Тренер «Севильи»: Мы знаем силу «Спартака» и будем играть аккуратно

«Начнем с того, что команда очень скоростная, у них очень быстрые нападающие, серьезную угрозу представляют и полузащитники Фернандо и (Денис) Глушаков. Надо очень аккуратно играть с мячом, чтобы не получить контрвыпад соперника. Отталкиваемся от своих возможностей. Будем играть в свой футбол, который будет аккуратным. Игра будет осторожной, памятуя о сильной атаке и контратаке “Спартака”. Они будут ждать своих возможностей», — заявил Бериссо на пресс-конференции.