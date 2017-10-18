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00:15 (мск), источник: Р-Спорт

Возвращение чемпионов: ФК «Спартак» разгромил «Севилью» в матче ЛЧ

МОСКВА, 17 окт — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Игроки московского «Спартака» подарили главному тренеру Массимо Каррере тот самый «идеальный» футбол, которого хотел итальянский специалист, разгромив испанскую «Севилью» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: AP 2017

Встреча между «Спартаком» и «Севильей» прошла во вторник на арене «красно-белых» в Москве и завершилась со счетом 5:1 в пользу москвичей. В составе российской команды мячи забили Куинси Промес (18-я и 90-я минуты), Лоренсо Мельгарехо (58), Денис Глушаков (67) и Луис Адриано (74). У «Севильи» отличился Симон Кьер (30).

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа E, 17.10.2017, 21:45
Спартак М
5Севилья1

После двух туров группового этапа в активе «красно-белых» было два очка и, что логично, «ноль» в графе «победы». Но этот факт нисколько не сказался на интересе к матчу соскучившихся по лигочемпионским баталиям болельщиков «Спартака», уже за полтора часа до матча плотно забивших вагоны метро на таганско-краснопресненской линии. «До “Спартака” еще три станции, успеем!» — прозвучал призыв из глубины вагона, по рукам пошли пластиковые стаканчики с коньяком, но за рамки приличия в своем поведении никто все же не выходил.

Уже к началу встречи трибуны арены «Спартак» были заполнены до отказа, а великолепный перфоманс с выложенной цветными листками надписью «Yes you can» на три трибуны по-настоящему захватывал дух. Прозвучал гимн Лиги чемпионов, и арена сменила надпись на «Lets Go!».

«Красно-белые» подошли к встрече не только с впечатляющей серией из девяти матчей без поражений, но и с восстановившимися после травм полузащитниками Денисом Глушаковым и Куинси Промесом, что явно должно было добавить остроты атакам. Хотя накануне матча главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериссо и обещал сыграть в стиле английского «Ливерпуля», заперев москвичей на своей половине поля, уже по первым минутам встречи стало ясно, что сами спартаковцы подготовили совсем другой сценарий.

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«Спартак» забивает и теряет Самедова.

Отсиживаться в обороне в планы Карреры и его команды не входило никак, и уже на самом старте встречи «красно-белые» отметились несколькими интересными атаками, а вот голкиперу Александру Селихову впервые по-настоящему включиться в игру пришлось лишь минуте на 13-й после достаточно опасного навеса с правого фланга. Сами спартаковцы продолжали гнуть свою линию, за что были вознаграждены.

Пас Александра Самедова после попытки перехвата защитником «Севильи» привел к обостряющей передаче на подключившегося Андрея Ещенко, защитник переправил мяч в центр вратарской, где набегавшему Промесу оставалось расстрелять в упор ворота Серхио Рико. К сожалению, хорошие новости быстро сменились для москвичей на весьма печальные: в одной из атак буквально на ровном месте дернул мышцу и сразу же попросил замену Самедов, чье место на поле занял Лоренсо Мельгарехо.

На последовавшую затем весьма опасную и на тот момент единственную в таком роде атаку «Севильи», в которой угрозу отвел Георгий Джикия, хозяева поля ответили двумя острейшими выпадами. Вынести выгоды из своего территориального преимущества и удвоить счет «красно-белые» не смогли, а вот испанцы выжали максимум из своего полумомента: после подачи с углового Кьер сначала нанес удар головой, а затем уже на добивании все же поразил ворота Селихова.

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Несостоявшееся преображение «Севильи».

Кроме как «нелогичным» назвать этот гол нельзя никак, ведь, положа руку на сердце, преимущество «Спартака» по первому тайму выглядело бесспорным и капитальным. Но, как и ожидал владелец московского клуба Леонид Федун, без тяжелой борьбы, в том числе и за результат, в этом матче было никак не обойтись. И на 45-й минуте трибуны просто выдохнули, ведь только мастерство Селихова, вытащившего мяч из самой девятки после выстрела в исполнении Микаэля Крон-Дели, спасло москвичей.

После перерыва гости кардинально изменили картину игры, к чему «Спартак» был не особо готов. Волны атак испанской команды накатывали на ворота хозяев поля, и голкиперу «красно-белых» раз за разом приходилось отрабатывать за партнеров по команде. На 54-й минуте «Севилья» уже не просто упустила шанс выйти вперед, а по-настоящему простила соперника. Виссам Бен Йеддер остался один в районе одиннадцатиметровой отметки, но мяч из уже пустых ворот вынес Дмитрий Комбаров.

И этот сумасшедший натиск завершился уже не особо логичным голом «Спартака»: Мельгарехо с угла штрафной обводящим выстрелом из-под соперника в дальний угол вывел свою команду вперед. Окрыленные успехом «красно-белые» помчались закреплять свое преимущество, и уже через девять минут Глушаков завершил великолепную комбинацию «Спартака», ударом с лету переиграв Рико. К слову, «Рико» в переводе с испанского языка означает «богатый», и в этот вечер вратарь «Севильи» собрал увесистую коллекцию пропущенных голов.

Команда Карреры как никогда еще в этом сезоне напомнила себя прошлогоднюю: великолепная игра в пас, скорости, взаимопонимание и игровая мысль, все эти компоненты были просто на высоте. «Идеальный» футбол, о котором главный тренер говорил накануне, у «Спартака» получался на все сто. И вот запахло настоящим разгромом, а ведь кто мог об этом мечтать? Промес разогнал очередную контратаку москвичей и пасом вразрез вывел Адриано на ворота гостей, и уже в четвертый раз Рико достал мяч из сетки своих ворот.

А на последней минуте Промес довел счет уже до неприличного, просто оставив в дураках половину обороны «Севильи» и оформив дубль. В параллельном матче группы Е «Ливерпуль» камня на камне не оставил от словенского «Марибора» — 7:0. Англичане, как и «Спартак», набрали пять очков, а «Севилья» опустилась на 3-е место.

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