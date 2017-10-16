Перед матчем с «Норвичем» игроки и тренерский штаб «Халла» нашли в раздевалке чайник советского образца.
Мората восстановился после травмы и может сыграть против «Ромы»
Нападающий «Челси» Альваро Мората приступил к тренировкам с командой.
Нападающий «Челси» Альваро Мората приступил к тренировкам с командой.
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Ранее сообщалось о том, что испанец пропустит как минимум месяц
18 октября «Челси» примет на своем поле «Рому» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Начало — в 21.45 по московскому времени.