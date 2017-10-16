Семь вещей, которые нужно знать о сопернике «Спартака»

Источник: AFP 2017

ЛУЧШАЯ СЕЛЕКЦИЯ В СТРАНЕ

Причины успехов «Севильи» (5 еврокубков за 10 лет) нужно искать в отличной скаутской системе — возможно, лучшей в стране. Ее выстроил бывший голкипер Мончи, икона для испанского клуба, который после окончания карьеры стал спортивным директором. Сейчас он трудится в «Роме». Много футболистов в последние десять лет прибыли в «Севилью» ноунеймами, а в команде стали звездами. Тщательная селекция касается и главных тренеров. Сампаоли, Эмери, Капаррос, Хуанде Рамос — все это история побед.

БЮДЖЕТ НОМЕР ЧЕТЫРЕ

В испанской футбольной иерархии «Севилья» котируется как клуб номер четыре, причем место свое команда занимает прочно. Выше, понятно, «Реал» и «Барселона», а также «Атлетико», который несколько лет назад перебрался на высокий лигочемпионский уровень. А вот «Валенсию» андалусийцы в условном рейтинге обошли. Кроме того, у «Севильи» — четвертый по размеру бюджет в ла лиге. Понятно, после кого.

В ЛИДЕРАХ — ФРАНЦУЗЫ И АРГЕНТИНЦЫ

В раздевалке главные — это аргентинец Эвер Банега и француз Стивен Н’Зонзи, но прямо сейчас оба показывают не лучшую игру. Пока они себя ищут, команду тащат их соотечественники — хавбек Хоакин Корреа и форвард Виссан Бен Йеддер, который забил три мяча «Марибору». Ну, и вратарь Рико, конечно, он испанец — голкипер очень хорош.

ТРЕНЕР ЕЩЕ АДАПТИРУЕТСЯ

У Эдуардо Бериссо отличная репутация — но пока за счет успехов в «Сельте». В Виго у него все было хорошо, а в Севилье еще нужно себя проявить. После Эмери, который выиграл три подряд Лиги Европы, и Сампаоли — он ушел в сборную Аргентины — завоевать любовь болельщиков непросто. Видно, что пока Бериссо не совсем стабилен.

РОТАЦИЯ МЕЧТЫ

Заявка. А точнее — ее разнообразие. «Севилья» может себе позволить проводить ротацию без потери качества. Навас, Нолито, Банега — тренер может выбирать из разных и классных мастеров, каждый из которых одинаково опасен для соперника.

СЛАБОЕ МЕСТО

У «Севильи» начинаются проблемы там, где завязывается реально жесткая борьба. Команде непросто с бойцами — типа «Атлетика» из Бильбао, ну или — «Атлетико» из Мадрида. Чем больше прессинга, тем труднее «Севилье». Ей порой не хватает мускул.

БОЛЕЛЬЩИКИ — ЛЕВЫЕ

Ультрас «Севильи» — «Бирис Норте» — исповедуют левую идеологию. В отличие от своих главных оппонентов — «Бетиса», чьи фанаты ближе к правым — терпимо относятся к сепаратизму некоторых испанских регионов.