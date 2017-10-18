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Каррера: Самедов получил травму задней поверхности бедра в матче с «Севильей»
МОСКВА, 18 окт —
МОСКВА, 18 окт —
Встреча между «Спартаком» и «Севильей» прошла во вторник в Москве и завершилась со счетом 5:1 в пользу «красно-белых». Самедов получил повреждение в середине первого тайма, к нему выбежали врачи клуба и сразу вызвали специальный автомобиль, чтобы увезти футболиста с поля.
«У Самедова проблема с задней мышцей. Будем выяснять, насколько серьезна эта травма», — заявил Каррера на