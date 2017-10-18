Денис Глушаков? Капитан Денис Глушаков! «Спартак» вернулся и сломал «Севилью»

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УЧЕНИК «СУМАСШЕДШЕГО».

За час до матча владелец «Спартака» Леонид Федун спешно прошел мимо толпы, окружавшей вход в вип-сектор, бросив лишь одну фразу: «Борьба будет тяжелой». Банально, но большего об игре против «Севильи» и нельзя было сказать. Каждый из тех, кто ждал спартаковский автобус возле арены, кто периодически открывал спортивную ленту новостей в последний месяц, понимал: «Спартак» по-настоящему устроит только один результат.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа E, 17.10.2017, 21:45 Спартак М 5 Севилья 1

— Если не выиграем, сложно будет выйти дальше, — как под копирку говорили люди в красно-белых шарфах.

Трибуны встретили игроков соответствующим перфомансом: «Yes you can». По слову на три сектора, находящиеся напротив выхода в чашу стадиона. Затем надпись сменилась изображение Кубка Лиги чемпионов. Красиво. Надеемся, символично.

Возможно, «Севилья» звучало не так мощно, как «Ливерпуль». Но уже одно имя тренера испанцев заставляло насторожиться. Эдуардо Бериццо. Помните, как этой весной «Краснодар», пусть не по счету, но по сути, по логике игры, был деклассирован «Сельтой» в Лиге Европы? Угадайте, кто ее тренировал.

Но главное, что нужно знать об аргентинце: он ученик великого тренера Марсело Бьелсы, самого знаменитого «сумасшедшего» в футболе. Так Бьелсу прозвали за дикие идеи, становившиеся в итоге гениальными, и столь же буйный нрав.

ДВОЯКИЙ «СПАРТАК»

Первый тайм оставил два противоречивых впечатления. Первое: как же здорово «Спартак» выбегал в контратаки! Два-три паса в центре поля и затем следовала идеальная по своевременности и точности передача в атакующую зону. «Севилья» этого и ждала, но поделать ничего не могла. В одной из таких контратак «Спартак» забил. Опрокинув прессинг испанцев, хозяева доставили мяч на Ещенко, а тот точно навесил на набегавшего Промеса. Смотрелось, как в кино.

И вторая эмоция: нельзя так часто терять мяч вблизи штрафной против испанской команды. Против любой нельзя, конечно, но против испанской — особенно. То Джикия отправился в неожиданный прорыв, который «Севилья» в два паса почти обернула в выход один ни один на ворота Селихова. То кто-то из центральных полузащитников вдруг решил проверить дриблинг. В общем, было нервно. Но испанцы прощали.

Плюс уверенно играл Селихов. Как все-таки меняет человека обстановка! Два месяца назад, когда «Спартак» трясло сильнее автобуса на дорогах «Ираель» — «Уст-Цильма», это был нервничающий, будто прилипший к ленточке вратарь. Против «Севильи» он производил уже совсем другое впечатление. Выручал, подстраховывал, обнадеживал.

В середине тайма сломался Самедов. Опять Лига чемпионов, «Открытие-Арена» и грустно выезжающая медицинская машинка. Другое дело, что в этот раз у «Спартака» глубина состава значительно лучше. На поле появился Мельгарехо, который в последних матчах смотрелся очень добротно. Никакой паники.

Чем ближе был перерыв, тем бешенее становилась игра. В одном из эпизодов после серии подкатов на грани все могло закончиться удалением Фернандо. Судья, казалось, уже потянулся за красной карточкой, но в последний момент передумал. Возможно, этому поспособствовал лежавший в метрах десяти Адриано, которому досталось от игроков «Севильи». Случись удаление, стало бы очень трудно: к тому моменту испанцы сравняли счет.

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КАПИТАН ДЕНИС ГЛУШАКОВ.

«Спартак» явно задумал что-то драматическое в этом сезоне. Обычные сюжеты красно-белым попросту неинтересны. Провалив начало второго тайма, когда «Севилья» как минимум дважды должны была забивать, команда Карреры выдала великолепные полчаса. Которых могло и не быть, забей Бен-Йеддер уже в пустые ворота. Или если бы Комбаров не успел вовремя вынести мяч с ленточки. Но ни того, ни другого не случилось.

Зато с выходом Пашалича «Спартак» окреп в центре поля. Вновь вернулись контратаки, пропали обрезы, а Ещенко с Фернандо умудрялись стеночками кружить в пяти метрах от своей штрафной — и ведь получалось. Мельгарехо, думается, вообще будет сниться защитникам «Севильи» в кошмарах.

Парагваец забил, возможно, самый важный гол «Спартака» в Лиге чемпионов, при этом затерзав левый фланг «Севильи». Дриблинг, прием мяча с соперником на плечах, подборы, прорывы — все в одну калитку. Конечно, отметим и Глушакова, которого много критиковали по ходу сезона и справедливо, кстати, критиковали — брака в действиях капитана было очень много.

Но против «Севильи» Денис вновь был самим собой: регулярно в одно касания разгонял атаки, бил, выгрызал центр. И заслужил прекрасным ударом слета свой гол в Лиге чемпионов. А прорыв Промес — Адриано — это уже шах и мат.