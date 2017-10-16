Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ раскрыли череду ошибок Путина
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Умер актер Дмитрий Марьянов
Президент Чехии заявил, что не извинится за слова о Крыме
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Амкар
Тосно
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Беневенто
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
22:00
Лас-Пальмас
Сельта
Футбол. Зарубежный
15.10
Интер3
Милан2
Футбол. Зарубежный
15.10
Страсбур3
Марсель3
Все события
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура
СКА потерпел второе поражение в 23 матчах сезона КХЛ
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
Умер актер Дмитрий Марьянов
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
15Россия сыграла вничью с Ираном в Казани
14Дерись, как девчонка: как устроен женский реслинг
13:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Штилер назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Русенборг»

Немецкая бригада арбитров обслужит матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Русенборгом», сообщает пресс-служба УЕФА.

Источник: РИА "Новости"

Главным судьей назначен Тобиас Штилер, его помощниками будут Майк Пикель и Ян Зайдель. Дополнительные ассистенты — Беньямин Бранд и Харм Осмерс, резервный арбитр — Кристиан Гиттельманн.

Матч «Зенит» — «Русенборг» пройдет в четверг, 19 октября. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Русенборг
НовостиМатчиСоставСтатистика
История, после которой будет тяжело не заплакать
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком»
СКА потерпел второе поражение в 23 матчах сезона КХЛ
Определились «сеянные» сборные в стыковых матчах ЧМ-2018
Вадим освобожденный. Шипачев начал в НХЛ с победного гола: видео
Мауро Икарди – лучшее, что было вчера в миланском дерби
Футболист ЦСКА Головин восстановится к матчу с «Базелем»
Глушаков: 8 очков от «Зенита»? Это отыгрывается
Новости
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Ирина Горбачева: «Мы те еще секс-символы поколения» Актриса Ирина Горбачева, сыгравшая главную роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», рассказала, почему сценарий заставил ее плакать и как она согласилась на съемки эротической сцены
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь