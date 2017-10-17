Расправа над «Наполи». Лучшая команда Италии не остановила «Манчестер Сити»

Источник: Советский спорт

«Манчестер Сити» против «Наполи» стал самым ожидаемым матчем этого тура Лиги чемпионов. Красивый футбол, ливень из голов и море эмоций, — все это надеялись увидеть болельщики в противостоянии самых ярких команд Европы.

В этом сезоне «Сити» забил во всех турнирах 37 мячей, «Наполи» — 34.

«Красота по-европейски» — так оценили игру команд итальянские газеты. И особенно хвалили двух маэстро, ответственных за атакующий стиль и зрелищный футбол — Хосепа Гвардиолу и Маурицио Сарри.

В Италии этот матч подавали как противостояние двух тренеров, ставящих самый красивый футбол в Европе. В Англии к «Наполи» отнеслись чуть снисходительно, назвав новым «Монако». Вот только итальянский клуб — единственный из чемпионатов большой пятерки, который победил во всех матчах внутреннего первенства.

ШОК ПО-АНГЛИЙСКИ.

Если в Италии дела у «Наполи» идут блестяще (8 побед в 8 матчах), то в Лиге чемпионов старт получился неудачным — поражение от «Шахтера» (1:2) в первом туре. Новая потеря очков сильно осложняла бы жизнь итальянцам в борьбе за выход в плей-офф. Но Сарри и здесь не стал бросать в бой лучшие силы. Скамейка у «Наполи» не самая выдающаяся, ставка сделана на чемпионат. А потому в запасе остались одни из лидеров команды Жоржиньо и Аллан.

Что же до «Сити» Гвардиолы, то у команды глобальные замыслы на эту Лигу чемпионов. Англичане готовы бороться за титул. А Гвардиола готов сделать из де Брейне нового Месси. Не так давно Хосеп заявил, что бельгийцу, чтобы стать одним из великих, нужно бы завоевать парочку значимых трофеев. И восхождение к вершине пока проходит по плану.

В первом тайме «вертикальная тики-така» «Наполи» не принесла команде успеха. «Сити» контролировал ход матча, шокировал соперника двумя быстрыми голами на 9-й и 13-й минутах, и оставшиеся полчаса играл в удовольствие.

В конце тайма у «Наполи» был шанс отыграть мяч — Альбиоль заработал пенальти. Исполнить удар вызвался бомбардир команды Дрис Мертенс. Но наткнулся на непробиваемую скалу — Эдерсона. Если бразилец поиграет так до конца сезона, кто знает, может, приедет на ЧМ в Россию в статусе первого номера сборной?

ДВА ПЕНАЛЬТИ=ОДИН ГОЛ.

«Наполи» обрел уверенность уже в концовке первого тайма. И незабитый пенальти, казалось, эту уверенность лишь укрепил. Во второй половине итальянцы нашли возможности подобраться к воротам «Сити». Англичане все еще владели преимуществом, но потихоньку стали упускать игроков соперника. Сначала Гамшик чуть не забил в пустые ворота — помешал лишь Стоунс, бросившийся под удар. А затем «Наполи» заработал второй пенальти. Эдерсон, безусловно, блестящий вратарь, но и он не способен брать два одиннадцатиметровых в одном матче. Направление удара Диавара бразилец угадал, но до мяча все равно не дотянулся.