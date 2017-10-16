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11:50 (мск), источник: Советский спорт

Вторник. «Севилья». Момент спартаковской истины

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев считает, что ближайшие матчи Лиги чемпионов объяснят природу странностей в игре красно-белых.

Источник: Советский спорт

Ближайшие туры Лиги чемпионов, где «Спартак» дважды встретится с «Севильей», а ЦСКА — с «Базелем», сделают российскую футбольную осень. Скорректируют нашу оценку текущего момента РФПЛ. Красно-белые и красно-синие нынче у нас не в лидерах, но и предстоящие соперники — не из космоса. И, по всей вероятности, в матчах именно с ними хранятся ключи к прорыву в лигочемпионский плей-офф.

Самый горячий в своей актуальности вопрос — способен ли этой осенью «Спартак» на что-то серьезное? Дожав в середине лета «Локомотив» в схватке за Суперкубок, в дальнейшем он не осилил ни одного соперника, претендующего на приставку «топ» (занести в этот ряд «Краснодар» уже рука не поднимается). Притом нужно, наверное, иметь в виду, что некий новый акцент в подготовке был внесен с расчетом на серьезный эффект. Без этого акцента точно не обошлось — иначе откуда взялись конфузные пертурбации красно-белых со знаком «минус»? И травматизм, и ворох пропущенных во вторых таймах мячей. Если до перерыва «Спартак» пропускает исключительно от «Зенита» и «Ливерпуля», а после него — от кого угодно и помногу, то это вопрос не организации игры, а именно запасенной выносливости!

От Массимо Карреры, видно, не дождаться пояснения по существу возникшей проблемы — в публичных речах он старательно уходит от конкретики. Значит, — довольствуемся гипотезой. Увеличением нагрузок «Спартак» готовили к тому, чтобы с какого-то момента он налился новой силой. И именно сейчас, перед «Севильей», настало время поставить вопрос ребром. Выстрелит ли команда в ключевых лигочемпионских матчах — или эксперимент провалился, и целая треть чемпионата просто спущена на тормозах?

Уместны будут несколько примеров того, как тренеры и команды «играют» с нагрузками и, соответственно, с плановым выходом на пик кондиций. Очень уважал это дело незабвенный Валерий Лобановский. В 1986-м на ЧМ сборная СССР рванула у него по мексиканскому пеклу с места в карьер (6:0 с Венгрией, весьма крепкой тогда!), но наработанной прыти не хватило на плей-офф. Поэтому два года спустя Валерий Васильевич выбрал на Евро стратегию «низкого старта», команда разжала пружину по ходу дела, и лишь самую малость ее не хватило на финал с голландцами. И Лобановский вновь внес коррективы: на ЧМ-1990, похоже, заготовил эффект пружины уже сугубо на плей-офф. Да только команда не выбралась из группы…

Запомнился фокус преображения в исполнении сборной Франции — с Зиданом еще — на ЧМ-2006. Она тоже едва выползла из группы в плей-офф — а там расцвела. Обескуражив, в частности, красавицу Бразилию, заведомую фаворитку.

Еще более охотно практикуют плановые спады и подъемы в хоккее. Недавно просочилось: новый тренер ЦСКА Игорь Никитин жмет в регулярке на тормоза, накапливая газ к плей-офф. Подождем, поглядим.

Но вернемся к «Спартаку». Готовит ли плановый взрыв к сериалу с «Севильей»? Замечено ли у красно-белых что-то новое в первой гостевой победе сезона над «Ахматом»?

Опять, в который раз, матч не был доведен до победного исхода с необходимой прочностью, в концовке форварды «Ахмата» вдоволь погуляли по спартаковским тылам — только что в ворота Селихова с мячом в ногах не заглянули… Вожжи управления игрой вновь были приотпущены. Впрочем, глубокого командного провала не случилось. Дело ограничилось частными недочетами, особенно критичными у Таски (нарвался на пенальти и выпустил Мбенга на убойную позицию).

В остальном «Спартак» выглядел убедительно и, пожалуй, даже свежо. Веский прессинг — раз; это ныне у красно-белых главное тактическое оружие. Вполне внятные взаимодействия — два, даже в исполнении Промеса и Луиса Адриано, прежде частенько заигрывавшихся.

Но и учтем важную деталь: в Грозном тон задавали Глушаков и Промес. Получавшие из-за травм передышку и потому посвежевшие.

А как будет с «Севильей»? Во вторник настанет момент истины. И наконец прояснится, что имело место — расчет или просчет.

Севилья
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