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«Спартак» разгромил «Севилью» в матче Лиги чемпионов
В матче 3-го тура группы E Лиги чемпионов «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» в Москве со счётом 5:1 разгромил «Севилью».
В матче 3-го тура группы E Лиги чемпионов «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» в Москве со счётом 5:1 разгромил «Севилью».
На 18-й минуте Квинси Промес вывел
Вновь повести в счёте российская команда сумела на 58-й минуте — точным ударом отметился Лоренсо Мельгарехо.
На 67-й минуте Денис Глушаков забил третий мяч, Луис Адриано на 74-й минуте сделал счёт разгромным, а точку в концовке поставил Квинси Промес.
Подопечные Массимо Карреры одержали первую победу на групповом этапе и, набрав 5 очков, занимают второе место в таблице своей группы.
Турнирное положение в группе E:
1. «Ливерпуль» — 5 очков; 2. «Спартак» — 5; 3. «Севилья» — 4; 4. «Марибор» — 1.
|Массимо Каррера
|Эдуардо Бериссо
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|16
|9
|Удары в створ
|6
|0
|Угловые
|9
|7
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
|Боковой судья
|Филиппо Мели (Италия)
|Лука Банти (Италия)
|Массимилиано Иррати (Италия)