Футболисты «Реала» и «Тоттенхэма» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
ТАСС, 17 октября. Испанский футбольный клуб «Реал» сыграл вничью с английским «Тоттенхэмом» со счетом 1:1 в домашнем матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
ТАСС, 17 октября. Испанский футбольный клуб «Реал» сыграл вничью с английским «Тоттенхэмом» со счетом 1:1 в домашнем матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
В составе хозяев Кришитано Роналду реализовал пенальти на 43-й минуте, за гостей автоголом отметился защитник испанского клуба Рафаэль Варан (28). Роналду, являющийся лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов, забил 110-й мяч в турнире.
«Реал» и «Тоттенхэм» завершили первый круг в группе H набрав по 7 очков, но за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей английский клуб сохранил лидерство.
В другом матче группы Н немецкая «Боруссия» (Дортмунд) сыграла в гостях вничью с кипрским АПОЭЛом — 1:1. Обе команды набрали первые очки в групповом раунде, но за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей дортмундский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице.
В группе F английский «Манчестер Сити» обыграл дома итальянский «Наполи» со счетом 2:1 и сохранил лидерство в турнирной таблице, набрав по итогам первого круга девять очков.
Украинский «Шахтер» в гостях победил нидерландский «Фейенорд» со счетом 2:1 и сохранил второе место, оторвавшись от «Наполи» на три очка.
В группе G турецкий «Бешикташ» обыграл в гостях «Монако» (2:1), одержав третью победу подряд. Турецкий клуб укрепил лидерство в группе, оторвавшись от ближайшего преследователя на пять очков. «Монако» завершил первый круг на последнем месте, имея в активе одно очко. В другом матче группы немецкий «Лейпциг» дома победил «Порту» со счетом 3:2 и вышел на второе место в турнирной таблице с четырьмя очками, опередив португальский клуб на одно очко.