«Спартак» — «Севилья». Стартовые составы
«Спартак» и «Севилья» определились со стартовыми составами на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Спартак» и «Севилья» определились со стартовыми составами на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Спартак»: Александр Селихов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Фернандо, Александр Самедов, Ивелин Попов, Квинси Промес, Луис Адриано.
Запасные: Александр Максименко, Марко Петкович, Сальваторе Боккетти, Лоренсо Мельгарехо, Илья Кутепов, Марио Пашалич, Педро Роша.
«Севилья»: Серхио Рико, Симон Кьер, Клеман Лангле, Микаэль
Добавим, что матч в группе Е состоится на поле стадиона «Открытие Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени.
На данный момент «Севилья», набрав четыре очка, лидирует в группе. «Спартак» с двумя баллами расположился на третьем месте.