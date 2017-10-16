Мельгарехо тренировался в общей группе перед игрой с «Севильей»
МОСКВА, 16 окт —
МОСКВА, 16 окт —
Игрок получил повреждение в пятницу в выездном матче 13-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (2:1). Мельгарехо, ставший автором победного гола «Спартака», вышел на замену на 68-й минуте, однако через 18 минут покинул поле
В понедельник на базе в подмосковной Тарасовке футболисты «Спартака» провели предматчевую тренировку. Команда занималась в том же составе, что побывал на игре в Грозном: в общей группе работали вратари Александр Селихов и Александр Максименко, а также 20 полевых игроков, включая Мельгарехо.
Матч группы Е между «Спартаком» и «Севильей» пройдет во вторник на стадионе в Тушино и начнется в 21:45 по московскому времени.