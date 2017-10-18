Мяч с матча против «Севильи» будет помещен в музей ФК «Спартак»

Источник: РИА "Новости"

Во вторник «Спартак» победил «Севилью» со счетом 5:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие-Арена».

«Мы сыграли прекрасно, это величайшая победа по счету, да еще над таким серьезным соперником, она войдет в историю. Я думаю, этот мяч [с матча] будет в нашем музее», — сказал Федун.

По словам владельца «Спартака», чтобы не волноваться во время матча он выпил успокоительное. «Эмоций нет, потому что выпил успокоительное, сейчас спокоен. Мы знаем историю, это была самая большая победа “Спартака” [в основном раунде Лиги чемпионов] над очень достойным соперником, который трижды выигрывал Лигу Европы. Ни один человек, включая меня, не ожидал такой победы, и никто не может сказать, что она не на классе», — сказал Федун.

«Великолепно сыграл вратарь [Александр Селихов], подтвердили свой класс все футболисты, которые боролись до конца. Были удачные замены, мы желаем здоровья [Александру] Самедову. Селихов нашел уверенность, он абсолютно спокоен в игре — он как удав, к которому прилипают все мячи», — отметил владелец «Спартака».