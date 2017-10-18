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02:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Селихов: Эта игра войдёт в историю не только «Спартака», но и всего нашего футбола

Один из лучших игроков матча с «Севильей» — об исторической игре на «Открытии».

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9
фотографий
9
фотографий

— Какие эмоции после такой победы?
— Просто бешеные! — с улыбкой отвечает вратарь «Спартака».

— Помните те эпизоды, которые «Севилья» создавала у ваших ворот?
— Зачем их вспоминать? Матч закончился, команда выиграла — вот и все. Это самое главное.

— Показалось, что в эпизоде с голом в ваши ворота был фол со стороны соперника.
— Честно говоря, мне сложно было там разглядеть. Но скажу одно — это мой гол. Должен был брать этот удар — мяч проскочил под рукой.

— Как отмечать будете?
— Командой все вместе посидим. Завтра уже нужно сконцентрироваться и готовиться к «Амкару». Нам надо догонять своих соперников в чемпионате.

— Каково это — готовиться к «Амкару» после такого матча?
— Ну, а что? «Амкар» — серьезный соперник, — засмеялся Селихов.

— Какой эпизод был для вас сложнее: когда в первом тайме вытащили мяч из девятки или когда во втором бросились в ноги сопернику?
— Наверное, второй. Я до конца сомневался, стоит ли лезть в этот эпизод. Получилось в итоге не очень хорошо. Подстраховал Дима Комбаров. Можно сказать, это был переломный момент, когда он спас.

— Нет ли у вас повреждений после столкновения с игроком «Севильи»?
— Болячки есть, но это часть футбола. Все нормально. Залечим и будем двигаться дальше.

— На ваш взгляд, какой эпизод стал ключевым?
— Наверное, все-таки третий гол. Он сломил «Севилью», а потом четвертый и пятый залетели. Хорошо, что все так закончилось. Думаю, эта игра войдет в историю не только «Спартака», но и всего российского футбола.

— Готовы к тому, что игра в «Севилье» будет тяжелее?
— Да. Но что нам остается? Играть, доказывать, бороться за выход из группы.

— Читали поздравления в телефоне?
— Не до этого пока. Сейчас эмоции чуть-чуть угаснут, и дома открою уже интернет.

— Ничья в Мариборе в первом туре сейчас не смазывает впечатление от турнира?
— Да, смазывает чуть-чуть. «Марибор» в том матче очень хорошо провел второй тайм. Думаю, их сегодняшнее крупное поражение нам на руку.

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