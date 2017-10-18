Возвращение чемпионов: ФК «Спартак» разгромил «Севилью» в матче ЛЧ

Источник: AP 2017

Встреча между «Спартаком» и «Севильей» прошла во вторник на арене «красно-белых» в Москве и завершилась со счетом 5:1 в пользу москвичей. В составе российской команды мячи забили Куинси Промес (18-я и 90-я минуты), Лоренсо Мельгарехо (58), Денис Глушаков (67) и Луис Адриано (74). У «Севильи» отличился Симон Кьер (30).

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа E, 17.10.2017, 21:45 Спартак М 5 Севилья 1

После двух туров группового этапа в активе «красно-белых» было два очка и, что логично, «ноль» в графе «победы». Но этот факт нисколько не сказался на интересе к матчу соскучившихся по лигочемпионским баталиям болельщиков «Спартака», уже за полтора часа до матча плотно забивших вагоны метро на таганско-краснопресненской линии. «До “Спартака” еще три станции, успеем!» — прозвучал призыв из глубины вагона, по рукам пошли пластиковые стаканчики с коньяком, но за рамки приличия в своем поведении никто все же не выходил.

Уже к началу встречи трибуны арены «Спартак» были заполнены до отказа, а великолепный перфоманс с выложенной цветными листками надписью «Yes you can» на три трибуны по-настоящему захватывал дух. Прозвучал гимн Лиги чемпионов, и арена сменила надпись на «Lets Go!».

«Красно-белые» подошли к встрече не только с впечатляющей серией из девяти матчей без поражений, но и с восстановившимися после травм полузащитниками Денисом Глушаковым и Куинси Промесом, что явно должно было добавить остроты атакам. Хотя накануне матча главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериссо и обещал сыграть в стиле английского «Ливерпуля», заперев москвичей на своей половине поля, уже по первым минутам встречи стало ясно, что сами спартаковцы подготовили совсем другой сценарий.

«Спартак» забивает и теряет Самедова.

Отсиживаться в обороне в планы Карреры и его команды не входило никак, и уже на самом старте встречи «красно-белые» отметились несколькими интересными атаками, а вот голкиперу Александру Селихову впервые по-настоящему включиться в игру пришлось лишь минуте на 13-й после достаточно опасного навеса с правого фланга. Сами спартаковцы продолжали гнуть свою линию, за что были вознаграждены.

Пас Александра Самедова после попытки перехвата защитником «Севильи» привел к обостряющей передаче на подключившегося Андрея Ещенко, защитник переправил мяч в центр вратарской, где набегавшему Промесу оставалось расстрелять в упор ворота Серхио Рико. К сожалению, хорошие новости быстро сменились для москвичей на весьма печальные: в одной из атак буквально на ровном месте дернул мышцу и сразу же попросил замену Самедов, чье место на поле занял Лоренсо Мельгарехо.

На последовавшую затем весьма опасную и на тот момент единственную в таком роде атаку «Севильи», в которой угрозу отвел Георгий Джикия, хозяева поля ответили двумя острейшими выпадами. Вынести выгоды из своего территориального преимущества и удвоить счет «красно-белые» не смогли, а вот испанцы выжали максимум из своего полумомента: после подачи с углового Кьер сначала нанес удар головой, а затем уже на добивании все же поразил ворота Селихова.

Несостоявшееся преображение «Севильи».

Кроме как «нелогичным» назвать этот гол нельзя никак, ведь, положа руку на сердце, преимущество «Спартака» по первому тайму выглядело бесспорным и капитальным. Но, как и ожидал владелец московского клуба Леонид Федун, без тяжелой борьбы, в том числе и за результат, в этом матче было никак не обойтись. И на 45-й минуте трибуны просто выдохнули, ведь только мастерство Селихова, вытащившего мяч из самой девятки после выстрела в исполнении Микаэля Крон-Дели, спасло москвичей.

После перерыва гости кардинально изменили картину игры, к чему «Спартак» был не особо готов. Волны атак испанской команды накатывали на ворота хозяев поля, и голкиперу «красно-белых» раз за разом приходилось отрабатывать за партнеров по команде. На 54-й минуте «Севилья» уже не просто упустила шанс выйти вперед, а по-настоящему простила соперника. Виссам Бен Йеддер остался один в районе одиннадцатиметровой отметки, но мяч из уже пустых ворот вынес Дмитрий Комбаров.

И этот сумасшедший натиск завершился уже не особо логичным голом «Спартака»: Мельгарехо с угла штрафной обводящим выстрелом из-под соперника в дальний угол вывел свою команду вперед. Окрыленные успехом «красно-белые» помчались закреплять свое преимущество, и уже через девять минут Глушаков завершил великолепную комбинацию «Спартака», ударом с лету переиграв Рико. К слову, «Рико» в переводе с испанского языка означает «богатый», и в этот вечер вратарь «Севильи» собрал увесистую коллекцию пропущенных голов.

Команда Карреры как никогда еще в этом сезоне напомнила себя прошлогоднюю: великолепная игра в пас, скорости, взаимопонимание и игровая мысль, все эти компоненты были просто на высоте. «Идеальный» футбол, о котором главный тренер говорил накануне, у «Спартака» получался на все сто. И вот запахло настоящим разгромом, а ведь кто мог об этом мечтать? Промес разогнал очередную контратаку москвичей и пасом вразрез вывел Адриано на ворота гостей, и уже в четвертый раз Рико достал мяч из сетки своих ворот.