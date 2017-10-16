Мельгарехо тренировался в общей группе перед игрой с «Севильей»

Источник: РИА "Новости"

Игрок получил повреждение в пятницу в выездном матче 13-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (2:1). Мельгарехо, ставший автором победного гола «Спартака», вышел на замену на 68-й минуте, однако через 18 минут покинул поле из-за травмы. Впоследствии у парагвайского футболиста был диагностирован ушиб бедра.

В понедельник на базе в подмосковной Тарасовке футболисты «Спартака» провели предматчевую тренировку. Команда занималась в том же составе, что побывал на игре в Грозном: в общей группе работали вратари Александр Селихов и Александр Максименко, а также 20 полевых игроков, включая Мельгарехо.