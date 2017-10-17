Расправа над «Наполи». Лучшая команда Италии не остановила «Манчестер Сити»
Две самые яркие команды Европы не разочаровали — «Манчестер Сити» и «Наполи» показали класс, пусть и забили всего три мяча на двоих.
Две самые яркие команды Европы не разочаровали — «Манчестер Сити» и «Наполи» показали класс, пусть и забили всего три мяча на двоих.
«Манчестер Сити» против «Наполи» стал самым ожидаемым матчем этого тура Лиги чемпионов. Красивый футбол, ливень из голов и море эмоций, — все это надеялись увидеть болельщики в противостоянии самых ярких команд Европы.
В этом сезоне «Сити» забил во всех турнирах 37 мячей, «Наполи» — 34.
«Красота по-европейски» — так оценили игру команд итальянские газеты. И особенно хвалили двух маэстро, ответственных за атакующий стиль и зрелищный футбол — Хосепа Гвардиолу и Маурицио Сарри.
В Италии этот матч подавали как противостояние двух тренеров, ставящих самый красивый футбол в Европе. В Англии к «Наполи» отнеслись чуть снисходительно, назвав новым «Монако». Вот только итальянский клуб — единственный из чемпионатов большой пятерки, который победил во всех матчах внутреннего первенства.
ШОК
Если в Италии дела у «Наполи» идут блестяще (8 побед в 8 матчах), то в Лиге чемпионов старт получился неудачным — поражение от «Шахтера» (1:2) в первом туре. Новая потеря очков сильно осложняла бы жизнь итальянцам в борьбе за выход в
Что же до «Сити» Гвардиолы, то у команды глобальные замыслы на эту Лигу чемпионов. Англичане готовы бороться за титул. А Гвардиола готов сделать из де Брейне нового Месси. Не так давно Хосеп заявил, что бельгийцу, чтобы стать одним из великих, нужно бы завоевать парочку значимых трофеев. И восхождение к вершине пока проходит по плану.
В первом тайме «вертикальная тики-така» «Наполи» не принесла команде успеха. «Сити» контролировал ход матча, шокировал соперника двумя быстрыми голами на 9-й и 13-й минутах, и оставшиеся полчаса играл в удовольствие.
В конце тайма у «Наполи» был шанс отыграть мяч — Альбиоль заработал пенальти. Исполнить удар вызвался бомбардир команды Дрис Мертенс. Но наткнулся на непробиваемую скалу — Эдерсона. Если бразилец поиграет так до конца сезона, кто знает, может, приедет на ЧМ в Россию в статусе первого номера сборной?
ДВА ПЕНАЛЬТИ=ОДИН ГОЛ.
«Наполи» обрел уверенность уже в концовке первого тайма. И незабитый пенальти, казалось, эту уверенность лишь укрепил. Во второй половине итальянцы нашли возможности подобраться к воротам «Сити». Англичане все еще владели преимуществом, но потихоньку стали упускать игроков соперника. Сначала Гамшик чуть не забил в пустые ворота — помешал лишь Стоунс, бросившийся под удар. А затем «Наполи» заработал второй пенальти. Эдерсон, безусловно, блестящий вратарь, но и он не способен брать два одиннадцатиметровых в одном матче. Направление удара Диавара бразилец угадал, но до мяча все равно не дотянулся.
«Сити» атаковал все меньше, фантастическая игра первого тайма исчезла. «Наполи» имел шансы добиться ничьей, но так и не пробил соперника с игры. Это второе поражение итальянцев, команда опускается на третье место в группе. «Манчестер Сити» идет без потери очков и в четвертом туре ЛЧ вполне может оформить выход в
|Манчестер Сити
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2:1
Первый тайм: 2:0
|Наполи
|Хосеп Гвардьола
|Маурицио Сарри
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)