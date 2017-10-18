Фонсека: «Шахтер» хорошо атаковал в игре с «Фейенордом», даже оставшись в меньшинстве

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«Шахтер» во вторник на выезде одержал волевую победу над «Фейенордом» в матче группы F со счетом 2:1. На гол Стевена Бергхёйса «горняки» ответили дублем Бернарда Анисио. На 75-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий.

«Такие матчи, где обе команды играют в открытый футбол, всегда получаются более зрелищными. Всегда проще создавать моменты, когда у тебя больше свободного пространства в атаке. Мы хорошо атаковали, даже оставшись вдесятером», — цитирует Фонсеку сайт УЕФА.