Россия благодаря победе «Спартака» оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» в Москве крупно победил испанскую «Севилью» (5:1), представляющий Францию «Монако» на своем поле уступил турецкому «Бешикташу» (1:2), а португальский «Порту» в гостях проиграл немецкому «Лейпцигу» (2:3).

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа E, 17.10.2017, 21:45 Спартак М 5 Севилья 1

Суммарный коэффициент России теперь составляет 46,782 балла (учитываются результаты последних пяти сезонов, включая текущий), Франции — 49,248, а Португалии — 42,248. Лидирует в таблице Испания, далее следуют Англия, Италия и Германия.

По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Франция в таблице коэффициентов УЕФА идет на пятом месте, Россия — на шестом. Данные позиции в рейтинге имеют одинаковые привилегии, странам, находящимся на них, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмом месте (сейчас это Португалия), в Лигу чемпионов можно будет делегировать две команды, а в Лигу Европы — три.

В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же — в Лиге Европы. В еврокубки текущего сезона попали пять российских клубов — «Спартак» и ЦСКА в Лигу чемпионов, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» — в Лигу Европы, однако краснодарская команда уже выбыла из турнира, в августе уступив в заключительном квалификационном раунде сербской «Црвене Звезде».

В среду в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА сыграет в Москве со швейцарским «Базелем». В четверг в очередном туре группового турнира Лиги Европы «Локомотив» в Тирасполе сразится с молдавским «Шерифом», а «Зенит» в Санкт-Петербурге встретится с норвежским «Русенборгом».

Как вычисляются коэффициенты

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью — 0,5. За победу в игре основного раунда — два очка, за ничью — одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала — пять. За выход клуба в ¼ финала, ½ финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.