Футболисты «Реала» и «Тоттенхэма» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Источник: AP 2017

В составе хозяев Кришитано Роналду реализовал пенальти на 43-й минуте, за гостей автоголом отметился защитник испанского клуба Рафаэль Варан (28). Роналду, являющийся лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов, забил 110-й мяч в турнире.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа H, 17.10.2017, 21:45 Реал 1 Тоттенхэм Хотспур 1

«Реал» и «Тоттенхэм» завершили первый круг в группе H набрав по 7 очков, но за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей английский клуб сохранил лидерство.

В другом матче группы Н немецкая «Боруссия» (Дортмунд) сыграла в гостях вничью с кипрским АПОЭЛом — 1:1. Обе команды набрали первые очки в групповом раунде, но за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей дортмундский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице.

В группе F английский «Манчестер Сити» обыграл дома итальянский «Наполи» со счетом 2:1 и сохранил лидерство в турнирной таблице, набрав по итогам первого круга девять очков.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа F, 17.10.2017, 21:45 Манчестер Сити 2 Наполи 1

Украинский «Шахтер» в гостях победил нидерландский «Фейенорд» со счетом 2:1 и сохранил второе место, оторвавшись от «Наполи» на три очка.