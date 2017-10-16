Вторник. «Севилья». Момент спартаковской истины
Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев считает, что ближайшие матчи Лиги чемпионов объяснят природу странностей в игре
Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев считает, что ближайшие матчи Лиги чемпионов объяснят природу странностей в игре
Ближайшие туры Лиги чемпионов, где «Спартак» дважды встретится с «Севильей», а ЦСКА — с «Базелем», сделают российскую футбольную осень. Скорректируют нашу оценку текущего момента РФПЛ.
Самый горячий в своей актуальности вопрос — способен ли этой осенью «Спартак» на
От Массимо Карреры, видно, не дождаться пояснения по существу возникшей проблемы — в публичных речах он старательно уходит от конкретики. Значит, — довольствуемся гипотезой. Увеличением нагрузок «Спартак» готовили к тому, чтобы с
Уместны будут несколько примеров того, как тренеры и команды «играют» с нагрузками и, соответственно, с плановым выходом на пик кондиций. Очень уважал это дело незабвенный Валерий Лобановский. В 1986-м на ЧМ сборная СССР рванула у него по мексиканскому пеклу с места в карьер (6:0 с Венгрией, весьма крепкой тогда!), но наработанной прыти не хватило на
Запомнился фокус преображения в исполнении сборной Франции — с Зиданом еще — на ЧМ-2006. Она тоже едва выползла из группы в
Еще более охотно практикуют плановые спады и подъемы в хоккее. Недавно просочилось: новый тренер ЦСКА Игорь Никитин жмет в регулярке на тормоза, накапливая газ к
Но вернемся к «Спартаку». Готовит ли плановый взрыв к сериалу с «Севильей»? Замечено ли у
Опять, в который раз, матч не был доведен до победного исхода с необходимой прочностью, в концовке форварды «Ахмата» вдоволь погуляли по спартаковским тылам — только что в ворота Селихова с мячом в ногах не заглянули… Вожжи управления игрой вновь были приотпущены. Впрочем, глубокого командного провала не случилось. Дело ограничилось частными недочетами, особенно критичными у Таски (нарвался на пенальти и выпустил Мбенга на убойную позицию).
В остальном «Спартак» выглядел убедительно и, пожалуй, даже свежо. Веский прессинг — раз; это ныне у
Но и учтем важную деталь: в Грозном тон задавали Глушаков и Промес. Получавшие
А как будет с «Севильей»? Во вторник настанет момент истины. И наконец прояснится, что имело место — расчет или просчет.