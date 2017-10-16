«Спартак» попросил болельщиков не использовать пиротехнику на матче ЛЧ с «Севильей»

В сентябре УЕФА оштрафовал «Спартак» на 60 тысяч евро и запретил «красно-белым» продавать билеты на следующий выездной матч команды (1 ноября против «Севильи») в еврокубках после инцидента во время встречи первого тура с «Марибором», которая прошла 13 сентября в Словении и была прервана на несколько минут после того, как в секторе «Спартака» вспыхнуло несколько файеров, а один из них прилетел в район центрального круга.