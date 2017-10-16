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16 октября, источник: Советский спорт

Один из них уже порвал ЦСКА. Почему «Манчестеры» пошумят в АПЛ и Лиге чемпионов

Кажется, в этом сезоне АПЛ основная борьба за чемпионский титул развернется между «МЮ» и «МС».

Источник: AFP 2017

ПАРУ ЛЕТ НАЗАД

Помните, когда последний раз оба манчестерских клуба всерьез претендовали на золото премьер-лиги? В сезоне 2011/12, когда «Сити» обошел главного неприятеля не по очкам, а по разнице мячей. Вот это была рубка! Грузовик с чемпионским кубком пришлось поставить между Манчестером («Сити» играл дома с «КПР» — 3:2) и Сандерлендом («Юнайтед» победил на выезде 1:0), ведь до последнего было неясно, кто станет чемпионом. Но это все дела минувшие, давайте вернемся в настоящее.

После семи туров манкуниацы — в авангарде, плечом к плечу, ни разу не проиграв, пропустив всего по два мяча и имея по 17 очков. Братья-близнецы? О нет, эти ребята из разного теста.

ВОЗВРАЩЕНИЕ «ЮНАЙТЕД»

«МЮ» шикарен. После победы над ЦСКА (4:1) в Лиге чемпионов на послематчевой пресс-конференции Жозе Моуриньо признался, что его команда наконец избавилась от неприятного багажа прошлого и теперь стабильно берет очки не только дома, но и на выезде. Что игроки окрепли, поверили в себя, друг в друга и ставят самые высокие задачи.

Такие воинственные речи, столько пафоса и желания попасть на главные страницы всех спортивных СМИ! Но вы бы видели, как говорил об этом португалец — спокойно, вальяжно. В его взгляде читалось: «Как же вы меня достали! Мы просто хотим выиграть Лигу чемпионов».

В прошлом сезоне Моуриньо много нервничал. Сходу взять АПЛ не получилось, хоть для него это и дело привычное. Пришлось пройти 65-матчевый марафон, по результатам которого удалось зацепить неприметный Кубок лиги и что-то посерьезнее — Лигу Европы, которая на следующий сезон подарила Лигу чемпионов.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа A, 18.10.2017, 21:45
Бенфика
-Манчестер Юнайтед-

КАК ИГРАЕТ

Этот «Юнайтед» уже не та размазня ван Гала, с трудом продирающаяся в четверку. Теперь он представляет собой киборга, способного трансформироваться в зависимости от задачи. Команда может использовать сразу несколько схем, опираясь на абсолютно разных исполнителей. Три, четыре, пять — количество защитников варьируется в том числе и от специфики соперника. Расположение и число атакующих футболистов — тоже. Их функции на поле в одном матче могут кардинально отличаться от задач на прошлую встречу.

Яркий пример — Генрих Мхитарян. То чис-тый крайний форвард, то конструктивный инсайд, регулярно сваливающийся в центр (смотри игру с ЦСКА), то классическая «десятка».

Кроме того, у «МЮ» в этом сезоне стал лучше работать механизм по нейтрализации «умников». Матич с Эррерой не только превращают в пыль большую часть атак соперников через центральную зону, но и ведут охоту на конкретных футболистов. Больше это относится к Неманье, который способен как пристегнутый бегать все 90 минут за каким-нибудь креативным, но легковесным хавбеком неприятеля.

ТВОРЧЕСТВО «СИТИ»

«Сити» гениален. И дело не в деньгах и красоте футбола. Команда, сохранив практически всех игроков прошлого сезона, сделала качественный скачок вперед. Заслуга в этом, конечно же, Пепа Гвардиолы.

Да, в его стиле многие разобрались. Осталось только научиться так играть в футбол. Дебютный сезон испанца в Англии показал: каким бы крутым тренером ты ни был, в АПЛ от тебя нужно нечто новое. Гвардиола это новое миру подарил — пусть методом проб и ошибок. И попал в основной турнир ЛЧ.

Помните, сколько авансов выдавали Пепу перед прошлым сезоном? Как называли одним из претендентов на золото? Но за умопомрачительными победами следовали пробуксовки и потери очков. Итог — третье место, в 15 очках от лидера.

Показательно было другое — противостояние «Сити» с топами. С «Челси» 1:3 и 1:2, с «Ливерпулем» 0:1 и 1:1, с «МЮ» 2:1 и 0:0, с «Арсеналом» 2:1 и 2:2, с «Тоттенхэмом» 0:2 и 2:2. Маловато побед, не находите?

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа F, 17.10.2017, 21:45
Манчестер Сити
-Наполи-

КАК ИГРАЕТ

Главное, что изменилось в команде за год, — серьезное укрепление оборонительной линии и прогресс Стоунза.

В команде есть самоотверженный вратарь, классно играющий ногами. А то ведь как было — Браво хорош в одном, но плох в другом, как и Кабальеро. А с приходом Эдерсона оборонительная линия «горожан» смотрится иначе — более весомо, что ли.

Во-вторых, наконец-то у «Сити» топовые фланговые защитники. Уокер вообще супер, ему времени на адаптацию не потребовалось, а бывший монегаск Менди слева ничуть не хуже, от духа Коларова не осталось и следа. Теперь фронт атак «Сити» широк как никогда.

В центре поля прибавилось вариативности. Одно из новшеств — Сильва на позиции «восьмерки». Вместе с почти однофамильцем Силвой они могут соорудить серьезный моторно-мозговой центр, однако вряд ли Гвардиола изменит себе и постоянно будет удерживать на скамейке объемного Фернандиньо.

Впереди все те же — универсальные, готовые меняться друг с другом Де Брюйне, Сане, Стерлинг. На острие атаки выбора больше не стало — либо Жезус, либо Агуэро, но оба по-прежнему эффективно проводят отведенное на поле время. Да что уж там, даже без форварда, с ложной «девяткой» «Сити» будет смотреться органично. В прошлом сезоне опыт такой игры уже был, зачем же от него отказываться?

***

Во вторник 18 октября «Юнайтед» проведет выездной матч против «Бенфики». Если лиссабонцев удастся обыграть, а ЦСКА при этом параллельно победит «Базель», обидное поражение от манкунианцев в Москве получится нивелировать.

«Сити» играет в среду 19 октября с «Наполи», но дома. Это серьезное подспорье для удачного результата и третьей подряд победы в Лиге чемпионов.

Оба «Манчестера» начали этот еврокубковый сезон суперудачно, не потеряв ни одного очка. Быть может именно они в этом сезоне напомнят всем, как грозны и серьезные еще десять лет назад были британские топ-клубы?

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