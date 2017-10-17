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16:33 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» сыграл вничью с «Севильей» в матче Юношеской лиги УЕФА

МОСКВА, 17 окт — Р-Спорт. Футболисты московского «Спартака» разошлись миром с испанской «Севильей» в матче третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА, российская команда заканчивала игру вдевятером.

Источник: РИА "Новости"

Встреча группы E, состоявшаяся во вторник в Москве, завершилась со счетом 1:1. Гостей на 3-й минуте вперед вывел Хосема, Александр Руденко восстановил равновесие на 57-й. Защитник хозяев Даниил Петрунин получил красную карточку на 77-й минуте, на 6-й добавленной ко второму тайму минуте после получения второй желтой карточки поле покинул полузащитник «красно-белых» Максим Калачевский.

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После трех туров лидирует в группе английский «Ливерпуль» (6 очков), у «Спартака» и «Севильи» по 4 балла, замыкает турнирную таблицу словенский «Марибор» (3). В следующем туре «Севилья» примет «Спартак» 1 ноября.

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