Денис Глушаков? Капитан Денис Глушаков! «Спартак» вернулся и сломал «Севилью»
«Спартак» был в одном шаге от поражения — в шаге севильского форварда
«Спартак» был в одном шаге от поражения — в шаге севильского форварда
УЧЕНИК «СУМАСШЕДШЕГО».
За час до матча владелец «Спартака» Леонид Федун спешно прошел мимо толпы, окружавшей вход в
— Если не выиграем, сложно будет выйти дальше, — как под копирку говорили люди в
Трибуны встретили игроков соответствующим перфомансом: «Yes you can». По слову на три сектора, находящиеся напротив выхода в чашу стадиона. Затем надпись сменилась изображение Кубка Лиги чемпионов. Красиво. Надеемся, символично.
Возможно, «Севилья» звучало не так мощно, как «Ливерпуль». Но уже одно имя тренера испанцев заставляло насторожиться. Эдуардо Бериццо. Помните, как этой весной «Краснодар», пусть не по счету, но по сути, по логике игры, был деклассирован «Сельтой» в Лиге Европы? Угадайте, кто ее тренировал.
Но главное, что нужно знать об аргентинце: он ученик великого тренера Марсело Бьелсы, самого знаменитого «сумасшедшего» в футболе. Так Бьелсу прозвали за дикие идеи, становившиеся в итоге гениальными, и столь же буйный нрав.
ДВОЯКИЙ «СПАРТАК»
Первый тайм оставил два противоречивых впечатления. Первое: как же здорово «Спартак» выбегал в контратаки!
И вторая эмоция: нельзя так часто терять мяч вблизи штрафной против испанской команды. Против любой нельзя, конечно, но против испанской — особенно. То Джикия отправился в неожиданный прорыв, который «Севилья» в два паса почти обернула в выход один ни один на ворота Селихова. То
Плюс уверенно играл Селихов. Как
В середине тайма сломался Самедов. Опять Лига чемпионов, «Открытие-Арена» и грустно выезжающая медицинская машинка. Другое дело, что в этот раз у «Спартака» глубина состава значительно лучше. На поле появился Мельгарехо, который в последних матчах смотрелся очень добротно. Никакой паники.
Чем ближе был перерыв, тем бешенее становилась игра. В одном из эпизодов после серии подкатов на грани все могло закончиться удалением Фернандо. Судья, казалось, уже потянулся за красной карточкой, но в последний момент передумал. Возможно, этому поспособствовал лежавший в метрах десяти Адриано, которому досталось от игроков «Севильи». Случись удаление, стало бы очень трудно: к тому моменту испанцы сравняли счет.
КАПИТАН ДЕНИС ГЛУШАКОВ.
«Спартак» явно задумал
Зато с выходом Пашалича «Спартак» окреп в центре поля. Вновь вернулись контратаки, пропали обрезы, а Ещенко с Фернандо умудрялись стеночками кружить в пяти метрах от своей штрафной — и ведь получалось. Мельгарехо, думается, вообще будет сниться защитникам «Севильи» в кошмарах.
Парагваец забил, возможно, самый важный гол «Спартака» в Лиге чемпионов, при этом затерзав левый фланг «Севильи». Дриблинг, прием мяча с соперником на плечах, подборы, прорывы — все в одну калитку. Конечно, отметим и Глушакова, которого много критиковали по ходу сезона и справедливо, кстати, критиковали — брака в действиях капитана было очень много.
Но против «Севильи» Денис вновь был самим собой: регулярно в одно касания разгонял атаки, бил, выгрызал центр. И заслужил прекрасным ударом слета свой гол в Лиге чемпионов. А прорыв Промес — Адриано — это уже шах и мат.
«Спартак» вернулся! Думается, от этого всем будет лучше — и «Зениту», и РФПЛ, и России в контексте таблицы коэффициентов УЕФА.