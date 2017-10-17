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21:04 (мск), источник: Советский спорт

«Спартак» — «Севилья». Стартовые составы

«Спартак» и «Севилья» определились со стартовыми составами на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: Советский спорт

«Спартак»: Александр Селихов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Фернандо, Александр Самедов, Ивелин Попов, Квинси Промес, Луис Адриано.

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Запасные: Александр Максименко, Марко Петкович, Сальваторе Боккетти, Лоренсо Мельгарехо, Илья Кутепов, Марио Пашалич, Педро Роша.

«Севилья»: Серхио Рико, Симон Кьер, Клеман Лангле, Микаэль Крон-Дели, Виссам Бен-Йеддер, Эвер Банега, Гвидо Пизарро, Пабло Сарабия, Серхио Эскудеро, Нолито, Габриэль Меркадо.

Добавим, что матч в группе Е состоится на поле стадиона «Открытие Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени.

На данный момент «Севилья», набрав четыре очка, лидирует в группе. «Спартак» с двумя баллами расположился на третьем месте.

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