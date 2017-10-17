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01:58 (мск), источник: ТАСС

«Реал» и «Тоттенхэмом» встретятся в Мадриде в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Матчи в четырех группах футбольной Лиги чемпионов пройдут во вторник. Третьи победы могут одержать испанский «Реал», английские «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», а также турецкий «Бешикташ».

Источник: AFP 2017

В группе Н сыграют лидеры — в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» встречаются «Реал» и «Тоттенхэм», которые одержали по две победы. Победитель очной встречи фактически гарантирует себе выход в следующую стадию, учитывая, что конкуренты из дортмундской «Боруссии» и кипрского АПОЭЛа очков пока не имеют.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа H, 17.10.2017, 21:45
Реал
-Тоттенхэм Хотспур-

«Реал» осенью действует не лучшим образом, растеряв немало очков в чемпионате Испании, однако высочайший класс команды Зинедина Зидана позволяет ей даже при такой неубедительной игре добиваться побед. В национальном первенстве «Реал» одержал в субботу третью победу подряд, обыграв в гостях «Хетафе» (2:1), причем первые в чемпионате мячи забили Карим Бензема и Криштиану Роналду. «Реал» поднялся в турнирной таблице уже на третье место, уступая пять очков лидеру «Барселоне».

«Тоттенхэм» в сложнейшей группе, где есть три явных фаворита на два места в 1/8 финала, выглядит очень уверенно, со счетом 3:1 победив «Боруссию» и разгромив АПОЭЛ — 3:0. При этом подопечные аргентинского специалиста Маурисио Почеттино неплохо выступают в чемпионате Англии, отставая лишь от двух клубов из Манчестера — «Сити» и «Юнайтед». Хотя в субботу «Шпоры» добились непростой победы над «Борнмутом» (1:0) благодаря мячу датчанина Кристиана Эриксена.

«Реал» и «Тоттенхэм» начнут встречу в 21:45 мск, в это же время на стадионе GSP в Никосии АПОЭЛ примет «Боруссию». Для дортмундцев потеря очков еще и в матче с аутсайдерами группы может стать катастрофой, при этом в субботу «Боруссия» впервые проиграла в чемпионате Германии — на своем поле «Лейпцигу» (2:3). Два очередных мяча забил габонец Пьер-Эмерик Обамейянг, однако его усилий для успеха не хватило. «Боруссия» продолжает возглавлять таблицу бундеслиги, после восьми туров на два очка опережая «Баварию».

Встреча суператакующих команд

В Манчестере пройдет один из самых ожидаемых матчей тура, в рамках группы F местный «Манчестер Сити» сыграет с итальянским «Наполи». Обе команды на старте сезона показывают яркий и результативный футбол, лидируя в своих чемпионатах. Подопечные Хосепа Гвардьолы в восьми турах лишь раз сыграли вничью, забив 29 мячей, из которых семь — в субботней встрече со «Стоком» (7:2).

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа F, 17.10.2017, 21:45
Манчестер Сити
-Наполи-

«Наполи», ведомые Маурицио Сарри, одержал восемь побед на старте чемпионата Италии, в которых забил 26 мячей. В субботу «Наполи» в гостях обыграл одного из конкурентов — «Рому» со счетом 1:0 благодаря мячу Лоренцо Инсинье.

Но если «Манчестер Сити» в группе F победил дважды, оставаясь главным фаворитом, то у «Наполи» лишь три очка. Стартовали неаполитанцы с поражения в Харькове от чемпиона Украины «Шахтера» (1:2). «Шахтер» во вторник сыграет в гостях с «Фейенордом» из Нидерландов, который проиграл уже дважды.

В группе G, одной из самых ровных по составу, во вторник «Лейпциг» сыграет с португальским «Порту», тогда как «Монако» встретится с «Бешикташем». Полуфиналист прошлой Лиги чемпионов «Монако» неудачно начал нынешний турнир, и в случае очередной осечки и победы «Порту» выход монегасков в плей-офф окажется под большим сомнением. В предыдущем матче «Монако» на своем поле крупно проиграл «Порту» (0:3), а в минувшую пятницу «Монако» уступил и в чемпионате Франции — «Лиону» со счетом 2:3.

Во вторник пройдут также матчи в группе Е, где чемпион России «Спартак» примет испанскую «Севилью». Среди матчей среды — встреча между ЦСКА и швейцарским «Базелем».

Тоттенхэм Хотспур
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