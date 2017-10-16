Один из них уже порвал ЦСКА. Почему «Манчестеры» пошумят в АПЛ и Лиге чемпионов
Кажется, в этом сезоне АПЛ основная борьба за чемпионский титул развернется между «МЮ» и «МС».
Кажется, в этом сезоне АПЛ основная борьба за чемпионский титул развернется между «МЮ» и «МС».
ПАРУ ЛЕТ НАЗАД
Помните, когда последний раз оба манчестерских клуба всерьез претендовали на золото
После семи туров манкуниацы — в авангарде, плечом к плечу, ни разу не проиграв, пропустив всего по два мяча и имея по 17 очков.
ВОЗВРАЩЕНИЕ «ЮНАЙТЕД»
«МЮ» шикарен. После победы над ЦСКА (4:1) в Лиге чемпионов на послематчевой
Такие воинственные речи, столько пафоса и желания попасть на главные страницы всех спортивных СМИ! Но вы бы видели, как говорил об этом португалец — спокойно, вальяжно. В его взгляде читалось: «Как же вы меня достали! Мы просто хотим выиграть Лигу чемпионов».
В прошлом сезоне Моуриньо много нервничал. Сходу взять АПЛ не получилось, хоть для него это и дело привычное. Пришлось пройти 65-матчевый марафон, по результатам которого удалось зацепить неприметный Кубок лиги и
КАК ИГРАЕТ
Этот «Юнайтед» уже не та размазня ван Гала, с трудом продирающаяся в четверку. Теперь он представляет собой киборга, способного трансформироваться в зависимости от задачи. Команда может использовать сразу несколько схем, опираясь на абсолютно разных исполнителей. Три, четыре, пять — количество защитников варьируется в том числе и от специфики соперника. Расположение и число атакующих футболистов — тоже. Их функции на поле в одном матче могут кардинально отличаться от задач на прошлую встречу.
Яркий пример — Генрих Мхитарян. То
Кроме того, у «МЮ» в этом сезоне стал лучше работать механизм по нейтрализации «умников». Матич с Эррерой не только превращают в пыль большую часть атак соперников через центральную зону, но и ведут охоту на конкретных футболистов. Больше это относится к Неманье, который способен как пристегнутый бегать все 90 минут за
ТВОРЧЕСТВО «СИТИ»
«Сити» гениален. И дело не в деньгах и красоте футбола. Команда, сохранив практически всех игроков прошлого сезона, сделала качественный скачок вперед. Заслуга в этом, конечно же, Пепа Гвардиолы.
Да, в его стиле многие разобрались. Осталось только научиться так играть в футбол. Дебютный сезон испанца в Англии показал: каким бы крутым тренером ты ни был, в АПЛ от тебя нужно нечто новое. Гвардиола это новое миру подарил — пусть методом проб и ошибок. И попал в основной турнир ЛЧ.
Помните, сколько авансов выдавали Пепу перед прошлым сезоном? Как называли одним из претендентов на золото? Но за умопомрачительными победами следовали пробуксовки и потери очков. Итог — третье место, в 15 очках от лидера.
Показательно было другое — противостояние «Сити» с топами. С «Челси» 1:3 и 1:2, с «Ливерпулем» 0:1 и 1:1, с «МЮ» 2:1 и 0:0, с «Арсеналом» 2:1 и 2:2, с «Тоттенхэмом» 0:2 и 2:2. Маловато побед, не находите?
КАК ИГРАЕТ
Главное, что изменилось в команде за год, — серьезное укрепление оборонительной линии и прогресс Стоунза.
В команде есть самоотверженный вратарь, классно играющий ногами. А то ведь как было — Браво хорош в одном, но плох в другом, как и Кабальеро. А с приходом Эдерсона оборонительная линия «горожан» смотрится иначе — более весомо, что ли.
В центре поля прибавилось вариативности. Одно из новшеств — Сильва на позиции «восьмерки». Вместе с почти однофамильцем Силвой они могут соорудить серьезный
Впереди все те же — универсальные, готовые меняться друг с другом Де Брюйне, Сане, Стерлинг. На острие атаки выбора больше не стало — либо Жезус, либо Агуэро, но оба
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Во вторник 18 октября «Юнайтед» проведет выездной матч против «Бенфики». Если лиссабонцев удастся обыграть, а ЦСКА при этом параллельно победит «Базель», обидное поражение от манкунианцев в Москве получится нивелировать.
«Сити» играет в среду 19 октября с «Наполи», но дома. Это серьезное подспорье для удачного результата и третьей подряд победы в Лиге чемпионов.
Оба «Манчестера» начали этот еврокубковый сезон суперудачно, не потеряв ни одного очка. Быть может именно они в этом сезоне напомнят всем, как грозны и серьезные еще десять лет назад были британские