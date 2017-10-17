Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачеву обвинили в цинизме из-за смерти Марьянова
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Текущие события
Футбол. Еврокубки
17.10
Спартак М5
Севилья1
Футбол. Еврокубки
17.10
Марибор0
Ливерпуль7
Футбол. Еврокубки
17.10
Манчестер Сити2
Наполи1
Футбол. Еврокубки
17.10
Фейеноорд1
Шахтер Д2
Футбол. Еврокубки
17.10
Монако1
Бешикташ2
Футбол. Еврокубки
17.10
РБ Лейпциг3
Порту2
Футбол. Еврокубки
17.10
АПОЭЛ1
Боруссия Д1
Футбол. Еврокубки
17.10
Реал1
Тоттенхэм Хотспур1
Все события
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Ливерпуль» забил в Мариборе семь безответных голов
Денис Колодин завершил игровую карьеру
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Секс сокращает жизнь
За создание «резиновых офисов» предложили наказывать
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
14Дерись, как девчонка: как устроен женский реслинг
23ЧМ-2018: Кто точно приедет в Россию
00:35 (мск), источник: Советский спорт

Расправа над «Наполи». Лучшая команда Италии не остановила «Манчестер Сити»

Две самые яркие команды Европы не разочаровали — «Манчестер Сити» и «Наполи» показали класс, пусть и забили всего три мяча на двоих.

Источник: Советский спорт

«Манчестер Сити» против «Наполи» стал самым ожидаемым матчем этого тура Лиги чемпионов. Красивый футбол, ливень из голов и море эмоций, — все это надеялись увидеть болельщики в противостоянии самых ярких команд Европы.

В этом сезоне «Сити» забил во всех турнирах 37 мячей, «Наполи» — 34.

«Красота по-европейски» — так оценили игру команд итальянские газеты. И особенно хвалили двух маэстро, ответственных за атакующий стиль и зрелищный футбол — Хосепа Гвардиолу и Маурицио Сарри.

В Италии этот матч подавали как противостояние двух тренеров, ставящих самый красивый футбол в Европе. В Англии к «Наполи» отнеслись чуть снисходительно, назвав новым «Монако». Вот только итальянский клуб — единственный из чемпионатов большой пятерки, который победил во всех матчах внутреннего первенства.

ШОК ПО-АНГЛИЙСКИ.

Если в Италии дела у «Наполи» идут блестяще (8 побед в 8 матчах), то в Лиге чемпионов старт получился неудачным — поражение от «Шахтера» (1:2) в первом туре. Новая потеря очков сильно осложняла бы жизнь итальянцам в борьбе за выход в плей-офф. Но Сарри и здесь не стал бросать в бой лучшие силы. Скамейка у «Наполи» не самая выдающаяся, ставка сделана на чемпионат. А потому в запасе остались одни из лидеров команды Жоржиньо и Аллан.

Что же до «Сити» Гвардиолы, то у команды глобальные замыслы на эту Лигу чемпионов. Англичане готовы бороться за титул. А Гвардиола готов сделать из де Брейне нового Месси. Не так давно Хосеп заявил, что бельгийцу, чтобы стать одним из великих, нужно бы завоевать парочку значимых трофеев. И восхождение к вершине пока проходит по плану.

В первом тайме «вертикальная тики-така» «Наполи» не принесла команде успеха. «Сити» контролировал ход матча, шокировал соперника двумя быстрыми голами на 9-й и 13-й минутах, и оставшиеся полчаса играл в удовольствие.

В конце тайма у «Наполи» был шанс отыграть мяч — Альбиоль заработал пенальти. Исполнить удар вызвался бомбардир команды Дрис Мертенс. Но наткнулся на непробиваемую скалу — Эдерсона. Если бразилец поиграет так до конца сезона, кто знает, может, приедет на ЧМ в Россию в статусе первого номера сборной?

ДВА ПЕНАЛЬТИ=ОДИН ГОЛ.

«Наполи» обрел уверенность уже в концовке первого тайма. И незабитый пенальти, казалось, эту уверенность лишь укрепил. Во второй половине итальянцы нашли возможности подобраться к воротам «Сити». Англичане все еще владели преимуществом, но потихоньку стали упускать игроков соперника. Сначала Гамшик чуть не забил в пустые ворота — помешал лишь Стоунс, бросившийся под удар. А затем «Наполи» заработал второй пенальти. Эдерсон, безусловно, блестящий вратарь, но и он не способен брать два одиннадцатиметровых в одном матче. Направление удара Диавара бразилец угадал, но до мяча все равно не дотянулся.

«Сити» атаковал все меньше, фантастическая игра первого тайма исчезла. «Наполи» имел шансы добиться ничьей, но так и не пробил соперника с игры. Это второе поражение итальянцев, команда опускается на третье место в группе. «Манчестер Сити» идет без потери очков и в четвертом туре ЛЧ вполне может оформить выход в плей-офф.

Манчестер Сити 2:1
Первый тайм: 2:0
Наполи
17.10.2017, 21:45 Зрители: 48520 Групповой турнир: Группа F Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Маурицио Сарри
Голы
9′ Рахим Стерлинг 7
13′ Габриэл Жезус (К. Де Брейне) 33
42 Амаду Диавара 73′
Нереализованные пенальти
14 Д. Мертенс 38′
Составы
Эдерсон 31
37′ Кайл Уокер 2
Фабиан Делф 18
Джон Стоунс 5
Николас Отаменди 30
44′ Кевин Де Брейне 17
72′ Фернандинью 25
Лерой Сане 19
76′ Давид Сильва (к) 21
Илкай Гюндоган 8
87′ Габриэл Жезус 33
Луис да Силва Данилу 3
70′ Рахим Стерлинг 7
Бернарду Силва 20
25 Хосе Мануэль Пепе Рейна
31 Фаузи Гулям
26 Калиду Кулибали
33 Рауль Альбиоль 74′
20 Петр Зелиньски
42 Амаду Диавара
14 Дрис Мертенс
7 Хосе Кальехон
23 Эльсеид Хюсай 70′
11 Кристиан Маджо 79′
17 Марек Хамшик (к) 78′
37 Адам Унас
24 Лоренцо Инсинье 56′
5 Маркес Лоурейру Аллан
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 4
14 Фолы 8
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
 От чего умер Константин Сарсания. Комментарий врача
«Больше не проиграю». Уильямс назвала Шарапову маленькой сучкой после поражения
Возвращение чемпионов: «Спартак» разгромил «Севилью» в матче ЛЧ
В СКА происходит что-то невероятное. Объяснения нет
«Ливерпуль» забил в Мариборе семь безответных голов
Денис Колодин завершил игровую карьеру
Футболисты «Реала» и «Тоттенхэма» сыграли вничью в матче ЛЧ
Победа над «Севильей» - крупнейшая для «Спартака» при Каррере
Неймар. Остальные не важны. С какой сборной Бразилии сыграет РФ
Новости
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Россиян поощрят за раздельный сбор мусора
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь