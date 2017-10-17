Главный тренер «Челси» Конте заявил, что рассчитывает на Морату в матче ЛЧ с «Ромой»
МОСКВА, 17 окт —
МОСКВА, 17 окт —
«Челси» встретится с «Ромой» в среду на своем поле. Мората получил повреждение 30 сентября в матче английской
«Альваро Мората тренировался в общей группе, и я на него рассчитываю. Конечно, все эти кадровые проблемы никак не облегчают жизнь. Однако мы должны справиться с данной ситуацией. Если в вашей команде из строя выбывают футболисты вроде Н’Голо Канте, Мораты или Виктора Мозеса, то
После двух туров «Челси» с шестью очками является лидером квартета С. Далее следуют «Рома» (4), мадридский «Атлетико» (1) и азербайджанский «Карабах» (0).