Без Парехи — прорехи. У «Севильи» большие проблемы перед «Спартаком»

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Эдуардо Бериццо второй раз за год гостит в России. Но единственное, что объединяет эти две истории — страна назначения. Город, соперник, турнир, даже собственное окружение — всё другое. В марте он презентовал Краснодару «Сельту» в Лиге Европы, теперь привёз в Москву «Севилью» на встречу со «Спартаком» в Лиге чемпионов. В настроении, далёком от весеннего…

Сегодня причин для беспокойства у Бериццо несоизмеримо больше, чем тогда. И дело тут не только в свежем поражении в Бильбао, отбросившем андалусийцев со второго места на четвёртое-пятое (хотя и оно повышению боевого духа не могло способствовать). В ещё большей степени аргентинца волнуют проблемы с кадрами. Перед встречей с чемпионом России Бериццо почувствовал себя в шкуре белорусского коллеги Виктора Гончаренко: защита обезлюдела — хоть самому костюм сбрасывай да на «амбразуру» бросайся!

До этого, конечно, не дойдёт, но посушить голову над составом тренеру «Севильи» придётся. В столицу России «рохибланкос» явились с одним стопроцентно кондиционным стоппером — остальные либо дома остались, либо прилетели не вполне здоровыми. Так что ещё неизвестно, у кого проблем больше, у «Спартака» или его испанского гостя.

Более всего удары судьбы покорёжили центральную ось «Севильи». Четверти чемпионата Испании не прошло, а Бериццо уже потерял обоих ключевых защитников, капитана Пареху и его первого зама Каррисо. Бывшего спартаковца с февраля мучила грыжа. В межсезонье боли Нико отпустили, но с возобновлением официального сезона обострились вновь. Сыграв несколько матчей через «не могу», аргентинец лёг на операцию и только неделю назад приступил к тренировкам в облегчённом режиме. О возвращении на поле в ближайшее время речь даже не идёт.

У португальского напарника Парехи старт сезона проходит в режиме «матч играю — два лечусь». За восемь туров Примеры Даниэль Каррисо трижды (!) брал больничный из-за мышечных повреждений. Выезды в Бильбао и Москву он тоже пропустил.

В Стране Басков Бериццо выставил в основе всех двух оставшихся «в живых» центрбеков — Лангле и Кьера. Сказать, что те сработали безукоризненно, сильно погрешить против истины. В обороне «Севильи» методично происходили «возгорания». Гол «Атлетика» зрел, и перед перерывом он случился. Курьёзный, обидный для гостей, но закономерный с точки зрения логики игры. «Севилья» аналогичный, точь-в-точь, момент во втором тайме проворонила — и проиграла.

Ладно очки — времени наверстать упущенное уйма, но «Севилья» снова понесла кадровые потери. И опять в проблемной зоне. Опорный хавбек Стивен Н’Зонзи сломался на ровном месте — сам себе неловко наступил на ногу и уже пару минут спустя сидел на скамейке — со здоровенным пакетом льда на голеностопе и мрачным выражением лица. Диагноз медиков — растяжение связок лодыжки — не оставил Н’Зонзи надежд на путешествие в Россию, и французская пятёрка в составе «Севильи» превратилась в квартет.

На этом дурные вести для Бериццо не закончились. По окончании матча выяснилось, что Симон Кьер доигрывал, превозмогая боль в голени. В «конвокаторию» — список вызванных на игру — датчанин всё-таки попал, но выйдет ли на газон «Открытия», сейчас он и сам не скажет — не знает.

Таким образом, молодой, 22 лет от роду, француз Клеман Лангле сыграет завтра на безальтернативной основе. Кто составит ему компанию, можно только догадываться. Бериццо ещё перед путешествием в Бильбао очертил кружок кандидатов на замещение временно вакантной позиции. Первый в очереди — земляк тренера Меркадо.

Никаких привилегий по национальному признаку — просто Габриэль единственный из представителей смежных амплуа имеет опыт работы на этом участке и просто опыт больших международных игрищ. Его ещё прошлый «энтренадор», тоже аргентинец Сампаоли, внедрял в сердце обороны. В Бильбао Бериццо не стал утруждать Меркадо после двух нервных матчей за сборную, но в Москве наверняка задействует. И скорее всего в центре.

Полузащитники Писарро и Гайс тоже рассматриваются в этом качестве, но как вторая-третья опция, на случай, если штатных защитников в обойме вообще не останется. Справа в таком случае выйдет Себастьен Коршья.

Наверняка даст возможность Бериццо оценить московской публике несостоявшегося спартаковца Банегу. Три с половиной года назад Эвер до «народной команды» не дошёл, а на её новой арене всё-таки выступит. Должен выступить — иначе какой смысл тренеру было беречь его в национальной лиге, а потом тащить за тридевять земель в Россию?