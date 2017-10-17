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17 октября, источник: Чемпионат.com

«Спартак» разгромил «Севилью» в матче Лиги чемпионов

В матче 3-го тура группы E Лиги чемпионов «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» в Москве со счётом 5:1 разгромил «Севилью».

Источник: РИА "Новости"

На 18-й минуте Квинси Промес вывел красно-белых вперёд, а на 30-й минуте испанская команда отыгралась — Симон Кьер сравнял счёт.

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Вновь повести в счёте российская команда сумела на 58-й минуте — точным ударом отметился Лоренсо Мельгарехо.

На 67-й минуте Денис Глушаков забил третий мяч, Луис Адриано на 74-й минуте сделал счёт разгромным, а точку в концовке поставил Квинси Промес.

Подопечные Массимо Карреры одержали первую победу на групповом этапе и, набрав 5 очков, занимают второе место в таблице своей группы.

Турнирное положение в группе E:

1. «Ливерпуль» — 5 очков; 2. «Спартак» — 5; 3. «Севилья» — 4; 4. «Марибор» — 1.

Спартак М 5:1
Первый тайм: 1:1
Севилья
17.10.2017, 21:45 Зрители: 44307 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Эдуардо Бериссо
Голы
18′ Квинси Промес (А. Ещенко) 10
58′ Лоренсо Мельгарехо (К. Промес, А. Ещенко) 25
67′ Денис Глушаков (Д. Комбаров, Фернанду) 8
74′ де Соуза Луиз Адриану (К. Промес, Фернанду) 12
90′ Квинси Промес 10
4 Симон Кьер 30′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
34′ Георгий Джикия 14
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
45′ Фернанду 11
де Соуза Луиз Адриану 12
25′ Александр Самедов 19
Лоренсо Мельгарехо 25
57′ Ивелин Попов 71
Марио Пашалич 50
1 Серхио Рико
25 Габриэль Меркадо
18 Серхио Эскудеро (к) 37′
4 Симон Кьер
5 Клеман Лангле
10 Эвер Банега
14 Гвидо Писарро 89′
17 Пабло Сарабия
7 Микаэль Крун-Дели 68′
22 Франко Васкес
9 Виссам Бен Йеддер 82′
20 Луис Муриэль
24 Нолито 76′
16 Гонсалес Хесус Навас
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
12 Удары (всего) 16
9 Удары в створ 6
0 Угловые 9
7 Фолы 10
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
Боковой судья Филиппо Мели (Италия)
  Лука Банти (Италия)
  Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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