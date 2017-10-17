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23:44 (мск), источник: Р-Спорт

Главный тренер «Челси» Конте заявил, что рассчитывает на Морату в матче ЛЧ с «Ромой»

МОСКВА, 17 окт — Р-Спорт. Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте заявил, что рассчитывает на нападающего Альваро Морату в матче футбольной Лиги чемпионов против итальянской «Ромы».

Источник: Reuters

«Челси» встретится с «Ромой» в среду на своем поле. Мората получил повреждение 30 сентября в матче английской премьер-лиги с «Манчестер Сити» и с тех пор на поле не появлялся.

«Альваро Мората тренировался в общей группе, и я на него рассчитываю. Конечно, все эти кадровые проблемы никак не облегчают жизнь. Однако мы должны справиться с данной ситуацией. Если в вашей команде из строя выбывают футболисты вроде Н’Голо Канте, Мораты или Виктора Мозеса, то кому-то приходится играть без отдыха. В “Челси” есть ребята, которые не привыкли играть в таком насыщенном графике», — цитирует Конте сайт УЕФА.

После двух туров «Челси» с шестью очками является лидером квартета С. Далее следуют «Рома» (4), мадридский «Атлетико» (1) и азербайджанский «Карабах» (0).

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