландца. Просто феноменальный. После таких выступлений на него явно будет спрос в Европе. Два прекрасных гола, первый и последний, и две роскошные результативные передачи — это европейский класс и звание главного героя вечера.

ЛУИЗ АДРИАНУ — 8,0. Пахал — с первой и до последней минуты. Старался зацепиться за любой мяч, чтобы придержать его и помочь команде выйти в атаку, работал корпусом, собирал на себе фолы, которые судья иногда не замечал. И было бы несправедливо, если бы бразилец ушел с поля без гола. Его он в результате забил, элегантно обыграв вратаря и оставив в дураках всю защиту.

МЕЛЬГАРЕХО — 7,5. Экстренно вышел на замену вместо Самедова — и сыграл просто здорово. Сразу же принялся помогать развивать быстрые атаки. Забил победный гол «Спартака», элегантно уложив мяч в угол первым же касанием после паса Промеса. С его срезавшегося удара началась комбинация, приведшая к третьему взятию ворот. В концовке поймал такой кураж, что носился по бровке мимо всех соперников как электричка.

ПАШАЛИЧ — 6,5. Вышел на замену в начале второго тайма. Начал с двух неточных передач, но потом освоился и начал играть надежно. Хорошо распоряжался мячом, принял участие в третьем голе, дважды выносил мячи из своей штрафной. И, в конце концов, при хорвате «Спартак» забил четырежды — а значит, замена сработала на все 100.

СЕВИЛЬЯ

РИКО — 4,0. Мог выручить хотя бы раз после ударов Мельгарехо, Глушакова и Промеса при пятом голе, но всякий раз чуть-чуть не дотягивался до мяча. В итоге отбил только то, что летело прямо в него. При выходе один на один Луиза Адриану оказался усажен на «пятую точку».

МЕРКАДО — 4,5. Помог продавить Глушакова и Джикию при ответном голе испанцев в первом тайме, однако на этом успехи правого защитника и закончились. С его фланга пришел и третий гол, и пятый.

КЬЕР — 4,5. Сильно виноват в первом голе, когда проиграл позицию Промесу во вратарской. Вроде бы исправился, следом сравняв счет, но затем продолжил ошибаться. Грубейшую ошибку допустил при четвертом голе, не став играть на опережение и выбивать мяч в средней линии.

ЛАНГЛЕ — 4,0. От него неудачно отскочил мяч перед первым голом — прямо на Ещенко. Проигрывал верховую борьбу Мельгарехо, плохо действовал один в один — что против Промеса, что против Луиза Адриану. Смотрел в спину соперникам при четвертом голе. Словом, превратил на пару с Кьером центр обороны севильцев в проходной двор.

ЭСКУДЕРО — 4,5 Отметился одним крайне неудачным ударом со средней дистанции во втором тайме, а также тем, что упустил Мельгарехо перед вторым голом. Пытался исправиться в атаке, но тщетно. Это только приводило к опасным прорывам «Спартака» по его бровке.

ПИСАРРО — 5,0. Из полузащитников играл глубже всех, сосредоточившись на разрушении и коротких передачах. Сыграл неважно, застыл в полупозиции перед вторым голом (перед пасом Промеса на Мельгарехо), допустив ошибку.

КРУН-ДЕЛИ — 6,5. Пожалуй, самый яркий игрок «Севильи» в этом матче. Нанес очень опасный удар в конце первого тайма, с которым блистательно справился Селихов. После перерыва продолжил бить и нагнетать, однажды выскочил один на один — и испанцы вполне могли повести в счете, будь они чуть удачнее и не будь столь прекрасен голкипер красно-белых. На 68-й минуте, вскоре после болезненного единоборства, поле покинул.

БАНЕГА — 5,0. Подал результативный угловой. Пытался разрезать линии обороны «Спартака» поперечными передачами, но получалось у него это с переменным успехом. Грубо ошибся при третьем голе: видел, что Глушаков в штрафной совсем один, но слишком поздно побежал Денису мешать забивать.

НОЛИТО — 6,0. Получил травму головы в начале матча, столкнувшись с Селиховым, после чего надел шлем. Однако даже в нем периодически был опасен. В первом тайме просочился мимо Ещенко и выполнил прострел почти на пустые ворота, который никто не смог замкнуть. После перерыва заметен и опасен был только в первые 10−15 минут, затем же «Спартак» начал брать игру под свой контроль.

БЕН ЙЕДДЕР — 5,5. Упустил, возможно, ключевой момент матча, когда уже обыграл и Селихова, и Глушакова, но после его удара мяч непостижимым образом вынес с ленточки Комбаров. Не использовал и еще парочку возможностей.

САРАБИЯ — 5,0. Отметился разве что двумя неприятными подачами с правого фланга и подкатом, который совершил на нем Фернанду в конце первого тайма. Если в первые минуты второго тайма играл активно, то затем растворился. Проиграл свою микродуэль Комбарову.

ВАСКЕС — 5,0. Почти ничем не усилил атакующую игру «Севильи».

ХЕСУС НАВАС — 5,0. Проявить себя не успел никак.

МУРИЭЛ — 6,0. Та же история, что и в случае с двумя предыдущими футболистами.

Спартак М 5:1
Первый тайм: 1:1
Севилья
17.10.2017, 21:45 Зрители: 44307 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Эдуардо Бериссо
Голы
18′ Квинси Промес (А. Ещенко) 10
58′ Лоренсо Мельгарехо (К. Промес, А. Ещенко) 25
67′ Денис Глушаков (Д. Комбаров, Фернанду) 8
74′ де Соуза Луиз Адриану (К. Промес, Фернанду) 12
90′ Квинси Промес 10
4 Симон Кьер 30′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
34′ Георгий Джикия 14
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
45′ Фернанду 11
де Соуза Луиз Адриану 12
25′ Александр Самедов 19
Лоренсо Мельгарехо 25
57′ Ивелин Попов 71
Марио Пашалич 50
1 Серхио Рико
25 Габриэль Меркадо
18 Серхио Эскудеро (к) 37′
4 Симон Кьер
5 Клеман Лангле
10 Эвер Банега
14 Гвидо Писарро 89′
17 Пабло Сарабия
7 Микаэль Крун-Дели 68′
22 Франко Васкес
9 Виссам Бен Йеддер 82′
20 Луис Муриэль
24 Нолито 76′
16 Гонсалес Хесус Навас
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
12 Удары (всего) 16
9 Удары в створ 6
0 Угловые 9
7 Фолы 10
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
Боковой судья Филиппо Мели (Италия)
  Лука Банти (Италия)
  Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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