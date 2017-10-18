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01:16 (мск), источник: Р-Спорт

Фонсека: «Шахтер» хорошо атаковал в игре с «Фейенордом», даже оставшись в меньшинстве

МОСКВА, 18 окт — Р-Спорт. Футболисты донецкого «Шахтера» в матче группового этапа Лиги чемпионов против голландского «Фейенорда» хорошо атаковали, даже оставшись вдесятером, считает главный тренер украинской команды Паулу Фонсека.

Источник: Reuters

«Шахтер» во вторник на выезде одержал волевую победу над «Фейенордом» в матче группы F со счетом 2:1. На гол Стевена Бергхёйса «горняки» ответили дублем Бернарда Анисио. На 75-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий.

«Такие матчи, где обе команды играют в открытый футбол, всегда получаются более зрелищными. Всегда проще создавать моменты, когда у тебя больше свободного пространства в атаке. Мы хорошо атаковали, даже оставшись вдесятером», — цитирует Фонсеку сайт УЕФА.

«Матч получился очень тяжелым. “Фейенорд” очень хорошо начал, создал отличный момент уже на первой минуте, а затем забил свой гол. Но мы достойно на это отреагировали. Захватили контроль над игрой и забили дважды. Затем создавали неплохие моменты на контратаках, но после удаления Ракицкого проблем у нас прибавилось. В итоге парни выстояли», — добавил тренер.

Шахтер Д
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