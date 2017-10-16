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10:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мората восстановился после травмы и может сыграть против «Ромы»

Нападающий «Челси» Альваро Мората приступил к тренировкам с командой.

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба «синих», форвард уже успел восстановиться после травмы.

Ранее сообщалось о том, что испанец пропустит как минимум месяц из-за травмы, полученной в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (0:1). У игрока диагностировали повреждение задней поверхности бедра. Отметим, в этом сезоне форвард провел 9 матчей за «Челси», в которых забил 7 мячей.

18 октября «Челси» примет на своем поле «Рому» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Начало — в 21.45 по московскому времени.

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