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00:45 (мск), источник: ТАСС

Мяч с матча против «Севильи» будет помещен в музей ФК «Спартак»

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Мяч с матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между «Спартаком» и испанской «Севильей» будет помещен в музей московского клуба. Об этом журналистам рассказал владелец «Спартака» Леонид Федун.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник «Спартак» победил «Севилью» со счетом 5:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие-Арена».

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«Мы сыграли прекрасно, это величайшая победа по счету, да еще над таким серьезным соперником, она войдет в историю. Я думаю, этот мяч [с матча] будет в нашем музее», — сказал Федун.

По словам владельца «Спартака», чтобы не волноваться во время матча он выпил успокоительное. «Эмоций нет, потому что выпил успокоительное, сейчас спокоен. Мы знаем историю, это была самая большая победа “Спартака” [в основном раунде Лиги чемпионов] над очень достойным соперником, который трижды выигрывал Лигу Европы. Ни один человек, включая меня, не ожидал такой победы, и никто не может сказать, что она не на классе», — сказал Федун.

«Великолепно сыграл вратарь [Александр Селихов], подтвердили свой класс все футболисты, которые боролись до конца. Были удачные замены, мы желаем здоровья [Александру] Самедову. Селихов нашел уверенность, он абсолютно спокоен в игре — он как удав, к которому прилипают все мячи», — отметил владелец «Спартака».

Ответный матч между «Севильей» и «Спартаком» пройдет в Испании 1 ноября. Первое место в группе Е занимает английский «Ливерпуль», в параллельном матче со счетом 7:0 разгромивший словенский «Марибор». «Спартак» имеет столько же очков, но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей идет на второй строчке. «Севилья» с четырьмя очками расположилась на третьей позиции, а «Марибор» находится на четвертом месте (1 очко).

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