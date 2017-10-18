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00:50 (мск), источник: Советский спорт

Евгений Ловчев: Подвиги Селихова и Комбарова переломили игру

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев — о победе «Спартака» над «Севильей» (5:1) в матче Лиги чемпионов.

Источник: Советский спорт

«Спартаку» столько в этом сезоне не везло, что в этом матче все невезение компенсировалось с лихвой. При счете 1:1, когда «Севилья» начала перехватывать инициативу, были два важных момента, которые переломили игру. Первый — сейв Селихова, который спас команду от неминуемого гола. А второй — Комбаров выбил мяч почти с линии ворот. Эти два подвига заставили «Спартак» встрепенуться. И еще были две важных замены Карреры — вышли Мельгарехо и Пашалич. Эти две замены и позволили отодвинуть игру от своих ворот. А дальше уже за дело взялись нападающие и игроки группы атаки. Забили, все кому положено, и даже те, кто пока не блещет результативностью.

Теперь подробнее. Все эти разговоры: надо играть в три центральных защитника или в два, полная ерунда. Результат зависит не от количества игроков в центре обороны, а от того, как команда играет в атаке.

Первый тайм совершенно по делу получился ничейным и обе команды примерно одинаково владели мячом. Я часто сетовал на то, что оба наших крайних защитника не могут нормально подать мяч в штрафную соперника. Но в первом тайме, когда «Спартак» открыл счет, потрясающую передачу сделал на Промеса Ещенко. А во втором отлично подал Комбаров на Глушакова, и тот забил третий гол. Вот здесь и есть важное усиление игры команды. В этой очень важной игре крайние защитники, наконец, расподавались.

И еще немного о профессионализме. У «Севильи» были прекрасные моменты, когда, казалось, невозможно было не забить, но испанцы не забивали, а наши все, что создали, забили. Когда команда не реализует такие моменты, это очень сильно влияет на игроков.

«Спартак» обладает лучшим нападением в России. Просто иногда форварды не играют в коллективный футбол, тянут одеяло на себя. Не отдают пас партнеру, когда он в боле выгодном положении. А сегодня они отлично взаимодействовали. Какой пас выдал Промес на Мельгарехо, когда тот забивал второй гол! И еще один потрясающий пас тот же Промес отдал Адриану, когда тот забил пятый мяч.

Но хочу вот какой отрицательный момент отметить. Когда «Севилья» заработала угловой, после которого забила. Джикия перед этим долго возился с мячом, не выбил его сразу. А важное правило игры защитника никто не отменял. Оно гласит: первое касание мяча защитником в своей штрафной, должно быть последним. А Джикия не раз медленно работал с мячом. И это его не вина, а беда. В нашем чемпионате такая игра проходит, у нас нет таких команд, как «Севилья», которые так прессингуют на чужой половине поля. И именно матчи с такими соперниками помогут тому же Джикии выйти на другой уровень.

Если резюмировать, то сегодня у «Спартака» многое получалось, но еще не вечер, мы еще никуда не вышли.

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