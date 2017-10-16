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19:44 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер «Севильи»: Мы знаем силу «Спартака» и будем играть аккуратно

МОСКВА, 16 окт — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Футболисты «Севильи» будут играть аккуратно в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против московского «Спартака», зная атакующий и контратакующий потенциал «красно-белых», заявил главный тренер испанского клуба Эдуардо Бериссо.

Источник: РИА "Новости"

Матч между «Спартаком» и «Севильей» пройдет во вторник в Москве.

«Начнем с того, что команда очень скоростная, у них очень быстрые нападающие, серьезную угрозу представляют и полузащитники Фернандо и (Денис) Глушаков. Надо очень аккуратно играть с мячом, чтобы не получить контрвыпад соперника. Отталкиваемся от своих возможностей. Будем играть в свой футбол, который будет аккуратным. Игра будет осторожной, памятуя о сильной атаке и контратаке “Спартака”. Они будут ждать своих возможностей», — заявил Бериссо на пресс-конференции.

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