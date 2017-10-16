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09:52 (мск), источник: Sports.kz

История и факты матча Лиги Европы «Астана» — «Маккаби» Тель-Авив

В поединке с «Маккаби» чемпион Казахстана «Астана» постарается продлить беспроигрышную домашнюю серию в еврокубках до 17 встреч.

В поединке третьего тура группы A Лиги Европы УЕФА с тель-авивским «Маккаби» чемпион Казахстана «Астана» постарается продлить беспроигрышную домашнюю серию в еврокубках до 17 встреч.

Предыдущие встречи

— Ранее пути команд на европейской арене не пересекались.
— «Астана» один раз уже противостояла израильскому клубу в еврокубках. В отборочном раунде Лиги Европы-2014/15 казахстанцы выбили из борьбы тель-авивский «Хапоэль» — 3:0 дома и 0:1 в ответном матче, который проходил в Ларнаке.
— Во втором отборочном раунде ЛЕ-2015/16 «Маккаби» победил алматинский «Кайрат» — 1:1 в гостях, 2:1 дома.

Факты о командах

— «Астана» не знает поражений в 16 домашних еврокубковых матчах кряду (В8 Н8). В последний раз казахстанцы проигрывали на своем поле «Вильяреалу» (0:3) в раунде плей-офф ЛЕ-2014/15.
— В нынешнем евросезоне «Маккаби» выиграл четыре из пяти выездных матчей (В4 П1), пропустив в них всего один гол. Его забила пражская «Славия», одолевшая израильтян в стартовом туре — 1:0.
— «Астана», которая уступила в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА «Селтику», выступает в основной сетке еврокубков третий сезон подряд: Лига чемпионов (2015/16), Лига Европы (2016/17 и 2017/18).
— «Маккаби» пробился в групповой этап, начав борьбу еще в первом отборочном раунде. В прошлом сезоне клуб завоевал серебро чемпионата Израиля и дошел до финала кубка.

Связи между командами и прочее

— Расстояние от Тель-Авива до Астаны — около 3700 км.
— Партнеры по сборным:
Игорь Шитов, Иван Маевский («Астана») и Егор Филипенко («Маккаби») — Беларусь;
Марин Аничич, Джордже Деспотович («Астана») и Тино-Свен Сушич («Маккаби») — Босния и Герцеговина.

Тренеры

— Бывший полузащитник и тренер сборной Болгарии Станимир Стойлов возглавил «Астану» в 2014 году и трижды подряд выигрывал с ней чемпионский титул. В бытность игроком он добился наибольших успехов с «Левски», который дважды приводил к золоту как тренер. Под руководством Стойлова софийский клуб успешно выступил в Кубке УЕФА-2005/06, дойдя до четвертьфинала.
— Йорди Кройфф возглавил «Маккаби» в 2017 году, а до этого пять лет работал спортивным директором клуба. Сын великого голландского футболиста Йохана Кройффа защищал цвета «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов. В составе «Алавеса» он стал финалистом Кубка УЕФА-2000/01.

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