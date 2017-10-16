Мората восстановился после травмы и может сыграть против «Ромы»

Ранее сообщалось о том, что испанец пропустит как минимум месяц из-за травмы, полученной в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (0:1). У игрока диагностировали повреждение задней поверхности бедра. Отметим, в этом сезоне форвард провел 9 матчей за «Челси», в которых забил 7 мячей.