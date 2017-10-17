Главный тренер МЮ Моуринью: «Бенфика» значительно сильнее «Базеля» и ЦСКА
МОСКВА, 17 окт —
МОСКВА, 17 окт —
«Манчестер Юнайтед» в среду сыграет на выезде против «Бенфики» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Помимо «МЮ» и «Бенфики», в квартете А выступают «Базель» и ЦСКА.
«Сегодня я успешно донес до своих игроков, что “Бенфика” не просто сильнее “Базеля” и ЦСКА, она значительно сильнее этих клубов. Это было сложно доказать, но мне, кажется, удалось. Футболисты поняли, что “Бенфика” серьезный и очень сложный соперник. Но мы верим в себя и сделаем все для победы», — цитирует Моуринью сайт УЕФА.
«Я хорошо знаком с этой командой, хоть и не противостоял ей лет десять. В Лиге чемпионов “Бенфика” играет несколько иначе, с тремя полузащитниками. Я сильно удивлюсь, если она станет действовать
После двух туров «Манчестер Юнайтед» с шестью очками лидирует в группе, далее следуют «Базель» и ЦСКА, в активе которых по 3 балла. «Бенфика» очков пока не набрала.