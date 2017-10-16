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Штилер назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Русенборг»
Немецкая бригада арбитров обслужит матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Русенборгом», сообщает
Немецкая бригада арбитров обслужит матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Русенборгом», сообщает
Главным судьей назначен Тобиас Штилер, его помощниками будут Майк Пикель и Ян Зайдель. Дополнительные ассистенты — Беньямин Бранд и Харм Осмерс, резервный арбитр — Кристиан Гиттельманн.
Матч «Зенит» — «Русенборг» пройдет в четверг, 19 октября. Начало — в 20.00 по московскому времени.