Селихов: Эта игра войдёт в историю не только «Спартака», но и всего нашего футбола
Один из лучших игроков матча с «Севильей» — об исторической игре на «Открытии».
Один из лучших игроков матча с «Севильей» — об исторической игре на «Открытии».
— Какие эмоции после такой победы?
— Просто бешеные! — с улыбкой отвечает вратарь «Спартака».
— Помните те эпизоды, которые «Севилья» создавала у ваших ворот?
— Зачем их вспоминать? Матч закончился, команда выиграла — вот и все. Это самое главное.
— Показалось, что в эпизоде с голом в ваши ворота был фол со стороны соперника.
— Честно говоря, мне сложно было там разглядеть. Но скажу одно — это мой гол. Должен был брать этот удар — мяч проскочил под рукой.
— Как отмечать будете?
— Командой все вместе посидим. Завтра уже нужно сконцентрироваться и готовиться к «Амкару». Нам надо догонять своих соперников в чемпионате.
— Каково это — готовиться к «Амкару» после такого матча?
— Ну, а что? «Амкар» — серьезный соперник, — засмеялся Селихов.
— Какой эпизод был для вас сложнее: когда в первом тайме вытащили мяч из девятки или когда во втором бросились в ноги сопернику?
— Наверное, второй. Я до конца сомневался, стоит ли лезть в этот эпизод. Получилось в итоге не очень хорошо. Подстраховал Дима Комбаров. Можно сказать, это был переломный момент, когда он спас.
— Нет ли у вас повреждений после столкновения с игроком «Севильи»?
— Болячки есть, но это часть футбола. Все нормально. Залечим и будем двигаться дальше.
— На ваш взгляд, какой эпизод стал ключевым?
— Наверное,
— Готовы к тому, что игра в «Севилье» будет тяжелее?
— Да. Но что нам остается? Играть, доказывать, бороться за выход из группы.
— Читали поздравления в телефоне?
— Не до этого пока. Сейчас эмоции
— Ничья в Мариборе в первом туре сейчас не смазывает впечатление от турнира?
— Да, смазывает