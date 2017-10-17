«Наполи», «Ман Сити» и еще пять лучших клубов Европы прямо сейчас

Источник: Спорт-Экспресс

«НАПОЛИ»

У «Ювентуса» наконец-то появился не просто конкурент в серии А, а готовый претендент на чемпионство. «Наполи» и в прошлом сезоне играл мощно, но увядал в ключевых матчах. К тому же, сами туринцы были непотопляемы. В новом сезоне Маурицио Сарри все еще не бросил курить, зато научил своих не только забивать помногу (26 голов в восьми турах), но и обыгрывать главарей серии А — в сентябре «Наполи» в гостях разгромил «Лацио», а на днях в Риме же пала «Рома». Через неделю неаполитанцам играть с «Интером» — если и там они победят, то в Турине начнется паника.

Статистика в чемпионате: 1-е место, +8=0−0, мячи — 26−5, 24 очка.

Цитата: «Я не только тренер, но и зритель. Я люблю смотреть футбол и наблюдать за играми “Наполи”. Многие вещи “Наполи” делает идеально». Пеп Гвардьола, главный тренер «Манчестер Сити».

Факт: Учитывая игры прошлого чемпионата, «Наполи» не теряет очков на протяжении 13 матчей серии А.

«ПСЖ»

Оценить истинную силу парижан трудно, потому что во Франции никто с ними тягаться не может. «Монако» — это однодневная, скоропортящаяся история, что видно по этому сезону («ПСЖ» уже опережает южан на шесть очков). У команды Унаи Эмери есть все ресурсы для того, чтобы считаться властелинами Европы хотя бы на бумаге. На поле «ПСЖ» тоже впечатляет: трио MCN (Мбаппе — Кавани — Неймар) разбомбило даже разобранную «Баварию» в Лиге чемпионов. Однако и эта победа пока не убеждает — нужно что-то весомее.

Статистика в чемпионате: 1-е место, +8=1−0, мячи — 29−6, 25 очков.

Цитата: «Мы хотим помочь Неймару выиграть «Золотой мяч». Унаи Эмери, главный тренер «ПСЖ».

Факт: В этом сезоне в среднем за игру «ПСЖ» забивает 3,25 мяча. Только в одном матче парижане отличились меньше двух раз — «Монпелье» удалось сохранить нулевую ничью.

«МАНЧЕСТЕР СИТИ»

Для Пепа Гвардьолы текущий сезон не просто важный, а определяющий. После того как «Манчестер Сити» со своими гигантскими возможностями еле-еле вполз в зону Лиги чемпионов, отовсюду посыпались оскорбления. Особо острые умы придумали неологизм Fraudiola — гибрид из слова «мошенник» (fraud) и фамилии каталонца. Но пока Гвардьола похищает только очки — во всех матчах сезона «Сити» лишь однажды не смог победить. Да и то, во встрече с «Эвертоном» «горожане» целый тайм играли в меньшинстве. Обратите внимание на результативность: 5:0, 6:0, 7:2 — обычные счета матчей с участием «Сити». Команда Гвардьолы играет с запасом, а это явный признак превосходства.

Статистика в чемпионате: 1-е место, +7=1−0, мячи — 29−4, 22 очка.

Цитата: «Это лучшая команда Европы на сегодняшний день». Рауль Альбиоль, защитник «Наполи».

Факт: На счету «Манчестер Сити» 29 голов после восьми туров. Столько же мячей «горожане» забили за весь сезон-2006/07 (38 туров).

«БАРСЕЛОНА»

В двух матчах Суперкубка Испании сине-гранатовых порвали на каталонский флаг, и особо горячие болельщики «Реала» поспешили списать «Барселону» в утиль, а нового тренера команды Эрнесто Вальверде назвать неподходящим для нее. Но время показывает, что «Барселона» все еще та и не зацикливается на убытках/доходах от потери Неймара. Лишь в минувшем туре сине-гранатовые прервали победную серию, сыграв вничью с «Атлетико» в гостях. Но это совсем не зазорно.

Статистика в чемпионате: 1-е место, +7=1−0, мячи 24−3, 22 очка.

Цитата: «Прямо сейчас «Реал» все равно сильнее и лучше «Барселоны». Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико».

Факт: Месси не может забить в трех гостевых матчах чемпионата Испании подряд — такого не было больше года.

