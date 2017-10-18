ЦСКА сыграет с «Базелем» в домашнем матче футбольной Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

В стартовых матчах группы ЦСКА и «Базель» синхронно победили португальскую «Бенфику», с крупным счетом уступив «Манчестеру», при этом по общей разности забитых и пропущенных мячей чемпионы Швейцарии опережают армейцев. В конце сентября «Базель» добился неожиданно крупной победы над «Бенфикой» (5:0), тогда как армейцы на своем поле уступили подопечным Жозе Моуринью из Манчестера — 1:4. Ближайшие матчи ЦСКА и «Базеля» (в Швейцарии команды сыграют 31 октября) могут многое прояснить в борьбе за второе место и выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа A, 18.10.2017, 21:45 ЦСКА - Базель -

Так считает и главный тренер «Базеля» Рафаэль Вики, который заявил, что плей-офф для его команды, по сути, начинается с двух матчей с ЦСКА.

«Базель» в последние годы стал доминировать в швейцарском футболе, в прошлом сезоне победив с отрывом в 17 очков от ближайшего соперника — «Янг Бойз». «Янг Бойз» из Берна стали одними из соперников ЦСКА в квалификации нынешней Лиги чемпионов, однако дважды проиграли, оставшись без основной стадии главного еврокубка. При этом в новом сезоне чемпионата Швейцарии лидирует именно «Янг Бойз», после 11 туров на пять очков опережая идущий третьим «Базель».

В субботу «Базель» одержал разгромную гостевую победу над «Лугано» (4:0), который находится на последнем месте. При этом в Лугано не сыграл травмированный лучший бомбардир «Базеля» (7 мячей в чемпионате страны) Рикки ван Волфсвинкел. В Лиге чемпионов больше всех в составе «Базеля» забил 20-летний Димитри Оберлен, дважды поразивший ворота «Бенфики».

Именно Оберлена, а также полузащитника Луку Дзуффи, отметил в составе «Базеля» главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Капитаном «Базеля» является чешский защитник Марек Сухи, ранее выступавший за московский «Спартак».

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Не выздоровел лишь Дзагоев

В составе ЦСКА пропустит встречу Алан Дзагоев, зато восстановились Александр Головин, Понтус Вернблум, Виктор Васин и Василий Березуцкий, которые не смогли сыграть в субботнем матче чемпионата России с «Краснодаром». Армейцы обыграли в гостях одного из конкурентов в борьбе за медали со счетом 1:0 благодаря мячу Алексея Березуцкого. Хотя оборона ЦСКА остается одной из лучших в российской премьер- лиге (девять пропущенных мячей в 13 матчах), в Лиге чемпионов армейцы регулярно допускают промахи у своих ворот.

ЦСКА ранее с «Базелем» в еврокубках не встречался, однако все четыре матча армейцев с швейцарскими клубами завершились его победами. Помимо двух побед над «Янг Бойз», в 2010 году ЦСКА дважды обыграл «Лозанну» в групповой стадии Лиги Европы — 5:1, 3:0.