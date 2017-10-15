Итальянец Рокки рассудит «Спартак» и «Севилью»

Игра между «Спартаком» и «Севильей» состоится в Москве 17 октября и начнется в 21:45 мск.

Помогать Рокки будут судьи на линиях Эленито Ди Либераторе и Филиппо Мели, ассистенты — Лука Банти и Массимилиано Иррати. Четвертый рефери — Андреа Криспо.

В июне Рокки обслуживал несколько игр Кубка конфедераций, который прошел в России, а в июле работал на матче за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и английским «Манчестер Юнайтед». Ранее итальянец работал главным арбитром на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы с участием российских клубов «Зенит», ЦСКА и «Рубин».