Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс игрового дня Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Приближается экватор группового этапа, а значит, нас ожидают спаренные матчи, которые, наверняка, определят первых участников плей-офф этого сезона. Разберем подробнее, что нам следует ждать от матчей вторника.

Группа F

«Манчестер Сити» — «Наполи»

Оба клуба сейчас находятся в отличной форме и являются лидерами в своих чемпионатах. «Сити» в выходные разгромил «Сток» со счетом 7:2, а «Наполи» победил со счетом, всего лишь, 1:0, но в соперниках была сама «Рома». Оба клуба являются фаворитами своей группы, и поражение неаполетанцев от «Шахтера», скорее исключение, чем правило. Фаворит в матче, безусловно, «Манчестер Сити», но «Наполи» не сдается никогда, а значит матч будет запоминающимся.

«Фейеноорд» — «Шахтер»

«Шахтер» имеет неплохой шанс обеспечить себе место в плей-офф уже после ближайших матчей. Две подряд встречи с явным аутсайдером и победа над итальянским клубом, которому предстоит играть с лидерами, могут принести такое количество очков, после чего «Наполи» будет сражаться только в Лиге Европы. В этой встрече фаворит клуб из Украины, но все знают, что в Голландии играть очень непросто.

Группа G

«Монако» — «Бешикташ»

Одна из самых ровных групп в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Турки уверенно захватили лидерство и выходят на парные матчи с ослабленным «Монако». После шума, которого навел «Монако» в прошлом году, всех лидеров расхватали во время трансферного окна, как свежий хлеб, и уже в этом сезоне клуб Дмитрия Рыболовлева не является фаворитом ни во Франции, ни в еврокубках. Если на своем стадионе «Луи II» подопечные Лео Жардима и смогут отобрать очки у лидера группы, то в Турции их ждет тяжелейшая встреча.

«РБ Лейпциг» — «Порту»

В этом матче сойдутся молодость и задор против опыта. Амбициозные, но не стабильные немцы примут на своем поле «Порту», который не имеет сумасшедших звезд, но играет стабильно и уверенно. На своем поле «Лейпциг» будет играть азартно, за что могут и поплатиться. Фаворитом я бы все же назвал португальцев, но «Лейпциг» в состоянии хоть один матч, но и сыграть вничью.

Группа H

«Реал Мадрид» — «Тоттенхэм»

Очная встреча лидеров группы Н является центровой всего игрового дня. Интриг в матче очень много. Забьет ли Роналду и Кейн? Справится ли с волнением второй вратарь мадридцев Кико Касилья? Пройдет ли Кейн просмотр в Мадриде и захочет ли Перес выложить огромные деньги за форварда? Матч ожидается знаковым и, наверняка, определит будущего победителя группы. Встреча, обязательная к просмотру, даже если вы болельщик «Спартака».

«АПОЭЛ» — «Боруссия Дортмунд»

Немцы являются явными фаворитами противостояния с кипрским клубом, что поможет, если не догнать, то хотя бы приблизится к лидерам. «Боруссия» впервые за долгое время проиграла на своем поле «Лейпцигу», но это никак не должно сказаться на матчах Лиги чемпионов. Никто, кроме болельщиков «АПОЭЛа», не сомневается в победе «Боруссии». Хотя, возможно, и они не сильно верят в свою команду.

Группа Е

«Марибор» — «Ливерпуль»

Одна из самых интересных групп для российских болельщиков, так как в этой группе играет московский «Спартак» — самый популярный клуб в России. Клуб из Словении набрал пока единственное очко в домашнем матче с москвичами, а соперничать с «Севильей» и «Ливерпулем» «Марибору» явно не хватит сил. Прекрасная игра ливерпульцев в матче с «Манчестер Юнайтед» закончилась вничью, но подбор игроков у «МЮ» и «Марибора» диаметрально противоположный. Мерсисайдцы скорее всего наберут шесть очков во встречах с «Марибором».

«Спартак» — «Севилья»