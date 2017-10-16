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16:05 (мск), источник: Советский спорт

Массимо Каррера: Мы взрослые люди и сами знаем, что у нас не получается

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи».

Источник: РИА "Новости"

«СЕВИЛЬЯ» — УВАЖАЕМАЯ КОМАНДА

— К «Севилье» готовились так же, как и к «Ливерпулю»?
— Мы настраивались на победу. Но на поле присутствует еще и противник, который позволяет или не позволяет выполнить нашу установку. С «Ливерпулем» у нас кое-что получилось, но в целом мы сыграли оборонительно. Но это не значит, что мы этого хотели, соперник заставил нас действовать подобным образом.

С «Севильей» будет не так легко, как кажется. Этот клуб совсем недавно выиграл три Лиги Европы подряд, состав у команды отличный. Это госпожа команда, уважаемая команда.

— Перед «Ливерпулем» вы говорили, что это будет последний бой. Сейчас дела полегче, особенно в РФПЛ. Предчувствие перед «Севильей» иное?
— Нет никакой разницы, это будет такой же важный и сложный матч, как с «Ливерпулем». У нас восстановились некоторые игроки, но в остальном ничего не меняется.

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«У СОПЕРНИКА НЕТ СЛАБЫХ МЕСТ»

— Каковы слабые стороны «Севильи»?
— У соперника их нет. «Севилья» показывает хороший футбол, используя с интересными игроком. Мы должны провести идеальный матч с технической и тактической стороны. Это не последняя европейская команда, у них большой еврокубковый опыт.

— «Спартак» дважды обыгрывал в ЛЧ «Реал». С другими испанскими командами красно-белые показывают себя не с лучшей стороны. Испанский футбол для «Спартака» неудобен?
— Испанский футбол — сложный. Много техничных игроков, постоянный перепас на маленьком пространстве. Да даже вспомните знаменитую тики-таку. На тренировке будем отрабатывать различные схемы и приемы, чтобы перекрыть как можно больше возможностей оппонента.

— В прошлом году вокруг «Спартака» было много положительных обсуждений. Сейчас больше негатива, который потихоньку стихает. Как себя чувствует коллектив в этих обстоятельствах?
— Это часть футбола. От сильной команды должны отлетать и критика и та похвала, которая есть. Это происходило в прошлом сезоне, когда нас хвалили, а мы не задирали голову и продолжали улучшать себя, стоя на земле, а не летая в облаках. Несмотря на результат начала сезона, критика затрагивает наши души.

Мы всегда были нацелены на улучшение своих показателей. Думаю, самым важным фактором является настроение в раздевалке, а что происходит вне — нас касаться не должно. Мы здесь все взрослые люди, и когда все хорошо, в похвале мы не нуждаемся. А когда что-то идет не так, мы не обращаем внимание на критику. Мы и так знаем, где мы ошибаемся и что нам нужно поправить.

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ДЕНИС ГЛУШАКОВ: НАШЕ ДЕЛО ИГРАТЬ, ВАШЕ — ПИСАТЬ

Свое мнение высказал и капитан москвичей Денис Глушаков, которому на пресс-конференции вопросов задали не так много.

— Когда хорошо выглядим — хвалите, когда плохо — ругаете. Наше дело играть, ваше — писать.

— С какими мыслями готовитесь к «Севилье»? Кого выделите в составе соперника?
— «Севилья» — молодая бегущая команда, играющая в топ-чемпионате. Индивидуально кого-то выделять неправильно. Ощущения — думаю, наконец-то поучаствую, ведь с «Ливерпулем» не получилось сыграть из-за травмы. Самое хорошее ощущение. С трибуны тяжело было смотреть, как ребята играли с «Ливерпулем» без меня. Все ожидание придержу до матча в себе.

— Каррера сказал, что «Севилья» — госпожа. Что нужно сделать «Спартаку», чтобы в этом матче стать господином?
— Тренер сказал не говорить! — с улыбкой ответил Денис после совета Массимо, произнесенного шепотом и ухмылкой. — А если серьезно, мы играем дома при фантастической поддержке. Как и всегда, нужно выложиться больше, чем на сто процентов. «Севилья» команда играющая, поэтому позволит играть нам. Вот, собственно, и весь рецепт. Необходима максимальная самоотдача да и только.

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