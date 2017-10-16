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11:49 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» попросил болельщиков не использовать пиротехнику на матче ЛЧ с «Севильей»

Московский футбольный клуб «Спартак» обратился к своим болельщикам с просьбой отказаться от использования пиротехники на домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Севильи».

Источник: РИА "Новости"

Встреча группы Е состоится в Москве во вторник и начнется в 21:45 мск.

«Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры», — говорится в обращении на сайте «Спартака».

В сентябре УЕФА оштрафовал «Спартак» на 60 тысяч евро и запретил «красно-белым» продавать билеты на следующий выездной матч команды (1 ноября против «Севильи») в еврокубках после инцидента во время встречи первого тура с «Марибором», которая прошла 13 сентября в Словении и была прервана на несколько минут после того, как в секторе «Спартака» вспыхнуло несколько файеров, а один из них прилетел в район центрального круга.

Кроме того, после домашней игры «красно-белых» с «Ливерпулем» 26 сентября УЕФА открыл против «Спартака» дисциплинарное дело из-за использования болельщиками пиротехники, несогласованных кричалок и запрещенного баннера.

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