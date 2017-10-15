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16:45 (мск), источник: Р-Спорт

Итальянец Рокки рассудит «Спартак» и «Севилью»

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Бригада арбитров из Италии во главе с Джанлукой Рокки обслужит матч группового этапа Лиги чемпионов между московским «Спартаком» и испанской «Севильей», сообщается на сайте УЕФА.

Источник: РИА "Новости"

Игра между «Спартаком» и «Севильей» состоится в Москве 17 октября и начнется в 21:45 мск.

Помогать Рокки будут судьи на линиях Эленито Ди Либераторе и Филиппо Мели, ассистенты — Лука Банти и Массимилиано Иррати. Четвертый рефери — Андреа Криспо.

В июне Рокки обслуживал несколько игр Кубка конфедераций, который прошел в России, а в июле работал на матче за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и английским «Манчестер Юнайтед». Ранее итальянец работал главным арбитром на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы с участием российских клубов «Зенит», ЦСКА и «Рубин».

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