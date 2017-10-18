«“Спартак” ничем не удивил. Им повезло». Испанцы злятся, Каррера — ликует

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«МЫ ЖЕ НЕ ПРОТИВ ДЕТСКОГО САДА ИГРАЛИ!».

Итальянец зашел в зал для пресс-конференций под аплодисменты и крики «Браво, Массимо». А потом началась, наверное, самая легкая часть вечера.

— Что с Самедовым, которого заменили из-за травмы в первом тайме?

— У него проблемы с задней поверхностью бедра. Теперь будем выяснять, насколько все серьезно, — сказал Каррера.

— Когда поняли, что «Спартак» в этот вечер сделает историю?

— Когда судья дал финальный свисток. Сегодня был очень сложный матч. Во втором тайме «Севилья» имела момент, когда Комбаров спас ворота. Но в целом, думаю, сегодня «Спартак» сыграл идеальный матч, позволив сопернику минимум.

— Но все-таки было несколько тревожных моментов: и Селихов спасал, и Комбаров.

— Ребят, мы же не против детского сада играли. Нам противостояла команда, которая выиграла три Лиги Европы подряд совсем недавно. У нее выдающиеся игроки. Мы предполагали, что могут быть трудности. Безусловно, нам повезло, что Селихов и Комбаров спасли нас. Но в футболе нужна и капля удачи. Однако это не отнимает того, что мои игроки здорово выступили. Если вы хотите найти негатив и в этой победе, можем обсудить это.

— Один на один, — добавил пресс-аташе «Спартака» Леонид Трахтенберг под смех в зале.

— В Джикию несколько раз за матч вселялся Кройфф и он совершал с мячом рискованные рейды на чужую половину поля. Это его решение или вы попросила так играть?

— Когда играешь в футбол, надо быть личностью. Думаю, Джикия — личность. И когда есть возможность вести атаку, почему это не надо делать? Нигде не написано, что защитник не может пересекать середину поля.

— В прошлом сезоне «Спартак» одержал несколько важных побед — над ЦСКА, «Зенитом». Можете сравнить эмоции?

— Это эмоции победы. Имя соперника неважно.

— 0:9 по угловым ударам и 5:1 счет. Это закономерность?

— Да, просто так произошло — и пять мячей залетело в чужие ворота, — отшутился Каррера.

— Матч с «Севильей» на выезде будет ключевым?

— Уверен, мы увидим другую игру. У «Севильи» дома огромная поддержка болельщиков. И они в состоянии доставить проблемы любой команды. Нас ждет очень сложный матч. Повторюсь, «Севилья» — выдающаяся команда.

— УЕФА, несмотря на разгромную победу, признал лучшим игроком матче Селихова. Согласны?

— Думаю, надо наградить весь «Спартак». Я не оцениваю игроков по отдельности — мне важно, как они смотрятся вместе.

— После травмы Самедова и выхода на замену Мельгарехо, как кажется, напрашивался перевод парагвайца на левый фланг, а Промеса — на правый. Почему вы оставили все как есть?

— У меня не было подобных мыслей. Промес опаснее слева, а Мельгарехо — справа. Им обоим удобнее смещаться в центр и бить с любимой ноги. Для Промеса это правая, для Мельгарехо — левая.

«СЕВИЛЬЯ» ВЕЛА ИГРУ ДО 60-Й МИНУТ, А ПОТОМ…

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо после поражения заявил, что «Спартаку» во многом повезло.

— Чем объясните разгром?

— Соглашусь, что это тяжелый результат. Если бы мне кто-то сказал на 60-й минуте, когда мы пропустили гол, что матч закончиться с таким счетом, я бы ему не поверил. До второго гола «Спартака» мы играли хорошо, но затем начали совершать очень много ошибок в обороне. Чем наш соперник и воспользовался. Естественно, будем разбираться, что случилось. Сейчас нам остается только утереть нос и готовиться дать бой в домашнем матче, — сказал Бериццо.

— «Спартак» почти каждую ошибку «Севильи» превратил в гол. Согласны?

— Полностью. У них очень сильная линия атаки, которая опасна при игре один в один. Они это и доказали. Однако, повторюсь, до 60-й минуты ничего не предвещало такого исхода. Потом команда посыпалась, и каждая наша атака оборачивалась контратакой «Спартака». И мы пропускали.

— Можно сказать, что некоторым игрокам не хватает характера для подобных матчей?

— Давайте не будем говорить подобных вещей. Эмоции еще не улеглись, поэтому не надо кидаться такими фразами. Ошибки были, беру их на себя. Я ответственный за произошедшее. Команда действительно просела в последние 25 минут. Будем это исправлять.

— Перед игрой вы говорили, что «Спартак» будет играть вторым номером. Соперник вас удивил?