«ИНТЕР»

Пока «Милан» скупал всю Европу, его черно-синие враги укреплялись точечно и без ненужной помпы. Плюс — миланцы завербовали Лучано Спаллетти, который в прошлом сезоне выжал максимум из «Ромы» и сделал ее второй. Промежуточный результат радует всех на черно-синей стороне города — «Интер» не только почти не теряет очков на старте, но и побеждает ненавистный «Милан».

Перед дерби журналисты пожелали Спаллетти удачной игры, на что Лучано ответил: «Вы кое-что забыли. Forza Inter». В этих словах одна из главных причин того, почему «Интер» не сдуется, как раньше — важно, чтобы все видели неравнодушие тренера.

Статистика в чемпионате: 2-е место, +7=1−0, мячи 17−5, 22 очка.

Цитата: «Мы надеемся на победу в чемпионате Италии». Массимо Моратти, почетный президент «Интера».

Факт: Впервые за 15 лет (с сезона-2002/03) «Интер» набрал 22 очка в восьми стартовых турах. Тот сезон черно-синие закончили вторыми, уступив «Ювентусу».

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Сколько бы ярусов ни было у автобусов Жозе Моуринью, он все равно остается топ-тренером, а его команды остаются фаворитами любых турниров. Известно, что сэр Алекс Фергюсон изначально был против кандидатуры португальца, но Моуринью все же добился своего, хотя и подчеркивает — «Юнайтед» не станет последним клубом в его карьере. Когда-то «Челси» Моуринью не смог обыграть «Вест Хэм» Сэма Эллардайса, который всей командой заперся в своей штрафной. Тогда португалец назвал такой стиль «футболом 19 века». Но сейчас сам Моуринью практикует эту ретро-версию игры. Пока работает, но может снова устареть.

Статистика в чемпионате: 2-е место, +6=2−0, мячи 21−2, 20 очков.

Цитата: «Юнайтед» может завоевать титул, играя в таком стиле. Но «МЮ» никогда не завоюет много друзей, играя в таком стиле. Оливер Холт, обозреватель Daily Mail.

Факт: «МЮ» пропустил всего два мяча после восьми стартовых игр премьер-лиге — это клубный рекорд.

«БОРУССИЯ» Д

Единственная команда из нашего рейтинга, которая уже потерпела поражение в своем чемпионате. Но без дортмундцев список был бы неполным — черно-желтые все еще лидируют в чемпионате Германии и опережают «Баварию» не только по очкам, но и по количеству забитых мячей. Правда, в Лиге чемпионов «Боруссия» загнала себя в угол, проиграв и «Тоттенхэму», и «Реалу». Зато на команду, которую строит Петер Бос, интересно смотреть — она уже даже побила несколько стартовых рекордов.

Статистика в чемпионате: 1-е место, +6=1−1, мячи 23−5, 19 очков.

Цитата: «Сразу почувствовал, что «Боруссия» — это топ-клуб. Андрей Ярмоленко, полузащитник «Боруссии».

Факт: В субботу прервалась выдающаяся серия «Боруссии» — она проиграла дома в бундеслиге впервые за 41 матч. Обидчик — «РБ Лейпциг».

Группа E

МАРИБОР — ЛИВЕРПУЛЬ

Сегодня. Марибор. Стадион «Людски Врт». 21.45 (21.25 — Матч Арена).

Прогноз Winline: П1 18.0 — Н 7.36 — П2 1.15.

О матче СПАРТАК — СЕВИЛЬЯ — здесь.

Группа F

ФЕЙЕНООРД — ШАХТЕР

Сегодня. Роттердам. Стадион «Фейеноорд». 21.45 (21.30 — Матч Наш Спорт).

Прогноз Winline: П1 3.29 — Н 3.60 — П2 2.13.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — НАПОЛИ

Сегодня. Манчестер. Стадион «Этихад». 21.45 (21.30 — Матч Футбол 2).

Прогноз Winline: П1 1.60 — Н 4.73 — П2 4.94.

Группа G

ЛЕЙПЦИГ — ПОРТУ

Сегодня. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена». 21.45 (23.50 — Матч Футбол 3).

Прогноз Winline: П1 1.99 — Н 3.55 — П2 3.74.

МОНАКО — БЕШИКТАШ

Сегодня. Монако. Стадион «Луи II». 21.45 (21.30 — Матч Игра).

Прогноз Winline: П1 1.65 — Н 4.10 — П2 4.95.