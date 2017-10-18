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01:23 (мск), источник: ТАСС

«Челси» сыграет с итальянской «Ромой» в матче футбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Матчи в четырех группах футбольной Лиги чемпионов пройдут в среду. Третьи победы могут одержать фавориты главного еврокубкового турнира — испанская «Барселона», французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Челси».

Источник: Reuters

Команды из Барселоны, Парижа и Лондона в среду встречаются с уступающими им в классе соперниками. Календарь в группах сложился таким образом, что главных конкурентов в борьбе за выход в 1/8 финала «Барселона», ПСЖ и «Челси» уже обыграли. В рамках группы В в среду «Пари Сен-Жермен» в гостях сыграет с бельгийским «Андерлехтом», потерпевшим уже два поражения. Парижане после разгрома со счетом 3:0 мюнхенской «Баварии» упрочили позиции фаворита в группе, заодно отправив в отставку итальянского наставника баварцев Карло Анчелотти.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа B, 18.10.2017, 21:45
Бавария
-Селтик-

«Баварию» в четвертый раз возглавил Юпп Хайнкес, ушедший было на пенсию четыре года назад, когда привел мюнхенцев к пятой и последней на данный момент победе в Лиге чемпионов. 72-летний Хайнкес выведет «Баварию» на матч с шотландским «Селтиком», который после двух матчей в группе также имеет в активе три очка (за победу над аутсайдером «Андерлехтом»).

Победа на домашнем стадионе в Мюнхене позволит «Баварии» закрепиться на втором месте. Обслужит встречу между «Баварией» и «Селтиком» российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, которому будут помогать два ассистента за воротами — Сергей Лапочкин и Сергей Иванов.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа C, 18.10.2017, 21:45
Челси
-Рома-

Конте против римлян

В группе С состоится матч, который в среду можно называть центральным. «Челси» примет итальянскую «Рому», которая в случае победы на «Стэмфорд Бридж» опередит лондонцев. После двух туров у «Челси» шесть очков, в том числе и три за победу над главным конкурентом — испанским «Атлетико» (1:0), римляне набрали четыре очка, сыграв с «Атлетико» дома вничью (0:0).

«Челси» неудачно начал чемпионат Англии, после восьми туров занимая лишь пятое место с отставанием в девять очков от лидера — «Манчестер Сити». В субботу команда Антонио Конте уступила в гостях «Кристал Пэласу» (1:2), который проиграл семь стартовых матчей чемпионата. Уступила в последнем матче чемпионата Италии и «Рома», однако команда, которой руководит Эузебио ди Франческо, проиграла на своем поле «Наполи» (0:1). Однако в гостях в нынешнем сезоне «Рома» неизменно побеждает.

«Атлетико» сыграет выездной матч с азербайджанским «Карабахом». Матч пройдет на Олимпийском стадионе Баку, начало — 19:00 мск (остальные встречи дня начнутся в 21:45), и «Атлетико» обязан побеждать аутсайдера группы, а также надеяться на неудачи «Ромы» в двух подряд матчах с «Челси». В субботу «Атлетико» сыграл в чемпионате Испанией с «Барселоной», упустив победу на 82-й минуте (1:1), когда отличился Луис Суарес. В Баку может не сыграть простудившийся Антуан Гризманн — скорее всего, Диего Симеоне решит приберечь своего лидера.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа D, 18.10.2017, 21:45
Барселона
-Олимпиакос П-

«Барселона» (6 очков) в группе D сыграет на домашней арене «Камп Ноу» с греческим «Олимпиакосом». Победа над аутсайдером фактически гарантирует «Барселоне» выход в плей- офф, учитывая, что главного конкурента итальянский «Ювентус» команда Эрнесто Вальверде победила уверенно — 3:0. В мадридском матче с «Атлетико» «Барселона» потеряла первые очки в чемпионате, сумев уйти от поражения в концовке.

«Старая Синьора» из Турина проведет непростую домашнюю игру против главного конкурента — португальского «Спортинга», который также имеет три очка за победу над «Олимпиакосом». «Ювентус» в минувшем туре чемпионата Италии потерпел первое за три года домашнее поражение — от «Лацио» со счетом 1:2. Аргентинский форвард Паоло Дибала вновь не реализовал пенальти. «Ювентус» идет уже третьим, на пять очков отставая от «Наполи».

В среду пройдут также матчи в группе А, где вице- чемпион России ЦСКА встретится с швейцарским «Базелем».

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