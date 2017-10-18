«“Спартак” ничем не удивил. Им повезло». Испанцы злятся, Каррера — ликует
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил мощную победу своей команды над главным соперником по группе Лиги чемпионов — «Севильей».
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил мощную победу своей команды над главным соперником по группе Лиги чемпионов — «Севильей».
«МЫ ЖЕ НЕ ПРОТИВ ДЕТСКОГО САДА ИГРАЛИ!».
Итальянец зашел в зал для
— Что с Самедовым, которого заменили
— У него проблемы с задней поверхностью бедра. Теперь будем выяснять, насколько все серьезно, — сказал Каррера.
— Когда поняли, что «Спартак» в этот вечер сделает историю?
— Когда судья дал финальный свисток. Сегодня был очень сложный матч. Во втором тайме «Севилья» имела момент, когда Комбаров спас ворота. Но в целом, думаю, сегодня «Спартак» сыграл идеальный матч, позволив сопернику минимум.
— Но
— Ребят, мы же не против детского сада играли. Нам противостояла команда, которая выиграла три Лиги Европы подряд совсем недавно. У нее выдающиеся игроки. Мы предполагали, что могут быть трудности. Безусловно, нам повезло, что Селихов и Комбаров спасли нас. Но в футболе нужна и капля удачи. Однако это не отнимает того, что мои игроки здорово выступили. Если вы хотите найти негатив и в этой победе, можем обсудить это.
— Один на один, — добавил
— В Джикию несколько раз за матч вселялся Кройфф и он совершал с мячом рискованные рейды на чужую половину поля. Это его решение или вы попросила так играть?
— Когда играешь в футбол, надо быть личностью. Думаю, Джикия — личность. И когда есть возможность вести атаку, почему это не надо делать? Нигде не написано, что защитник не может пересекать середину поля.
— В прошлом сезоне «Спартак» одержал несколько важных побед — над ЦСКА, «Зенитом». Можете сравнить эмоции?
— Это эмоции победы. Имя соперника неважно.
— 0:9 по угловым ударам и 5:1 счет. Это закономерность?
— Да, просто так произошло — и пять мячей залетело в чужие ворота, — отшутился Каррера.
— Матч с «Севильей» на выезде будет ключевым?
— Уверен, мы увидим другую игру. У «Севильи» дома огромная поддержка болельщиков. И они в состоянии доставить проблемы любой команды. Нас ждет очень сложный матч. Повторюсь, «Севилья» — выдающаяся команда.
— УЕФА, несмотря на разгромную победу, признал лучшим игроком матче Селихова. Согласны?
— Думаю, надо наградить весь «Спартак». Я не оцениваю игроков по отдельности — мне важно, как они смотрятся вместе.
— После травмы Самедова и выхода на замену Мельгарехо, как кажется, напрашивался перевод парагвайца на левый фланг, а Промеса — на правый. Почему вы оставили все как есть?
— У меня не было подобных мыслей. Промес опаснее слева, а Мельгарехо — справа. Им обоим удобнее смещаться в центр и бить с любимой ноги. Для Промеса это правая, для Мельгарехо — левая.
«СЕВИЛЬЯ» ВЕЛА ИГРУ ДО 60-Й МИНУТ, А ПОТОМ…
Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо после поражения заявил, что «Спартаку» во многом повезло.
— Чем объясните разгром?
— Соглашусь, что это тяжелый результат. Если бы мне
— «Спартак» почти каждую ошибку «Севильи» превратил в гол. Согласны?
— Полностью. У них очень сильная линия атаки, которая опасна при игре один в один. Они это и доказали. Однако, повторюсь, до 60-й минуты ничего не предвещало такого исхода. Потом команда посыпалась, и каждая наша атака оборачивалась контратакой «Спартака». И мы пропускали.
— Можно сказать, что некоторым игрокам не хватает характера для подобных матчей?
— Давайте не будем говорить подобных вещей. Эмоции еще не улеглись, поэтому не надо кидаться такими фразами. Ошибки были, беру их на себя. Я ответственный за произошедшее. Команда действительно просела в последние 25 минут. Будем это исправлять.
— Перед игрой вы говорили, что «Спартак» будет играть вторым номером. Соперник вас удивил?
— Нет, ничем не удивил. Но так случилось, что мы вели игру, а забивал «Спартак». У них было шесть контратак — и пять голов. Так бывает. За это и любят футбол. Нам нужно выдержать удар и готовиться к реваншу.