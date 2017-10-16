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19:34 (мск), источник: Р-Спорт

Мельгарехо тренировался в общей группе перед игрой с «Севильей»

МОСКВА, 16 окт — Р-Спорт. Парагвайский футболист московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо тренировался в общей группе перед домашним матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с испанской «Севильей», сообщается на официальном сайте «красно-белых».

Источник: РИА "Новости"

Игрок получил повреждение в пятницу в выездном матче 13-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (2:1). Мельгарехо, ставший автором победного гола «Спартака», вышел на замену на 68-й минуте, однако через 18 минут покинул поле из-за травмы. Впоследствии у парагвайского футболиста был диагностирован ушиб бедра.

В понедельник на базе в подмосковной Тарасовке футболисты «Спартака» провели предматчевую тренировку. Команда занималась в том же составе, что побывал на игре в Грозном: в общей группе работали вратари Александр Селихов и Александр Максименко, а также 20 полевых игроков, включая Мельгарехо.

Матч группы Е между «Спартаком» и «Севильей» пройдет во вторник на стадионе в Тушино и начнется в 21:45 по московскому времени.

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