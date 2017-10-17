Жительница Калифорнии получила возможность провести день с нападающим "Реала" Криштиану Роналду.
«Ливерпуль» забил в Мариборе семь безответных голов
«Ливерпуль» разгромил «Марибор» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 7:0.
«Ливерпуль» разгромил «Марибор» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 7:0.
По дублю оформили Роберту Фирмину и Мохамед Салах. Еще три мяча на счету Филиппе Коутинью, Алекса
Лига чемпионов.
Групповой турнир.
3-й тур.
Группа E.
«Марибор» — «Ливерпуль» — 0:7 (0:4).
Голы: Роберту Фирмину, 4 (0:1). Филиппе Коутинью, 13 (0:2). Салах, 19 (0:3). Салах. 40 (0:4). Роберту Фирмину, 54 (0:5).
|Анте Шимундза
|Юрген Клопп
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|Желтые карточки
|Красные карточки
|Главный судья
|Виктор Кошшои (Венгрия)