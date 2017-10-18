Массимо Каррера: Мы вообще-то не против детского сада играли!

Источник: Спорт-Экспресс

-Когда поняли, что уже ничто уже не помешает победить?

— Только когда судья дал финальный свисток. Очень сложный матч. Эмоциональный, нервный. Если вспоминать моменты, то один из важнейших, на мой взгляд, был тот, когда Комбаров вынес мяч из пустых ворот и спас команду. «Спартак» сыграл в этот вечер практически идеально, великолепно. У «Севильи» было не так много возможностей для того, чтобы переломить эту игру. Спасибо команде, ребята молодцы.

-УЕФА признал лучшим игроком матча Селихова. Поспорите?

-Еще раз, молодцы — все ребята! Команда сыграла фантастически. Селихов тоже внес свой вклад, как и все остальные.

-Вас не испугали моменты «Севильи»?

-Послушайте, мы не против детского сада играли. «Севилья» — отличная команда! Мы предполагали, что могут быть моменты, они и были. Селихов спас, спас Комбаров. В футболе нужна и капля удачи. Но если вы хотите найти негатив и в этой победе, можем обсудить!

-В Джикию несколько раз вселялся Йохан Кройф. Три раза шел вперед! Это импровизация?

— В команде надо иметь личность. Джикия — личность, в этом все уверены. Если он чувствует, что способен идти вперед и хочет — почему нет? Такое можно только приветствовать.

-Можете сравнить эту победу по эмоциям с лучшими моментами весны?

-Эмоции победы всегда одинаковы. «Севилья» это или другие соперники — ЦСКА, «Зенит», «Терек», то есть, извините — «Ахмат». Главное — победа. Сегодня мы ее достигли.

-Что с Самедовым?

-Повреждение задней поверхности бедра. Детали и сроки будут известны позднее.