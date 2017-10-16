Тренер «Севильи»: Мы знаем силу «Спартака» и будем играть аккуратно
МОСКВА, 16 окт —
МОСКВА, 16 окт —
Матч между «Спартаком» и «Севильей» пройдет во вторник в Москве.
«Начнем с того, что команда очень скоростная, у них очень быстрые нападающие, серьезную угрозу представляют и полузащитники Фернандо и (Денис) Глушаков. Надо очень аккуратно играть с мячом, чтобы не получить контрвыпад соперника. Отталкиваемся от своих возможностей. Будем играть в свой футбол, который будет аккуратным. Игра будет осторожной, памятуя о сильной атаке и контратаке “Спартака”. Они будут ждать своих возможностей», — заявил Бериссо на