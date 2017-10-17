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23:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» забил в Мариборе семь безответных голов

«Ливерпуль» разгромил «Марибор» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 7:0.

Источник: Reuters

По дублю оформили Роберту Фирмину и Мохамед Салах. Еще три мяча на счету Филиппе Коутинью, Алекса Окслейда-Чемберлена и Трента Александра-Арнольда.

Лига чемпионов.

Групповой турнир.

3-й тур.

Группа E.

«Марибор» — «Ливерпуль» — 0:7 (0:4).

Голы: Роберту Фирмину, 4 (0:1). Филиппе Коутинью, 13 (0:2). Салах, 19 (0:3). Салах. 40 (0:4). Роберту Фирмину, 54 (0:5). Окслейд-Чемберлен, 86 (0:6). Александр-Арнольд, 90 (0:7).

Марибор 0:7
Первый тайм: 0:4
Ливерпуль
17.10.2017, 21:45 Групповой турнир: Группа E Людски врт
Главные тренеры
Анте Шимундза Юрген Клопп
Голы
  Роберту Фирмину Б. 4′
  Коутинью Ф. 13′
  Сала М. 19′
  Сала М. 40′
  Роберту Фирмину Б. 54′
  Окслейд-Чемберлен А. 86′
  Арнольд Т. 90′
Составы
Ханданович Я. 33
Вилер М. 28
Шулер М. 4
Райчевич А. 26
45′ Милец М. 22
80′ Врховец Б. 5
Каба М. 8
Маркос Таварес М. 9
81′ Бохар Д. 39
Мешанович Я.  
58′ Ахмеди В. 7
89′ Хотич Д.  
58′ Крамарич М. 97
Пихлер А.  
1 Кариус Л.
18 Альберто Морено
6 Ловрен Д.
32 Матип Ж.
66 Арнольд Т.
7 Милнер Дж.
23 Джан Э.
10 Коутинью Ф.
5 Вайналдум Дж. 76′
  Соланке Д.
9 Роберту Фирмину Б. 68′
  Старридж Д.
11 Сала М. 57′
  Окслейд-Чемберлен А.
Статистика
Желтые карточки
Красные карточки
Судьи
Главный судья Виктор Кошшои (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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