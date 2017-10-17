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Футболист «Барселоны» Альба получил травму и пропустит матч ЛЧ с «Олимпиакосом»
МОСКВА, 17 окт —
МОСКВА, 17 окт —
Альба получил повреждение приводящей мышцы бедра в ходе тренировки во вторник и не сыграет с «Олимпиакосом». Степень серьезности травмы футболиста определится после медобследования.
Матч группы D «Барселона» — «Олимпиакос» состоится на стадионе «Камп Ноу» в среду. Каталонский клуб в двух матчах одержал две победы, греки потерпели два поражения. В параллельной встрече туринский «Ювентус» дома сыграет с португальским «Спортингом».