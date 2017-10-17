Роналду вышел на третье место по количеству матчей в Лиге чемпионов

32-летний форвард появился в стартовом составе мадридской команды в матче 3-го тура группового этапа с «Тоттенхэм Хотспур». Этот матч стал для португальца 143-м в главном еврокубковом турнире. По этому показателю он обошёл бывшего игрока «Реала» Рауля.



Больше Роналду в Лиге чемпионов сыграли только бывший полузащитник «Барселоны» Хави (151) и бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс (166), выступающий за «Порту».